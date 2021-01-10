Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
СТЕПАНАКЕРТ, 10 янв - РИА Новости. Более 48,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 182 человека, сообщает Минобороны РФ.
"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 182 беженца. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 241 беженец", - говорится в сообщении.
Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.