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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210110/vstrecha-1592460381.html
В Ереване рассказали о предстоящей трехсторонней встрече в Москве
В Ереване рассказали о предстоящей трехсторонней встрече в Москве
Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что на планируемой в Москве трехсторонней встрече главы армянского правительства с... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:49
2021-01-10T14:05
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что на планируемой в Москве трехсторонней встрече главы армянского правительства с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиными и Ильхамом Алиевым не предусмотрено подписание документов, касающихся решения карабахского вопроса или каких-либо других территориальных вопросов.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире

В Ереване рассказали о предстоящей трехсторонней встрече в Москве

13:49 10.01.2021 (обновлено: 14:05 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что на планируемой в Москве трехсторонней встрече главы армянского правительства с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиными и Ильхамом Алиевым не предусмотрено подписание документов, касающихся решения карабахского вопроса или каких-либо других территориальных вопросов.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января.

"В Москве не предусмотрено подписание документов, касающихся решения карабахского или какого-либо территориального вопроса. Если в ходе встречи удастся достичь соглашения по вопросам повестки, то есть вокруг экономических тем, обмена пленными и вопроса без вести пропавших, то возможно подписание по итогам встречи совместного заявления", - написала Геворгян в Facebook.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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