https://ria.ru/20210110/kazakhstan-1592498055.html

Экзит-поллы: партия Назарбаева лидирует на выборах в парламент

Экзит-поллы: партия Назарбаева лидирует на выборах в парламент

Партия Nur Otan ("Свет отечества"), возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, побеждает на парламентских выборах в Казахстане, получив 71,97... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-10T21:05

2021-01-10T21:05

2021-01-11T00:01

нур-султан

единство

нурсултан назарбаев

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592469003_0:144:3073:1873_1920x0_80_0_0_33e2a989ad4e0c64d44a033b9856fa0d.jpg

АЛМА-АТА, 10 янв ─ РИА Новости. Партия Nur Otan ("Свет отечества"), возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, побеждает на парламентских выборах в Казахстане, получив 71,97 процента голосов избирателей, свидетельствуют результаты exit poll института "Когамдык пікір" ("Общественное мнение").Голосование на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы власти) закончилось в 21:00 по времени Нур-Султана (18:00 мск), идет подсчет голосов.Как заявила в телеэфире директор "Когамдык пікір" Айнур Мажитова, второе место по результатам опроса занимает партия "Ак жол" ("Светлый путь") с 10,18 процента голосов, далее следует Народная партия Казахстана с 9,03 процента. Партии "Ауыл" ("Село" — 5,75 процента) и "Адал" ("Честный" — 3,07 процента) не преодолевают семипроцентный барьер.Директор по проектам научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" Татьяна Башарина в эфире телеканала КТК сообщила, что Nur Otan побеждает с 72 процентами голосов.По ее данным, за Народную партию Казахстана проголосовали 9,54 процента избирателей, за партию "Ауыл" — 4,93, за "Ак жол" — 10,2, за Adal — 3,25 процента.В выборах участвовали пять партий: Nur Otan, "Ак жол", Народная партия Казахстана (до ноября прошлого года называлась Коммунистическая народная партия Казахстана), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", партия "Адал" (до ноября называлась "Единство"). Еще одна зарегистрированная в Казахстане — Общенациональная социал-демократическая партия — решила бойкотировать выборы.Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис нужно преодолеть семипроцентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана — консультативно-совещательным органом, возглавляемым Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса — пять лет.

https://ria.ru/20201215/oppozitsiya-1589394890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/kazakhstan--1592389718.html

нур-султан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нур-султан, единство, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире