https://ria.ru/20210110/avto-1592435709.html

Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто

Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто

Неправильное "прикуривание" автомобиля с севшим аккумулятором может привести к серьезным поломкам, вплоть до пожара и взрыва, пишет "Российская газета". РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T06:49

2021-01-10T06:49

2021-01-10T06:49

авто

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Неправильное "прикуривание" автомобиля с севшим аккумулятором может привести к серьезным поломкам, вплоть до пожара и взрыва, пишет "Российская газета".Эксперты издания отмечают, что частая ошибка автомобилистов — подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов. В этом случае вполне можно случайно задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. Из-за этого провода заискрят, а газ, скопившийся под крышкой батареи старого аккумулятора из-за пониженного электролита, вместе с масляными загрязнениями моторного отсека может спровоцировать возгорание и взрыв.Автор напоминает, что правильно сначала подключить "плюсовой" провод донорской батареи к "плюсовой" клемме аккумулятора неисправной машины. Минусовой провод, соответственно, прикрепляют на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.

https://ria.ru/20210109/avto-1592368431.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, общество