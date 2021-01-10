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Пушков рассказал об угрозе российскому суверенитету
Пушков рассказал об угрозе российскому суверенитету
Сенатор Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки Дональда Трампа в Twitter. Об этом... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-10T19:18
2021-01-11T05:42
дональд трамп
алексей пушков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки Дональда Трампа в Twitter. Об этом он написал в Telegram-канале."Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны", — отметил он.На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия. Митингующие ворвались в здание конгресса во время заседания, в ходе которого планировалось утвердить итоги президентских выборов, в результате беспорядков погибли несколько человек. Накануне демократы представили проект импичмента Трампа, где действующего президента обвинили в подстрекательстве к мятежу.
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дональд трамп, алексей пушков, сша, twitter, технологии, в мире

Пушков рассказал об угрозе российскому суверенитету

19:18 10.01.2021 (обновлено: 05:42 11.01.2021)
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки Дональда Трампа в Twitter. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны", — отметил он.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия. Митингующие ворвались в здание конгресса во время заседания, в ходе которого планировалось утвердить итоги президентских выборов, в результате беспорядков погибли несколько человек.
Накануне демократы представили проект импичмента Трампа, где действующего президента обвинили в подстрекательстве к мятежу.
 
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