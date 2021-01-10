https://ria.ru/20210110/karabakh-1592433890.html

Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Более 48,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 182 человека, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T05:07

2021-01-10T05:07

2021-01-10T05:07

ситуация в нагорном карабахе

москва

степанакерт

ереван

баку

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 10 янв - РИА Новости. Более 48,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 182 человека, сообщает Минобороны РФ.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210109/karabakh-1592365799.html

москва

степанакерт

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире