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Лукашенко высказался о "более справедливой" цене за российский газ
Лукашенко высказался о "более справедливой" цене за российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цена на российский природный газ могла бы быть "более справедливой". Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:42
2021-01-10T13:40
александр лукашенко
газпром
владимир путин
минск
белоруссия
санкт-петербург
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цена на российский природный газ могла бы быть "более справедливой". Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".По его словам, цена газа для Белоруссии сейчас составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров.Однако он добавил, что не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог."Если вы так решили, пусть будет так", — заключил белорусский лидер.В прошлом году Россия поставляла Минску газ по 127 долларов за тысячу кубометров, но белорусские власти настаивали на снижении цены. В конце декабря сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич подписали протокол о порядке формирования цен на 2021 год, но конкретные цифры не назывались. В Минэнерго Белоруссии заявляли, что они останутся практически на уровне минувшего года.
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александр лукашенко, газпром, владимир путин, минск, белоруссия, санкт-петербург, в мире

Лукашенко высказался о "более справедливой" цене за российский газ

12:42 10.01.2021 (обновлено: 13:40 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цена на российский природный газ могла бы быть "более справедливой". Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".
По его словам, цена газа для Белоруссии сейчас составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров.

"Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", — сказал Лукашенко.

Однако он добавил, что не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог.
"Если вы так решили, пусть будет так", — заключил белорусский лидер.
В прошлом году Россия поставляла Минску газ по 127 долларов за тысячу кубометров, но белорусские власти настаивали на снижении цены. В конце декабря сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич подписали протокол о порядке формирования цен на 2021 год, но конкретные цифры не назывались. В Минэнерго Белоруссии заявляли, что они останутся практически на уровне минувшего года.
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