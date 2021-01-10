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Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
Неправильное "прикуривание" автомобиля с севшим аккумулятором может привести к серьезным поломкам, вплоть до пожара и взрыва, пишет "Российская газета". РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T06:49
2021-01-10T06:49
авто
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Неправильное "прикуривание" автомобиля с севшим аккумулятором может привести к серьезным поломкам, вплоть до пожара и взрыва, пишет "Российская газета".Эксперты издания отмечают, что частая ошибка автомобилистов — подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов. В этом случае вполне можно случайно задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. Из-за этого провода заискрят, а газ, скопившийся под крышкой батареи старого аккумулятора из-за пониженного электролита, вместе с масляными загрязнениями моторного отсека может спровоцировать возгорание и взрыв.Автор напоминает, что правильно сначала подключить "плюсовой" провод донорской батареи к "плюсовой" клемме аккумулятора неисправной машины. Минусовой провод, соответственно, прикрепляют на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.
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РИА Новости
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авто, общество

Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто

06:49 10.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧастные гаражи в Москве
Частные гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Неправильное "прикуривание" автомобиля с севшим аккумулятором может привести к серьезным поломкам, вплоть до пожара и взрыва, пишет "Российская газета".
Эксперты издания отмечают, что частая ошибка автомобилистов — подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов. В этом случае вполне можно случайно задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. Из-за этого провода заискрят, а газ, скопившийся под крышкой батареи старого аккумулятора из-за пониженного электролита, вместе с масляными загрязнениями моторного отсека может спровоцировать возгорание и взрыв.
Автор напоминает, что правильно сначала подключить "плюсовой" провод донорской батареи к "плюсовой" клемме аккумулятора неисправной машины. Минусовой провод, соответственно, прикрепляют на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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