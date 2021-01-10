Токаев пообещал не применять репрессивные меры к митингующим
12:33 10.01.2021 (обновлено: 23:32 10.01.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке №57 во Дворце школьников в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полиция будет действовать в строгом соответствии с законом по отношению к участникам акций протеста, которые проходят в день парламентских выборов.
"Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Что касается полиции, то она будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений не будет", — сказал он журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Нур-Султане.
Сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы). В них участвуют пять партий. На основной территории страны избирательные участки уже закрылись.
Мухтар Аблязов, лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), призвал своих сторонников выходить на митинги. Провести акции протеста планировали и незарегистрированная Демократическая партия Казахстана, а также движение "Проснись, Казахстан".
Митинги проходят, в частности, в Алма-Ате и столице Нур-Султан. В Алма-Ате несколько десятков человек собрались на площади Республики, они скандируют призывы к бойкоту выборов. Несколько человек попали в полицию. В Нур-Султане правоохранители патрулируют территорию около дворца "Жастар", который был объявлен местом сбора протестующих. Пока они задержали около десяти человек.