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Байден выдвинул экс-посла в России на пост главы ЦРУ
Байден выдвинул экс-посла в России на пост главы ЦРУ
Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса, сообщается на сайте переходной команды избранного президента США. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:25
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сша
уильям бернс
джо байден
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса, сообщается на сайте переходной команды избранного президента США.Ранее кадрового дипломата Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге предложили Энтони Блинкену.Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах. В 2009-м он также исполнял обязанности главы Госдепа после отставки Кондолизы Райс и до вступления в должность Хиллари Клинтон.Он уволился из рядов внешнеполитической службы в 2014 году, после 33 лет дипломатической карьеры. Сейчас Бернс возглавляет Фонд Карнеги.
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сша, уильям бернс, джо байден, в мире

Байден выдвинул экс-посла в России на пост главы ЦРУ

14:25 11.01.2021 (обновлено: 15:24 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ
Заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса, сообщается на сайте переходной команды избранного президента США.
Ранее кадрового дипломата Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге предложили Энтони Блинкену.
Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах. В 2009-м он также исполнял обязанности главы Госдепа после отставки Кондолизы Райс и до вступления в должность Хиллари Клинтон.
Он уволился из рядов внешнеполитической службы в 2014 году, после 33 лет дипломатической карьеры. Сейчас Бернс возглавляет Фонд Карнеги.
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