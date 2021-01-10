https://ria.ru/20210110/gaz-1592456541.html

Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

Цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 долларов за тысячу кубометров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:01

2021-01-10T13:01

2021-01-10T13:01

россия

александр лукашенко

газпром

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 долларов за тысячу кубометров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко."128,5 (долларов). Но я округляю, 130", - сказал Лукашенко в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1". Таким образом глава государства прокомментировал цену на газ на 2021 год.В конце декабря 2020 года "Газпром" сообщил, что глава компании Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году. При этом цена поставок газа в страну в сообщении российской компании указана не была. Позже минэнерго Белоруссии уточнило, что она будет практически на уровне 2020 года, в то же время конкретную величину ведомство не назвало.Цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.

https://ria.ru/20210110/gaz-1592454797.html

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россия, александр лукашенко, газпром, белоруссия, экономика