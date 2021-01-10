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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210110/karabakh-1592433890.html
Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
Более 48,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 182 человека, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T05:07
2021-01-10T05:07
ситуация в нагорном карабахе
москва
степанакерт
ереван
баку
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 10 янв - РИА Новости. Более 48,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 182 человека, сообщает Минобороны РФ.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210109/karabakh-1592365799.html
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москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

05:07 10.01.2021
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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СТЕПАНАКЕРТ, 10 янв - РИА Новости. Более 48,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 182 человека, сообщает Минобороны РФ.
"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 182 беженца. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 241 беженец", - говорится в сообщении.
Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Военнослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
Вчера, 05:06Ситуация в Нагорном Карабахе
Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
 
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