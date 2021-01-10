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В Казахстане участники митингов призывают к бойкоту выборов в парламент
В Казахстане участники митингов призывают к бойкоту выборов в парламент
Казахстанские правоохранители препятствуют проведению акции протеста в центре Алма-Аты в день проведения парламентских выборов в Казахстане, несколько... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:46
2021-01-10T14:24
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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Казахстанские правоохранители препятствуют проведению акции протеста в центре Алма-Аты в день проведения парламентских выборов в Казахстане, несколько участников митинга задержаны, передает корреспондент РИА Новости.Выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти) проходят в Казахстане в воскресенье. О планах провести акции протеста в день выборов ранее сообщали несколько политических сил, в том числе незарегистрированная "Демократическая партия Казахстана", движение Oyan, Qazaqstan! (Проснись, Казахстан), а также запрещенное судом движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).Сотрудники полиции окружили несколько десятков протестующих на площади Республики в центре города неподалеку от монумента Независимости и задержали несколько человек, пытавшихся присоединиться к основной группе митингующих. Участники акции протеста скандируют призывы к бойкоту выборов.Задержания в Алма-Ате начались также на площади "Астана", где был намечен митинг движения ДВК.В свою очередь в Нур-Султане полиция также приступила к точечным задержаниям людей около дворца "Жастар" в старом центре города. Этот район был анонсирован в социальных сетях как место сбора участников акции протеста. Как передает корреспондент РИА Новости, к настоящему времени на подходе к месту предполагаемого митинга задержаны менее 10 человек.Ранее в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал журналистам, что протестные настроения существуют во всем мире. По его словам, в случае начала протестов в Казахстане в связи с выборами полиция будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких репрессивных мер в отношении протестующих не будет.
https://ria.ru/20210110/protesty-1592453402.html
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нур-султан, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане участники митингов призывают к бойкоту выборов в парламент

12:46 10.01.2021 (обновлено: 14:24 10.01.2021)
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции препятствуют проведению акции протеста в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане
Сотрудники полиции препятствуют проведению акции протеста в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Казахстанские правоохранители препятствуют проведению акции протеста в центре Алма-Аты в день проведения парламентских выборов в Казахстане, несколько участников митинга задержаны, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти) проходят в Казахстане в воскресенье. О планах провести акции протеста в день выборов ранее сообщали несколько политических сил, в том числе незарегистрированная "Демократическая партия Казахстана", движение Oyan, Qazaqstan! (Проснись, Казахстан), а также запрещенное судом движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).
Сотрудники полиции окружили несколько десятков протестующих на площади Республики в центре города неподалеку от монумента Независимости и задержали несколько человек, пытавшихся присоединиться к основной группе митингующих. Участники акции протеста скандируют призывы к бойкоту выборов.
Задержания в Алма-Ате начались также на площади "Астана", где был намечен митинг движения ДВК.
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В свою очередь в Нур-Султане полиция также приступила к точечным задержаниям людей около дворца "Жастар" в старом центре города. Этот район был анонсирован в социальных сетях как место сбора участников акции протеста. Как передает корреспондент РИА Новости, к настоящему времени на подходе к месту предполагаемого митинга задержаны менее 10 человек.
Ранее в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал журналистам, что протестные настроения существуют во всем мире. По его словам, в случае начала протестов в Казахстане в связи с выборами полиция будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких репрессивных мер в отношении протестующих не будет.
 
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