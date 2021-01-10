https://ria.ru/20210110/tailand-1592423570.html

В Таиланде ждут туристов – несмотря на вспышку коронавируса

В Таиланде ждут туристов – несмотря на вспышку коронавируса

Иностранные туристы, которые планируют провести отпуск в Таиланде, по-прежнему приветствуются, если у них есть все необходимые документы, сообщает Khaosod... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T00:44

2021-01-10T00:44

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Иностранные туристы, которые планируют провести отпуск в Таиланде, по-прежнему приветствуются, если у них есть все необходимые документы, сообщает Khaosod English со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна.Чиновник заявил, что туристическая визовая программа (STV), все еще действует и не подвергается никаким дополнительным ограничениям, по крайней мере на данный момент."Мы открыты для всех, — сказал Ютасак Супасорн. – Те же требования применяются к иностранцам, путешествующим по специальной туристической визе. Это не связано с ситуацией в нашей стране, так как гости обязаны пройти тестирование и провести 14 дней на карантине.”Он также добавил, что вторая волна коронавируса в Таиланде, по-видимому, пока никак не повлияла на число заявителей на STV.“Они продолжают прибывать", – добавил Ютасак.В соответствии со специальной визовой программой иностранцам из любой страны разрешается посещать Таиланд на срок до 270 дней, но они должны провести две недели на карантине и оплатить все связанные с этим расходы (проживание, медицинская страховка).Планировалась, что нововведение будет привлекать 1200 туристов в месяц, но пока, по последним озвученным данным, за ноябрь и начало декабря в Королевство приехали лишь 825 гостей из 29 стран.

https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591834757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, самоизоляция, коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, новости - туризм, таиланд