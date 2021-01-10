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Процедура выборов президента Киргизии

Процедура выборов президента Киргизии

В соответствии с Конституцией Киргизии (2010), президент является главой государства и олицетворяет единство народа и государственной власти. Срок президентских РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T02:17

2021-01-10T02:17

2021-01-10T02:17

справки

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В соответствии с Конституцией Киргизии (2010), президент является главой государства и олицетворяет единство народа и государственной власти. Срок президентских полномочий – шесть лет. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды. Очередные выборы главы государства проводятся в третье воскресенье октября в год, когда истекает срок полномочий действующего президента, и назначаются Жогорку Кенешем (парламентом) не позднее чем за четыре месяца до дня выборов. Досрочные выборы руководителя страны назначаются парламентом в случаях, предусмотренных Конституцией, не позднее недельного срока со дня прекращения полномочий президента и должны быть проведены в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий действующего президента. В случае, если Жогорку Кенеш не назначит очередные или досрочные выборы президента в установленные сроки, выборы считаются назначенными. В таких случаях днем их назначения считается день, следующий за днем истечения срока назначения выборов.В октябре 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Это случилось после того, как в стране вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, состоявшихся в начале октября. Жогорку Кенеш назначил досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Одновременно с президентскими выборами состоится референдум, в ходе которого гражданам предстоит выбрать форму правления в государстве – президентскую или парламентскую. Также есть графа "против всех вариантов".По закону в случае проведения досрочного голосования сроки избирательных действий сокращаются на четверть.Выборы президента проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Право голосовать имеют граждане республики, достигшие 18 лет, независимо от происхождения, пола, расы, этнической принадлежности, инвалидности, образования, должностного и имущественного положения, вероисповедания, политических и иных убеждений. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда.Президентом может быть избран гражданин Киргизии не моложе 35 и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет и не имеющий гражданства иного государства. Не имеют права быть избранными на должность президента лица, чья судимость не погашена в установленном законом порядке.Число кандидатов на пост главы государства не ограничивается. Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов. Для регистрации кандидату в президенты необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей и внести из личных средств либо из средств своего избирательного фонда на специальный счет Центральной избирательной комиссии (ЦИК) избирательный залог, в 10 тысяч раз превышающий установленный законодательством расчетный показатель.ЦИК в 10-дневный срок осуществляет проверку достоверности представленных данных и выносит решение о регистрации (либо отказе в регистрации) кандидата. В случае отказе в регистрации Центральная избирательная комиссия обязана в течение суток выдать кандидату либо уполномоченному представителю политической партии копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа. Кандидат на должность президента вправе в любое время, но не позднее чем за три календарных дня до дня голосования, отказаться от дальнейшего участия в выборах, лично подав письменное заявление об этом в Центральную избирательную комиссию или направив через своего представителя нотариально заверенное заявление.ЦИК не позднее чем на пятый календарный день после регистрации кандидатов публикует в печати соответствующее сообщение с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места работы и жительства каждого кандидата, а также сведений о его партийной принадлежности. Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования.Избирательным округом при проведении выборов президента является вся территория Киргизии. Избирательные участки образуются соответствующими территориальными избирательными комиссиями (ТИК) сроком на пять лет из расчета не более 2500 избирателей на каждом участке.Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами страны, участки могут быть образованы на территории дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государственных органов Киргизии за рубежом по предложению органа, ведающего вопросами иностранных дел, и по согласованию с компетентными органами страны аккредитации.Текст и форма избирательного бюллетеня утверждаются Центральной избирательной комиссией. Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне. На выборах президента избирательный бюллетень содержит фамилии, имена, отчества, даты рождения кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой. Количество избирательных бюллетеней не может превышать численности зарегистрированных избирателей более чем на 0,1%.Голосование в день выборов проводится с 8 до 20 часов. О его времени и месте УИК обязаны оповестить граждан через средства массовой информации или иным способом не позднее чем за 10 календарных дней, а при проведении досрочного и повторного голосования – не позднее чем за семь календарных дней до дня голосования.В помещении для голосования члены участковой избирательной комиссии совместно с операторами проводят идентификацию избирателя по его биометрическим и персональным данным с применением оборудования по идентификации. После этого избиратель получает распечатанный чек. Бюллетень для голосования в обмен на чек ему выдает член УИК.Избиратель ставит в избирательном бюллетене соответствующую отметку в квадрате, относящемуся к кандидату, политической партии, в пользу которых сделан выбор, либо к позиции "Против всех".Гражданам, внесенным в списки избирателей, но по разным причинам не имеющим возможности прибыть на избирательный участок (по состоянию здоровья; ввиду содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых; проживания в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства; несения военной службы в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах; занятости на предприятиях с непрерывным циклом производства и др.), участковые избирательные комиссии обязаны обеспечить возможность голосования вне помещения. Голосование вне помещения проводится только за один календарный день до дня голосования в период с 8 до 20 часов и только на основании письменного заявления избирателя, которое подается в УИК в любое время после формирования комиссии, но не позднее трех календарных дней до дня голосования.Кандидат, политическая партия могут назначить в каждую участковую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями.Международные наблюдатели аккредитуются Центральной избирательной комиссией при наличии приглашения, направленного президентом, Жогорку Кенешем, правительством, ЦИК, после официального опубликования решения о назначении выборов. Некоммерческие организации вправе направить на избирательные участки общественных наблюдателей, письменно уведомив об этом ЦИК и получив регистрацию в соответствующей УИК. Представители средств массовой информации аккредитуются Центральной избирательной комиссией также после поступления заявки в письменной форме.На основании протоколов участковых избирательных комиссий территориальные избирательные комиссии на своих заседаниях подводят итоги голосования на своих территориях и незамедлительно представляют документацию в Центральную избирательную комиссию. Избранным на должность президента считается кандидат, набравший в первом туре свыше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах.Если в избирательный бюллетень были включены более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.Повторное голосование проводится в течение 20 дней с момента определения результатов выборов. Если до проведения повторного голосования один из кандидатов в президенты выбыл, по решению ЦИК вторым участником выборов признается тот, кто занял в первом туре третье место. В случае, если других кандидатов не осталось, выборы проводятся по одному кандидату. При повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей.В случаях признания выборов недействительными, а также если в избирательный бюллетень были включены два кандидата и ни один из них не был избран либо при повторном голосовании ни один кандидат не был избран, парламент в течение месяца назначает повторные выборы президента. Избранный глава государства в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования результатов выборов приносит присягу в присутствии депутатов Жогорку Кенеша. В 2021 году голосование пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Избирательные участки будут оснащены дезинфицирующими средствами. В день голосования избирательные участки и прилегающие территории будут продезинфицированы. В ходе голосования необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки