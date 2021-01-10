https://ria.ru/20210110/tramp-1592439359.html

Эксперт оценил шансы на отстранение Трампа до конца президентского срока

Эксперт оценил шансы на отстранение Трампа до конца президентского срока

У вице-президента США Майка Пенса нет желания инициировать отстранение от должности президента Дональда Трампа по 25-й поправке, а импичмент не наберет голоса в РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T09:11

2021-01-10T09:11

2021-01-10T09:12

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. У вице-президента США Майка Пенса нет желания инициировать отстранение от должности президента Дональда Трампа по 25-й поправке, а импичмент не наберет голоса в сенате, заявил РИА Новости профессор политологии Стэнфордского университета Моррис Фиорина."Я думаю, что шанс отстранения Трампа от должности по 25-й поправке крайне мал, даже если будет предпринята попытка. У Пенса нет желания делать это, а республиканские чиновники кабинета хотят только выбраться из города политически живыми, так сказать", - сказал он в воскресенье.Упомянутая поправка к Конституции США предполагает передачу полномочий вице-президенту в связи с неспособностью действующего главы государства выполнять свои обязанности. Однако для ее применения требуется согласие вице-президента и более половины членов кабинета министров.По словам Фиорины, демократы в конгрессе продолжат развивать тему импичмента, чтобы постараться добиться запрета на занятие им выборных должностей в будущем."Но это маловероятно, потому что вряд ли две трети сената проголосует за импичмент, если только Трамп не сделает еще что-то из ряда вон выходящее", - сказал эксперт.По его мнению, в итоге это будет "символическим жестом" и удовлетворит большую часть демократического стана.В целом, по его мнению, события последних дней нанесли Трампу "большой и, возможно, невосполнимый урон".В среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Статью импичмента за "подстрекание к мятежу" планируется вынести на обсуждение палаты представителей в понедельник. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире