https://ria.ru/20210110/samolet-1592434516.html

Индонезийские спасители обнаружили части тел после крушения Boeing 737

Индонезийские спасители обнаружили части тел после крушения Boeing 737

Индонезийские спасатели извлекли части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737,... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T05:30

2021-01-10T05:30

2021-01-10T05:44

крушение индонезийского boeing 737-500

джоко видодо

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Индонезийские спасатели извлекли части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.Как сообщил глава Национального поисково-спасательного агентства, эти части и детали обнаружили между островами Ланканг и Лаки.Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади сообщил журналистам, что на поиски упавшего самолета направили все силы после определения "возможного места крушения".Военным удалось зафиксировать с помощью гидролокационного оборудования сигнал самолета, который соответствует координатам, известным с момента последнего контакта пилотов перед исчезновением самолета с радаров."Мы немедленно направили наших водолазов из элитного подразделения флота для определения места, чтобы эвакуировать жертв'', — приводит агентство слова командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.Днем стало известно, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в воду недалеко от острова Лаки.По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека. Среди них —46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четверо бортпроводников. По другим данным, на борту могли находиться 65 человек.В компания Boeing РИА Новости сообщили, что им известно о крушении, производитель самолета "внимательно следит за ситуацией" и "пытается собрать больше информации".В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо направил Владимир Путин.

https://ria.ru/20210109/search-1592416625.html

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

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крушение индонезийского boeing 737-500, джоко видодо, ява (остров), владимир путин, москва, джакарта, индонезия, в мире