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Токаев пообещал не применять репрессивные меры к митингующим
Токаев пообещал не применять репрессивные меры к митингующим
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полиция будет действовать в строгом соответствии с законом по отношению к участникам акций протеста,... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:33
2021-01-10T23:32
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полиция будет действовать в строгом соответствии с законом по отношению к участникам акций протеста, которые проходят в день парламентских выборов.Сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы). В них участвуют пять партий. На основной территории страны избирательные участки уже закрылись.Мухтар Аблязов, лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), призвал своих сторонников выходить на митинги. Провести акции протеста планировали и незарегистрированная Демократическая партия Казахстана, а также движение "Проснись, Казахстан". Митинги проходят, в частности, в Алма-Ате и столице Нур-Султан. В Алма-Ате несколько десятков человек собрались на площади Республики, они скандируют призывы к бойкоту выборов. Несколько человек попали в полицию. В Нур-Султане правоохранители патрулируют территорию около дворца "Жастар", который был объявлен местом сбора протестующих. Пока они задержали около десяти человек.
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касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Токаев пообещал не применять репрессивные меры к митингующим

12:33 10.01.2021 (обновлено: 23:32 10.01.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке №57 во Дворце школьников в Нур-Султане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке №57 во Дворце школьников в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полиция будет действовать в строгом соответствии с законом по отношению к участникам акций протеста, которые проходят в день парламентских выборов.

"Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Что касается полиции, то она будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений не будет", — сказал он журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Нур-Султане.

Сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы). В них участвуют пять партий. На основной территории страны избирательные участки уже закрылись.
Мухтар Аблязов, лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), призвал своих сторонников выходить на митинги. Провести акции протеста планировали и незарегистрированная Демократическая партия Казахстана, а также движение "Проснись, Казахстан".
Митинги проходят, в частности, в Алма-Ате и столице Нур-Султан. В Алма-Ате несколько десятков человек собрались на площади Республики, они скандируют призывы к бойкоту выборов. Несколько человек попали в полицию. В Нур-Султане правоохранители патрулируют территорию около дворца "Жастар", который был объявлен местом сбора протестующих. Пока они задержали около десяти человек.
Мужчина опускает бюллетень в урну для голосования - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 05:47
Во всем Казахстане началось голосование на парламентских выборах
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
 
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