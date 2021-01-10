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В Ереване рассказали о предстоящей трехсторонней встрече в Москве

В Ереване рассказали о предстоящей трехсторонней встрече в Москве

Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что на планируемой в Москве трехсторонней встрече главы армянского правительства с... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:49

2021-01-10T13:49

2021-01-10T14:05

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что на планируемой в Москве трехсторонней встрече главы армянского правительства с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиными и Ильхамом Алиевым не предусмотрено подписание документов, касающихся решения карабахского вопроса или каких-либо других территориальных вопросов.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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москва

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире