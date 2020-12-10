https://ria.ru/20201210/kirgiziya-1588629739.html

Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции

Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции

Парламент Киргизии одобрил законопроект о проведении 10 января 2021 года референдума по изменению Конституции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:54

2020-12-10T16:54

2020-12-10T17:29

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БИШКЕК, 10 дек — РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил законопроект о проведении 10 января 2021 года референдума по изменению Конституции, передает корреспондент РИА Новости.За проголосовали 60 депутатов, четверо высказались против.На референдум вынесут вопрос об избрании формы правления — президентской или парламентской. Также в бюллетенях будет графа "против всех". В тот же день в стране пройдут президентские выборы.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. Сторонники не прошедших в законодательный орган оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов ЦИК аннулировал итоги выборов.После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. Однако после его отставки 14 ноября исполнять обязанности президента стал спикер парламента Талант Мамытов.

https://ria.ru/20201202/kirgiziya-1587332529.html

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