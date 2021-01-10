https://ria.ru/20210110/gaz-1592454797.html

Лукашенко высказался о "более справедливой" цене за российский газ

Лукашенко высказался о "более справедливой" цене за российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цена на российский природный газ могла бы быть "более справедливой". Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:42

2021-01-10T12:42

2021-01-10T13:40

александр лукашенко

газпром

владимир путин

минск

белоруссия

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цена на российский природный газ могла бы быть "более справедливой". Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".По его словам, цена газа для Белоруссии сейчас составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров.Однако он добавил, что не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог."Если вы так решили, пусть будет так", — заключил белорусский лидер.В прошлом году Россия поставляла Минску газ по 127 долларов за тысячу кубометров, но белорусские власти настаивали на снижении цены. В конце декабря сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич подписали протокол о порядке формирования цен на 2021 год, но конкретные цифры не назывались. В Минэнерго Белоруссии заявляли, что они останутся практически на уровне минувшего года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/belaes-1591412623.html

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александр лукашенко, газпром, владимир путин, минск, белоруссия, санкт-петербург, в мире