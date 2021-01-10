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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву
Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву
Мятеж, в ходе которого внутренние террористы по наущению уходящего президента Трампа пытались захватить Капитолий, — так подают произошедшее 6 января... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T08:00
2021-01-10T08:02
авторы
мнение - авторы
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
теодор рузвельт
сша
в мире
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Мятеж, в ходе которого внутренние террористы по наущению уходящего президента Трампа пытались захватить Капитолий, — так подают произошедшее 6 января американская пресса и истеблишмент. Кому были выгодны эти события? Естественно, всем врагам Америки и демократии: диктаторам и автократам во главе с Россией и Путиным. Наиболее откровенно это сформулировала Нэнси Пелоси, переизбранная на днях спикером палаты представителей США, — третий человек во властной иерархии Америки и единственный, кто сохранит в ней свое место и через десять дней, когда вступит в должность новый президент Байден: "Этот президент (Трамп. — Прим. ред.) — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп. Президент Трамп сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину".То есть с чем Дональд пришел, как путинский ставленник, с тем он и уходит. Так говорит американская элита — и она хочет, чтобы народ ей верил. Верил в то, что президентство Трампа стало возможно благодаря "русскому вмешательству", а его уход на фоне "мятежа против демократии" сыграл на руку русским. Если бы это были просто бредни пропагандистов, на них можно было бы не обращать внимание, но это официальная позиция даже не руководства правящей партии, а истеблишмента как такового. Истеблишмента не просто напуганного, не просто поверившего в свои же собственные выдумки (вся история с "русским вмешательством" от начала и до конца была спецоперацией против Трампа), но и абсолютно оторванного от реальности. Американской реальности — той, которая сложилась задолго до 6 января 2021 года и даже до 8 ноября 2016-го, когда Трамп был избран президентом. Куда эта элита способна привести Америку? Какие варианты ближайшего будущего просматриваются уже сейчас?"Штурм Капитолия", конечно, не был никаким штурмом или частью заговора — хотя понятно, что им попытаются воспользоваться, как в свое время поджогом рейхстага, как раз те, кто только что выиграл выборы. Вот только смогут ли? Проблема в том, что Байден — не Гитлер, то есть нет никакой уверенности в том, что он честно выиграл выборы. Более того, есть серьезнейшие сомнения в этом, но нет никаких сомнений в том, что практически половина населения США не будет считать его легитимным президентом. Большинство сторонников республиканцев не верят в его победу — и это будет главным фактором всего его президентства. Кто в этом виноват? Конечно же, Дональд Трамп, который не признает свое поражение, раздувает страсти и ставит под сомнение демократические принципы, говорят американские медиа. Но позвольте, а кто четыре года назад устроил истерику после победы Трампа, кто делал все для того, чтобы заблокировать работу его администрации, кто сравнивал его с Гитлером и с первых дней призывал устроить ему импичмент? Кто четыре года рассказывал американскому народу, что им правит опасный псих? Кто называл его марионеткой Путина и искал несуществующие "русские связи" и "русский след" в его победе? То есть кто сделал все возможное для делегитимации как результатов президентских выборов, так и должности президента США? Американский истеблишмент и американская пресса, "вашингтонское болото" и "глубинное государство" — они сами, своими руками уничтожали доверие как к выборам, так и к главе государства. Неужели они не понимали последствий? Не понимали, что если долго рассказывать людям о том, что ими правит "ставленник Путина", то те, кто так не считает или просто принимает новые правила игры, потом точно так же назовут нового президента "китайской марионеткой"? Байден нелегитимен в глазах огромной части американского общества именно потому, что элиты пытались любой ценой уничтожить Трампа — и в итоге подорвали и так падавшее доверие к политической системе (и к медиа, доверие к которым упало до невиданно низкого уровня).Но элиты не просто так сошли с ума: их самоубийственные действия стали лишь следствием их общей неадекватности, неспособности ответить на углублявшийся внутриполитический и идеологический кризис. Победа Трампа стала следствием этого кризиса — экстравагантный популярный одиночка бросил вызов разваливавшейся системе и выиграл (сначала оттеснив на праймериз республиканский истеблишмент, а потом и победив на выборах). Выиграл на голом энтузиазме его сторонников, выиграл, опираясь на действительно массовую народную поддержку, выиграл благодаря тотальному разочарованию простых американцев в профессиональных политиках, живущих на "вашингтонском болоте". И если бы у обитателей "болота" была бы еще хоть какая-то связь с реальностью, беспокойство за страну или хотя бы инстинкт самосохранения, то они бы использовали четыре года президентства Трампа для анализа своих ошибок и попыток исправить ситуацию. Хотя бы попытались вырастить на своих кочках того, кому поверили бы многочисленные меньшинства, составляющие основу электората демократической партии, — чтобы им не стыдно было за него голосовать. Но ничего этого не было сделано: никто из реальных "правителей Америки" не признал собственной вины за кризис и не согласился ничего менять. Решили считать Трампа сбоем программы — и выдвинули против него "сонного Джо" Байдена, заблокировав несистемного сенатора Сандерса. Сделали ставку на тотальный контроль за СМИ, черный пиар против Трампа и примитивные "избирательные технологии", то есть манипуляцию с голосами в колеблющихся штатах. Цена такой "победы" Байдена в любом случае была бы огромной — даже если бы Трамп не сопротивлялся, а покорно признал поражение, его сторонники окончательно разуверились бы в "американской демократии", то есть раскол общества (а потенциально еще и федеративного государства) стал бы еще более глубоким.Но Трамп не сдался, а пытался оспорить результаты и в любом случае обещал вернуться в 2024-м. И тогда случился "штурм Капитолия", из которого победители попытаются выжать максимум. На импичмент Дональду (закрывавший бы ему путь к следующим выборам) у них сил, конечно, не хватит, но все равно сейчас наступает очень важная развилка, касающая не просто будущего Трампа, но всей политической системы США.Есть три основных сценария, по которым может развиваться ситуация. Первый: под нажимом истеблишмента Республиканская партия отворачивается от Трампа, сдает и предает его. Его пытаются посадить в тюрьму (или просто убить — покушение психа-одиночки) или хотя бы полностью маргинализировать, отрезать от любых СМИ и лишить влияния на Республиканскую партию. Этот сценарий — самый желанный для демократов и надпартийного истеблишмента. Трамп устранен из политической жизни, и 2024 год пройдет спокойно. У этого сценария очень много слабых мест, начиная с того, что республиканским элитам абсолютно невыгодно сдавать Трампа. Шум от "атаки на Капитолий" со временем спадет, но даже сейчас, на его пике, большинство республиканцев не отвернулись от Трампа. Покинув Белый дом, он останется самым популярным политиком в стране — не среди республиканцев, а вообще (достаточно посмотреть недавний опрос о том, кем восхищаются американцы, в котором Трамп опередил даже Обаму, удерживавшего лидерство 12 лет подряд). Отказавшись от Трампа, республиканцы обрекают себя не просто на падение популярности, но и на раскол партии — причем такой, в котором большая часть их сторонников уйдет вслед за бывшим президентом в новую, созданную им партию.И это второй сценарий — Трамп повторяет путь Теодора Рузвельта. Один из самых сильных президентов в американской истории попытался вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва, но ему не дали (несмотря на огромную популярность) выдвинуться от родной Республиканской партии, и он создал новую. И проиграл, финишировав вторым, хотя и не позволил переизбраться предавшему его президенту Тафту. Именно поэтому такой сценарий также представляется маловероятным: он выгоден только демократам. Новая партия Трампа может стать очень популярной, и он получит на выборах 2024 года больше голосов, чем кандидат от республиканцев, — но, как и Рузвельт, проиграет демократу. Демографические (и иммиграционные) тенденции и так в пользу "партии меньшинств" — а уж с таким подарком, как раскол среди республиканцев, демократы смогут избрать президентом даже глухонемого инвалида. И практически похоронить на федеральном уровне Республиканскую партию, лишив ее шансов на Белый дом на всех последующих выборах.Поэтому наиболее реалистичным представляется третий сценарий: Трамп устанавливает полный контроль над Республиканской партией и выдвигается от нее на выборах 2024 года. В крайнем случае он выдвигает своего человека (может быть, даже родственника) — и активно участвует в его кампании. Это абсолютно неприемлемый для демократов и неприятный для республиканских элит сценарий — но кто сказал, что перестройка в США должна идти без ускорения?При этом далеко не факт, что Трампу удастся вернуться в Белый дом в 2024-м, но его битва с Камалой Харрис (пока что безусловным фаворитом на выдвижение от демократов) будет настоящим Армагеддоном. Но, к счастью, только для США, а не для всего мира.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html
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Петр Акопов
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
Силовики зачищают окрестности Капитолия
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Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс
Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс
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Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
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авторы, мнение - авторы, нэнси пелоси, капитолий, теодор рузвельт, сша, в мире

Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву

08:00 10.01.2021 (обновлено: 08:02 10.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Мятеж, в ходе которого внутренние террористы по наущению уходящего президента Трампа пытались захватить Капитолий, — так подают произошедшее 6 января американская пресса и истеблишмент. Кому были выгодны эти события? Естественно, всем врагам Америки и демократии: диктаторам и автократам во главе с Россией и Путиным. Наиболее откровенно это сформулировала Нэнси Пелоси, переизбранная на днях спикером палаты представителей США, — третий человек во властной иерархии Америки и единственный, кто сохранит в ней свое место и через десять дней, когда вступит в должность новый президент Байден:
"Этот президент (Трамп. — Прим. ред.) — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп. Президент Трамп сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину".
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
То есть с чем Дональд пришел, как путинский ставленник, с тем он и уходит. Так говорит американская элита — и она хочет, чтобы народ ей верил. Верил в то, что президентство Трампа стало возможно благодаря "русскому вмешательству", а его уход на фоне "мятежа против демократии" сыграл на руку русским. Если бы это были просто бредни пропагандистов, на них можно было бы не обращать внимание, но это официальная позиция даже не руководства правящей партии, а истеблишмента как такового. Истеблишмента не просто напуганного, не просто поверившего в свои же собственные выдумки (вся история с "русским вмешательством" от начала и до конца была спецоперацией против Трампа), но и абсолютно оторванного от реальности. Американской реальности — той, которая сложилась задолго до 6 января 2021 года и даже до 8 ноября 2016-го, когда Трамп был избран президентом. Куда эта элита способна привести Америку? Какие варианты ближайшего будущего просматриваются уже сейчас?
"Штурм Капитолия", конечно, не был никаким штурмом или частью заговора — хотя понятно, что им попытаются воспользоваться, как в свое время поджогом рейхстага, как раз те, кто только что выиграл выборы. Вот только смогут ли? Проблема в том, что Байден — не Гитлер, то есть нет никакой уверенности в том, что он честно выиграл выборы. Более того, есть серьезнейшие сомнения в этом, но нет никаких сомнений в том, что практически половина населения США не будет считать его легитимным президентом. Большинство сторонников республиканцев не верят в его победу — и это будет главным фактором всего его президентства. Кто в этом виноват? Конечно же, Дональд Трамп, который не признает свое поражение, раздувает страсти и ставит под сомнение демократические принципы, говорят американские медиа. Но позвольте, а кто четыре года назад устроил истерику после победы Трампа, кто делал все для того, чтобы заблокировать работу его администрации, кто сравнивал его с Гитлером и с первых дней призывал устроить ему импичмент? Кто четыре года рассказывал американскому народу, что им правит опасный псих? Кто называл его марионеткой Путина и искал несуществующие "русские связи" и "русский след" в его победе?
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
То есть кто сделал все возможное для делегитимации как результатов президентских выборов, так и должности президента США? Американский истеблишмент и американская пресса, "вашингтонское болото" и "глубинное государство" — они сами, своими руками уничтожали доверие как к выборам, так и к главе государства. Неужели они не понимали последствий? Не понимали, что если долго рассказывать людям о том, что ими правит "ставленник Путина", то те, кто так не считает или просто принимает новые правила игры, потом точно так же назовут нового президента "китайской марионеткой"? Байден нелегитимен в глазах огромной части американского общества именно потому, что элиты пытались любой ценой уничтожить Трампа — и в итоге подорвали и так падавшее доверие к политической системе (и к медиа, доверие к которым упало до невиданно низкого уровня).
Но элиты не просто так сошли с ума: их самоубийственные действия стали лишь следствием их общей неадекватности, неспособности ответить на углублявшийся внутриполитический и идеологический кризис. Победа Трампа стала следствием этого кризиса — экстравагантный популярный одиночка бросил вызов разваливавшейся системе и выиграл (сначала оттеснив на праймериз республиканский истеблишмент, а потом и победив на выборах). Выиграл на голом энтузиазме его сторонников, выиграл, опираясь на действительно массовую народную поддержку, выиграл благодаря тотальному разочарованию простых американцев в профессиональных политиках, живущих на "вашингтонском болоте".
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
И если бы у обитателей "болота" была бы еще хоть какая-то связь с реальностью, беспокойство за страну или хотя бы инстинкт самосохранения, то они бы использовали четыре года президентства Трампа для анализа своих ошибок и попыток исправить ситуацию. Хотя бы попытались вырастить на своих кочках того, кому поверили бы многочисленные меньшинства, составляющие основу электората демократической партии, — чтобы им не стыдно было за него голосовать. Но ничего этого не было сделано: никто из реальных "правителей Америки" не признал собственной вины за кризис и не согласился ничего менять.
Решили считать Трампа сбоем программы — и выдвинули против него "сонного Джо" Байдена, заблокировав несистемного сенатора Сандерса. Сделали ставку на тотальный контроль за СМИ, черный пиар против Трампа и примитивные "избирательные технологии", то есть манипуляцию с голосами в колеблющихся штатах. Цена такой "победы" Байдена в любом случае была бы огромной — даже если бы Трамп не сопротивлялся, а покорно признал поражение, его сторонники окончательно разуверились бы в "американской демократии", то есть раскол общества (а потенциально еще и федеративного государства) стал бы еще более глубоким.
Но Трамп не сдался, а пытался оспорить результаты и в любом случае обещал вернуться в 2024-м. И тогда случился "штурм Капитолия", из которого победители попытаются выжать максимум. На импичмент Дональду (закрывавший бы ему путь к следующим выборам) у них сил, конечно, не хватит, но все равно сейчас наступает очень важная развилка, касающая не просто будущего Трампа, но всей политической системы США.
Есть три основных сценария, по которым может развиваться ситуация.
Первый: под нажимом истеблишмента Республиканская партия отворачивается от Трампа, сдает и предает его. Его пытаются посадить в тюрьму (или просто убить — покушение психа-одиночки) или хотя бы полностью маргинализировать, отрезать от любых СМИ и лишить влияния на Республиканскую партию. Этот сценарий — самый желанный для демократов и надпартийного истеблишмента. Трамп устранен из политической жизни, и 2024 год пройдет спокойно.
У этого сценария очень много слабых мест, начиная с того, что республиканским элитам абсолютно невыгодно сдавать Трампа. Шум от "атаки на Капитолий" со временем спадет, но даже сейчас, на его пике, большинство республиканцев не отвернулись от Трампа. Покинув Белый дом, он останется самым популярным политиком в стране — не среди республиканцев, а вообще (достаточно посмотреть недавний опрос о том, кем восхищаются американцы, в котором Трамп опередил даже Обаму, удерживавшего лидерство 12 лет подряд). Отказавшись от Трампа, республиканцы обрекают себя не просто на падение популярности, но и на раскол партии — причем такой, в котором большая часть их сторонников уйдет вслед за бывшим президентом в новую, созданную им партию.
И это второй сценарий — Трамп повторяет путь Теодора Рузвельта. Один из самых сильных президентов в американской истории попытался вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва, но ему не дали (несмотря на огромную популярность) выдвинуться от родной Республиканской партии, и он создал новую. И проиграл, финишировав вторым, хотя и не позволил переизбраться предавшему его президенту Тафту.
Именно поэтому такой сценарий также представляется маловероятным: он выгоден только демократам. Новая партия Трампа может стать очень популярной, и он получит на выборах 2024 года больше голосов, чем кандидат от республиканцев, — но, как и Рузвельт, проиграет демократу. Демографические (и иммиграционные) тенденции и так в пользу "партии меньшинств" — а уж с таким подарком, как раскол среди республиканцев, демократы смогут избрать президентом даже глухонемого инвалида. И практически похоронить на федеральном уровне Республиканскую партию, лишив ее шансов на Белый дом на всех последующих выборах.
Поэтому наиболее реалистичным представляется третий сценарий: Трамп устанавливает полный контроль над Республиканской партией и выдвигается от нее на выборах 2024 года. В крайнем случае он выдвигает своего человека (может быть, даже родственника) — и активно участвует в его кампании. Это абсолютно неприемлемый для демократов и неприятный для республиканских элит сценарий — но кто сказал, что перестройка в США должна идти без ускорения?
При этом далеко не факт, что Трампу удастся вернуться в Белый дом в 2024-м, но его битва с Камалой Харрис (пока что безусловным фаворитом на выдвижение от демократов) будет настоящим Армагеддоном. Но, к счастью, только для США, а не для всего мира.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеАвторыМнение - АвторыНэнси ПелосиКапитолийТеодор РузвельтСШАВ мире
 
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