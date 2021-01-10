https://ria.ru/20210110/pence-1592434905.html

CNN: Пенс допустил возможность использования 25-й поправки против Трампа

CNN: Пенс допустил возможность использования 25-й поправки против Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к конституции, позволяющей ему и большинству членов кабинета отстранить... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T05:45

2021-01-10T05:45

2021-01-10T07:02

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джон кеннеди (политик)

вашингтон (город)

сша

в мире

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CNN: вице-президент США заявил, что может отстранить Трампа от власти

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к конституции, позволяющей ему и большинству членов кабинета отстранить президента от власти, сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкий к вице-президенту источник.Пенс, как утверждает собеседник телеканала, сохранил этот вариант на случай, если американский лидер Дональд Трамп станет "более нестабильным".По словам источника, на этой неделе стало ясно, что этот вариант возможен.Поправку приняли после убийства президента Джона Кеннеди. Она направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают главе государства ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.Беспорядки у КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в результате протестов погибли пять человек.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Его инаугурация намечена на 20 января, Трамп уже заявил, что не пойдет на церемонию.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

вашингтон (город)

сша

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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джон кеннеди (политик), вашингтон (город), сша, в мире