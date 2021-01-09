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Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T07:08
2021-01-09T09:20
андрей русецкий
россия
вклады
центральный банк рф (цб рф)
москва
общество
экономика
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Названа лучшая альтернатива банковским депозитам
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.С 1 января в России ввели налог на вклады, согласно которому доход свыше 42,5 тысячи рублей будет облагаться налогом по ставке 13% годовых.По словам эксперта, при долгосрочных инвестициях от трех лет инвестор получает существенные налоговые вычеты при получении прибыли, сумма вычетов составляет до трех миллионов рублей в год. "Допустим, за три года прибыль от инвестиций в ОПИФ составила десять миллионов рублей. В этом случае налоговый вычет составит три миллиона, умноженные на три года, то есть девять миллионов рублей. Таким образом, под налогообложение попадет лишь один миллион рублей из десяти", — добавил он.Другим привлекательным инструментом для инвесторов, рассчитывающих на налоговые льготы, стал индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей в год. "На индивидуальные инвестиционные счета можно покупать самые разные финансовые инструменты, доступные на российских площадках: акции, облигации, ETF (биржевой фонд) и валюту", — заключил эксперт.По данным ЦБ, общее количество инвесторов на фондовом рынке страны по итогам третьего квартала 2020 года приблизилось к десяти процентам экономически активного населения и достигло 7,6 миллиона человек. Активы физлиц на ИИС выросли по итогам трех кварталов до 286 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года.
https://ria.ru/20210108/nalog-1592294217.html
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андрей русецкий, россия, вклады, центральный банк рф (цб рф), москва, общество, экономика

Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

07:08 09.01.2021 (обновлено: 09:20 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.
С 1 января в России ввели налог на вклады, согласно которому доход свыше 42,5 тысячи рублей будет облагаться налогом по ставке 13% годовых.

"Если искать альтернативу в противовес депозитам по "налоговому" принципу, то здесь один из лучших вариантов — это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ). Внутри такого ПИФа, согласно законодательству, нет налогов на дивиденды, на купоны и процентные доходы. Это дает возможность управляющей компании направлять "сэкономленные" на отсутствии налогов средства в инвестиции, увеличивая тем самым доходность клиента", — сказал Русецкий.

По словам эксперта, при долгосрочных инвестициях от трех лет инвестор получает существенные налоговые вычеты при получении прибыли, сумма вычетов составляет до трех миллионов рублей в год. "Допустим, за три года прибыль от инвестиций в ОПИФ составила десять миллионов рублей. В этом случае налоговый вычет составит три миллиона, умноженные на три года, то есть девять миллионов рублей. Таким образом, под налогообложение попадет лишь один миллион рублей из десяти", — добавил он.
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Другим привлекательным инструментом для инвесторов, рассчитывающих на налоговые льготы, стал индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей в год. "На индивидуальные инвестиционные счета можно покупать самые разные финансовые инструменты, доступные на российских площадках: акции, облигации, ETF (биржевой фонд) и валюту", — заключил эксперт.
По данным ЦБ, общее количество инвесторов на фондовом рынке страны по итогам третьего квартала 2020 года приблизилось к десяти процентам экономически активного населения и достигло 7,6 миллиона человек. Активы физлиц на ИИС выросли по итогам трех кварталов до 286 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года.
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