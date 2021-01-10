https://ria.ru/20210110/pushkov-1592489931.html

Пушков рассказал об угрозе российскому суверенитету

Пушков рассказал об угрозе российскому суверенитету

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки Дональда Трампа в Twitter. Об этом... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-10T19:18

2021-01-10T19:18

2021-01-11T05:42

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алексей пушков

сша

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технологии

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки Дональда Трампа в Twitter. Об этом он написал в Telegram-канале."Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны", — отметил он.На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия. Митингующие ворвались в здание конгресса во время заседания, в ходе которого планировалось утвердить итоги президентских выборов, в результате беспорядков погибли несколько человек. Накануне демократы представили проект импичмента Трампа, где действующего президента обвинили в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210109/pushkov-1592364664.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алексей пушков, сша, twitter, технологии, в мире