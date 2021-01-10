https://ria.ru/20210110/karabakh-1592471897.html

Эксперт назвал возможные темы для трехсторонних переговоров по Карабаху

Эксперт назвал возможные темы для трехсторонних переговоров по Карабаху

Предстоящая 11 января в Москве встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:49

2021-01-10T15:49

2021-01-10T15:49

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 янв – РИА Новости. Предстоящая 11 января в Москве встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет посвящена обсуждению спорных вопросов, вытекающих из соглашений по Карабаху: в частности, разблокирования территорий и коммуникаций, а также вывода войск, заявил РИА Новости руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин, Алиев и Пашинян планируют в ходе переговоров 11 января в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Отмечалось, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей."Ситуация такова, что в повестке переговоров будут обсуждаться те темы, которые поднимаются сторонами в процессе выполнения соглашения от 10 ноября, но не находят своего решения из-за противоположной позиции сторон. Азербайджан и Армения по-разному подходят к нескольким пунктам соглашения, касающихся вывода армянских войск. С другой стороны, армянской стороной двусмысленно комментируется девятый пункт соглашения относительно транспортного коридора по разблокированию Нахчыванской АР (Нахичеванская автономная республика - ред.)", - отметил собеседник агентства.Также по мнению Велизаде, в числе тем, которые будут обсуждаться, вопросы, связанные с ходом дальнейшей реализации трехстороннего заявления, в частности нахождения в Карабахе армянских вооруженных группировок и инциденты, имевшие место после подписания соглашения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201226/karabakh-1591080504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/karabakh-1591047330.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире