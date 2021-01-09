Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210109/zhara-1592380537.html
Премия "Жара Music Awards" может пройти онлайн из-за мер по COVID
Премия "Жара Music Awards" может пройти онлайн из-за мер по COVID
Организаторы музыкальной премии "Жара Music Awards", запланированной на 4 апреля 2021 года, не готовы проводить офлайн-церемонию вручения при 25-процентной... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:25
2021-01-09T12:34
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоубиз
новости культуры
крокус сити холл
монако (государство)
сочи
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155648/65/1556486582_0:40:2830:1632_1920x0_80_0_0_f7210c1767f437aa2efaff10f8b4663b.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Организаторы музыкальной премии "Жара Music Awards", запланированной на 4 апреля 2021 года, не готовы проводить офлайн-церемонию вручения при 25-процентной заполняемости зала, так как это нерентабельно, и, если ограничения не будут сняты, церемония состоится онлайн, рассказала РИА Новости генеральный продюсер фестиваля "Жара" и премии "Жара Music Awards" Елена Боска."Четвертая музыкальная премия "Жара Music Awards" запланирована на 4 апреля 2021 года в "Крокус Сити Холле", уже продан весь зал, – сообщила Боска. – Если же к этому времени массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены, то, возможно, мы снова проведем онлайн-церемонию, так как не представляем мероприятие для 25 процентов зрителей при полной продаже билетов".Она отметила, что организаторы премии и фестиваля "Жара", как и многие организаторы культурно-массовых мероприятий, в 2020 году пребывали "в шоке".Елена Боска добавила, что подготовка таких мероприятий – это большая организационная работа. "Мы не планируем пока снижать планку и не готовы проводить мероприятия с 25 процентной наполняемости зала, потому что, во-первых, это нерентабельно, во-вторых, невозможно передать мощную энергетику в полупустом зале", - подчеркнула она. "Скорее всего, весной все также будут ориентироваться на онлайн-зрителя. Иллюзий на это время года у нас нет", – сказала генпродюсер.Она отметила, что из пяти фестивалей "Жара" в 2020 году состоялся только один – 14 марта в Сочи на Красной Поляне. Фестивали в Монако, Дюссельдорфе, Баку и Турции из-за общей ситуации с коронавирусом перенеслись на 2021 год.
https://ria.ru/20210105/gremmi-1592087612.html
https://ria.ru/20201225/bashmet-1590933283.html
монако (государство)
сочи
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155648/65/1556486582_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_f95ab3c0410eda7be8767b038cbff6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, крокус сити холл, монако (государство), сочи, баку

Премия "Жара Music Awards" может пройти онлайн из-за мер по COVID

12:25 09.01.2021 (обновлено: 12:34 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальная премия "Жара Music Awards"
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Организаторы музыкальной премии "Жара Music Awards", запланированной на 4 апреля 2021 года, не готовы проводить офлайн-церемонию вручения при 25-процентной заполняемости зала, так как это нерентабельно, и, если ограничения не будут сняты, церемония состоится онлайн, рассказала РИА Новости генеральный продюсер фестиваля "Жара" и премии "Жара Music Awards" Елена Боска.
"Четвертая музыкальная премия "Жара Music Awards" запланирована на 4 апреля 2021 года в "Крокус Сити Холле", уже продан весь зал, – сообщила Боска. – Если же к этому времени массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены, то, возможно, мы снова проведем онлайн-церемонию, так как не представляем мероприятие для 25 процентов зрителей при полной продаже билетов".
Она отметила, что организаторы премии и фестиваля "Жара", как и многие организаторы культурно-массовых мероприятий, в 2020 году пребывали "в шоке".
Елена Боска добавила, что подготовка таких мероприятий – это большая организационная работа. "Мы не планируем пока снижать планку и не готовы проводить мероприятия с 25 процентной наполняемости зала, потому что, во-первых, это нерентабельно, во-вторых, невозможно передать мощную энергетику в полупустом зале", - подчеркнула она.
Статуэтка Грэмми - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 23:15Культура
Церемонию вручения "Грэмми" перенесли
"Скорее всего, весной все также будут ориентироваться на онлайн-зрителя. Иллюзий на это время года у нас нет", – сказала генпродюсер.
Она отметила, что из пяти фестивалей "Жара" в 2020 году состоялся только один – 14 марта в Сочи на Красной Поляне. Фестивали в Монако, Дюссельдорфе, Баку и Турции из-за общей ситуации с коронавирусом перенеслись на 2021 год.
Художественный руководитель, музыкант Юрий Башмет на репетиции концерта на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 15:09Культура
Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Москве
 
ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости культурыКрокус Сити ХоллМонако (государство)СочиБаку
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния