https://ria.ru/20210110/kazakhstan-1592498055.html
Экзит-поллы: партия Назарбаева лидирует на выборах в парламент
Экзит-поллы: партия Назарбаева лидирует на выборах в парламент
Партия Nur Otan ("Свет отечества"), возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, побеждает на парламентских выборах в Казахстане, получив 71,97... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-10T21:05
2021-01-10T21:05
2021-01-11T00:01
нур-султан
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нурсултан назарбаев
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 10 янв ─ РИА Новости. Партия Nur Otan ("Свет отечества"), возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, побеждает на парламентских выборах в Казахстане, получив 71,97 процента голосов избирателей, свидетельствуют результаты exit poll института "Когамдык пікір" ("Общественное мнение").Голосование на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы власти) закончилось в 21:00 по времени Нур-Султана (18:00 мск), идет подсчет голосов.Как заявила в телеэфире директор "Когамдык пікір" Айнур Мажитова, второе место по результатам опроса занимает партия "Ак жол" ("Светлый путь") с 10,18 процента голосов, далее следует Народная партия Казахстана с 9,03 процента. Партии "Ауыл" ("Село" — 5,75 процента) и "Адал" ("Честный" — 3,07 процента) не преодолевают семипроцентный барьер.Директор по проектам научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" Татьяна Башарина в эфире телеканала КТК сообщила, что Nur Otan побеждает с 72 процентами голосов.По ее данным, за Народную партию Казахстана проголосовали 9,54 процента избирателей, за партию "Ауыл" — 4,93, за "Ак жол" — 10,2, за Adal — 3,25 процента.В выборах участвовали пять партий: Nur Otan, "Ак жол", Народная партия Казахстана (до ноября прошлого года называлась Коммунистическая народная партия Казахстана), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", партия "Адал" (до ноября называлась "Единство"). Еще одна зарегистрированная в Казахстане — Общенациональная социал-демократическая партия — решила бойкотировать выборы.Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис нужно преодолеть семипроцентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана — консультативно-совещательным органом, возглавляемым Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса — пять лет.
https://ria.ru/20201215/oppozitsiya-1589394890.html
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нур-султан, единство, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 10 янв ─ РИА Новости.
Партия Nur Otan ("Свет отечества"), возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым,
побеждает на парламентских выборах в Казахстане
, получив 71,97 процента голосов избирателей, свидетельствуют результаты exit poll института "Когамдык пікір" ("Общественное мнение").
Голосование на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы власти) закончилось в 21:00 по времени Нур-Султана
(18:00 мск), идет подсчет голосов.
Как заявила в телеэфире директор "Когамдык пікір" Айнур Мажитова, второе место по результатам опроса занимает партия "Ак жол" ("Светлый путь") с 10,18 процента голосов, далее следует Народная партия Казахстана с 9,03 процента. Партии "Ауыл" ("Село" — 5,75 процента) и "Адал" ("Честный" — 3,07 процента) не преодолевают семипроцентный барьер.
Директор по проектам научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" Татьяна Башарина в эфире телеканала КТК
сообщила, что Nur Otan побеждает с 72 процентами голосов.
По ее данным, за Народную партию Казахстана проголосовали 9,54 процента избирателей, за партию "Ауыл" — 4,93, за "Ак жол" — 10,2, за Adal — 3,25 процента.
В выборах участвовали пять партий: Nur Otan, "Ак жол", Народная партия Казахстана (до ноября прошлого года называлась Коммунистическая народная партия Казахстана), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", партия "Адал" (до ноября называлась "Единство"). Еще одна зарегистрированная в Казахстане — Общенациональная социал-демократическая партия — решила бойкотировать выборы.
Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис нужно преодолеть семипроцентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана — консультативно-совещательным органом, возглавляемым Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса — пять лет.