https://ria.ru/20210109/zhara-1592380537.html

Премия "Жара Music Awards" может пройти онлайн из-за мер по COVID

Премия "Жара Music Awards" может пройти онлайн из-за мер по COVID

Организаторы музыкальной премии "Жара Music Awards", запланированной на 4 апреля 2021 года, не готовы проводить офлайн-церемонию вручения при 25-процентной... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:25

2021-01-09T12:25

2021-01-09T12:34

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Организаторы музыкальной премии "Жара Music Awards", запланированной на 4 апреля 2021 года, не готовы проводить офлайн-церемонию вручения при 25-процентной заполняемости зала, так как это нерентабельно, и, если ограничения не будут сняты, церемония состоится онлайн, рассказала РИА Новости генеральный продюсер фестиваля "Жара" и премии "Жара Music Awards" Елена Боска."Четвертая музыкальная премия "Жара Music Awards" запланирована на 4 апреля 2021 года в "Крокус Сити Холле", уже продан весь зал, – сообщила Боска. – Если же к этому времени массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены, то, возможно, мы снова проведем онлайн-церемонию, так как не представляем мероприятие для 25 процентов зрителей при полной продаже билетов".Она отметила, что организаторы премии и фестиваля "Жара", как и многие организаторы культурно-массовых мероприятий, в 2020 году пребывали "в шоке".Елена Боска добавила, что подготовка таких мероприятий – это большая организационная работа. "Мы не планируем пока снижать планку и не готовы проводить мероприятия с 25 процентной наполняемости зала, потому что, во-первых, это нерентабельно, во-вторых, невозможно передать мощную энергетику в полупустом зале", - подчеркнула она. "Скорее всего, весной все также будут ориентироваться на онлайн-зрителя. Иллюзий на это время года у нас нет", – сказала генпродюсер.Она отметила, что из пяти фестивалей "Жара" в 2020 году состоялся только один – 14 марта в Сочи на Красной Поляне. Фестивали в Монако, Дюссельдорфе, Баку и Турции из-за общей ситуации с коронавирусом перенеслись на 2021 год.

https://ria.ru/20210105/gremmi-1592087612.html

https://ria.ru/20201225/bashmet-1590933283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, крокус сити холл, монако (государство), сочи, баку