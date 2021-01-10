https://ria.ru/20210110/tailand-1592423570.html
В Таиланде ждут туристов – несмотря на вспышку коронавируса
В Таиланде ждут туристов – несмотря на вспышку коронавируса
Иностранные туристы, которые планируют провести отпуск в Таиланде, по-прежнему приветствуются, если у них есть все необходимые документы, сообщает Khaosod... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T00:44
2021-01-10T00:44
2021-01-10T00:47
туризм
куда можно лететь
самоизоляция
коронавирус covid-19
туризм
туристы
визы
новости - туризм
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655866_0:130:1997:1253_1920x0_80_0_0_986a19c38de97715a43bceb51bd7a4af.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Иностранные туристы, которые планируют провести отпуск в Таиланде, по-прежнему приветствуются, если у них есть все необходимые документы, сообщает Khaosod English со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна.Чиновник заявил, что туристическая визовая программа (STV), все еще действует и не подвергается никаким дополнительным ограничениям, по крайней мере на данный момент."Мы открыты для всех, — сказал Ютасак Супасорн. – Те же требования применяются к иностранцам, путешествующим по специальной туристической визе. Это не связано с ситуацией в нашей стране, так как гости обязаны пройти тестирование и провести 14 дней на карантине.”Он также добавил, что вторая волна коронавируса в Таиланде, по-видимому, пока никак не повлияла на число заявителей на STV.“Они продолжают прибывать", – добавил Ютасак.В соответствии со специальной визовой программой иностранцам из любой страны разрешается посещать Таиланд на срок до 270 дней, но они должны провести две недели на карантине и оплатить все связанные с этим расходы (проживание, медицинская страховка).Планировалась, что нововведение будет привлекать 1200 туристов в месяц, но пока, по последним озвученным данным, за ноябрь и начало декабря в Королевство приехали лишь 825 гостей из 29 стран.
https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591834757.html
https://ria.ru/20201209/tailand-1588364390.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655866_77:0:1921:1383_1920x0_80_0_0_8d1b7ce7eddd5ffc29b376423d13b32a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, самоизоляция, коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, новости - туризм, таиланд
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Иностранные туристы, которые планируют провести отпуск в Таиланде, по-прежнему приветствуются, если у них есть все необходимые документы, сообщает
Khaosod English со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна.
Чиновник заявил, что туристическая визовая программа (STV), все еще действует и не подвергается никаким дополнительным ограничениям, по крайней мере на данный момент.
"Мы открыты для всех, — сказал Ютасак Супасорн. – Те же требования
применяются к иностранцам, путешествующим по специальной туристической визе. Это не связано с ситуацией в нашей стране, так как гости обязаны пройти тестирование и провести 14 дней на карантине.”
Он также добавил, что вторая волна коронавируса в Таиланде, по-видимому, пока никак не повлияла на число заявителей на STV.
“Они продолжают прибывать", – добавил Ютасак.
В соответствии со специальной визовой программой иностранцам из любой страны разрешается посещать Таиланд на срок до 270 дней, но они должны провести две недели на карантине и оплатить все связанные с этим расходы (проживание, медицинская страховка).
Планировалась, что нововведение будет привлекать 1200 туристов в месяц, но пока, по последним озвученным данным, за ноябрь и начало декабря в Королевство приехали лишь 825 гостей из 29 стран.