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Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
Парламент Киргизии одобрил законопроект о проведении 10 января 2021 года референдума по изменению Конституции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:54
2020-12-10T17:29
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БИШКЕК, 10 дек — РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил законопроект о проведении 10 января 2021 года референдума по изменению Конституции, передает корреспондент РИА Новости.За проголосовали 60 депутатов, четверо высказались против.На референдум вынесут вопрос об избрании формы правления — президентской или парламентской. Также в бюллетенях будет графа "против всех". В тот же день в стране пройдут президентские выборы.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. Сторонники не прошедших в законодательный орган оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов ЦИК аннулировал итоги выборов.После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. Однако после его отставки 14 ноября исполнять обязанности президента стал спикер парламента Талант Мамытов.
https://ria.ru/20201202/kirgiziya-1587332529.html
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киргизия, в мире

Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции

16:54 10.12.2020 (обновлено: 17:29 10.12.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСекции ограды у здания парламента Киргизии в Бишкеке
Секции ограды у здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 10 дек — РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил законопроект о проведении 10 января 2021 года референдума по изменению Конституции, передает корреспондент РИА Новости.
За проголосовали 60 депутатов, четверо высказались против.
На референдум вынесут вопрос об избрании формы правления — президентской или парламентской. Также в бюллетенях будет графа "против всех". В тот же день в стране пройдут президентские выборы.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. Сторонники не прошедших в законодательный орган оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов ЦИК аннулировал итоги выборов.
После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. Однако после его отставки 14 ноября исполнять обязанности президента стал спикер парламента Талант Мамытов.
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