Эксперт назвал возможные темы для трехсторонних переговоров по Карабаху
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
БАКУ, 10 янв – РИА Новости. Предстоящая 11 января в Москве встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет посвящена обсуждению спорных вопросов, вытекающих из соглашений по Карабаху: в частности, разблокирования территорий и коммуникаций, а также вывода войск, заявил РИА Новости руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин, Алиев и Пашинян планируют в ходе переговоров 11 января в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Отмечалось, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
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"Ситуация такова, что в повестке переговоров будут обсуждаться те темы, которые поднимаются сторонами в процессе выполнения соглашения от 10 ноября, но не находят своего решения из-за противоположной позиции сторон. Азербайджан и Армения по-разному подходят к нескольким пунктам соглашения, касающихся вывода армянских войск. С другой стороны, армянской стороной двусмысленно комментируется девятый пункт соглашения относительно транспортного коридора по разблокированию Нахчыванской АР (Нахичеванская автономная республика - ред.)", - отметил собеседник агентства.
"Азербайджанская сторона настаивает на выполнении соглашения так, как это было написано. Особо будет также уделено внимание разблокированию коммуникаций в регионе", - добавил эксперт
Также по мнению Велизаде, в числе тем, которые будут обсуждаться, вопросы, связанные с ходом дальнейшей реализации трехстороннего заявления, в частности нахождения в Карабахе армянских вооруженных группировок и инциденты, имевшие место после подписания соглашения.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.