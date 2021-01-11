https://ria.ru/20210111/bayden-1592574532.html
Байден выдвинул экс-посла в России на пост главы ЦРУ
Байден выдвинул экс-посла в России на пост главы ЦРУ
Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса, сообщается на сайте переходной команды избранного президента США. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:25
2021-01-11T14:25
2021-01-11T15:24
сша
уильям бернс
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в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса, сообщается на сайте переходной команды избранного президента США.Ранее кадрового дипломата Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге предложили Энтони Блинкену.Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах. В 2009-м он также исполнял обязанности главы Госдепа после отставки Кондолизы Райс и до вступления в должность Хиллари Клинтон.Он уволился из рядов внешнеполитической службы в 2014 году, после 33 лет дипломатической карьеры. Сейчас Бернс возглавляет Фонд Карнеги.
https://ria.ru/20210108/kandidaty-1592291992.html
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