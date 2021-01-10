https://ria.ru/20210110/protesty-1592453402.html

Токаев пообещал не применять репрессивные меры к митингующим

Токаев пообещал не применять репрессивные меры к митингующим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полиция будет действовать в строгом соответствии с законом по отношению к участникам акций протеста,... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:33

2021-01-10T12:33

2021-01-10T23:32

касым-жомарт токаев

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полиция будет действовать в строгом соответствии с законом по отношению к участникам акций протеста, которые проходят в день парламентских выборов.Сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы). В них участвуют пять партий. На основной территории страны избирательные участки уже закрылись.Мухтар Аблязов, лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), призвал своих сторонников выходить на митинги. Провести акции протеста планировали и незарегистрированная Демократическая партия Казахстана, а также движение "Проснись, Казахстан". Митинги проходят, в частности, в Алма-Ате и столице Нур-Султан. В Алма-Ате несколько десятков человек собрались на площади Республики, они скандируют призывы к бойкоту выборов. Несколько человек попали в полицию. В Нур-Султане правоохранители патрулируют территорию около дворца "Жастар", который был объявлен местом сбора протестующих. Пока они задержали около десяти человек.

https://ria.ru/20210110/vybory-1592435039.html

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касым-жомарт токаев, казахстан, в мире