В Петербурге двое мужчин пытались помешать ночному рейду по барам
13:57 10.01.2021 (обновлено: 14:36 10.01.2021)
© Фото : Администрация Санкт-ПетербургаРейд по предотвращению нарушений, связанных с работой предприятий общественного питания в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Двух мужчин задержали в ночь на воскресенье за попытку помешать проведению рейда по выявлению заведений общепита, нарушающих запрет городских властей на работу в ночное время, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
Бары, кафе и рестораны в Петербурге с 4 января возобновили работу, приостановленную городскими властями с 30 января в рамках ограничений по COVID-19. Ранее планировалось, что по 10 января они не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00. Но накануне Нового года эти ограничения были смягчены: предприятиям общепита разрешили с 4 января продлить работу до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью. При этом сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) регулярно проводили рейды по выявлению нарушителей.
© Фото : Администрация Санкт-ПетербургаРейд по предотвращению нарушений, связанных с работой предприятий общественного питания в Санкт-Петербурге
Рейд по предотвращению нарушений, связанных с работой предприятий общественного питания в Санкт-Петербурге
"В ночь с 9 на 10 января были задержаны двое мужчин, которые вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок, препятствовали работе рейдовой группы и журналистов, нецензурно выражались", - говорится в сообщении.
По данным властей, в отношении задержанных возбуждены административные дела по статье "мелкое хулиганство". Также им грозит уголовное дело "по факту порчи оборудования съёмочной группы одного из телеканалов".
По сообщению регионального телеканала "78", во время рейда пострадала его съемочная группа, у которой в одном из ресторанов сначала отобрали микрофон, а затем один из посетителей повредил камеру.
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