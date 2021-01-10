В Ереване рассказали о предстоящей трехсторонней встрече в Москве
13:49 10.01.2021 (обновлено: 14:05 10.01.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что на планируемой в Москве трехсторонней встрече главы армянского правительства с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиными и Ильхамом Алиевым не предусмотрено подписание документов, касающихся решения карабахского вопроса или каких-либо других территориальных вопросов.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января.
"В Москве не предусмотрено подписание документов, касающихся решения карабахского или какого-либо территориального вопроса. Если в ходе встречи удастся достичь соглашения по вопросам повестки, то есть вокруг экономических тем, обмена пленными и вопроса без вести пропавших, то возможно подписание по итогам встречи совместного заявления", - написала Геворгян в Facebook.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
10 ноября 2020, 13:57ИнфографикаПеремирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия