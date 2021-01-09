https://ria.ru/20210109/vklady-1592368235.html

Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T07:08

2021-01-09T07:08

2021-01-09T09:20

андрей русецкий

россия

вклады

центральный банк рф (цб рф)

москва

общество

экономика

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Названа лучшая альтернатива банковским депозитам

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.С 1 января в России ввели налог на вклады, согласно которому доход свыше 42,5 тысячи рублей будет облагаться налогом по ставке 13% годовых.По словам эксперта, при долгосрочных инвестициях от трех лет инвестор получает существенные налоговые вычеты при получении прибыли, сумма вычетов составляет до трех миллионов рублей в год. "Допустим, за три года прибыль от инвестиций в ОПИФ составила десять миллионов рублей. В этом случае налоговый вычет составит три миллиона, умноженные на три года, то есть девять миллионов рублей. Таким образом, под налогообложение попадет лишь один миллион рублей из десяти", — добавил он.Другим привлекательным инструментом для инвесторов, рассчитывающих на налоговые льготы, стал индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей в год. "На индивидуальные инвестиционные счета можно покупать самые разные финансовые инструменты, доступные на российских площадках: акции, облигации, ETF (биржевой фонд) и валюту", — заключил эксперт.По данным ЦБ, общее количество инвесторов на фондовом рынке страны по итогам третьего квартала 2020 года приблизилось к десяти процентам экономически активного населения и достигло 7,6 миллиона человек. Активы физлиц на ИИС выросли по итогам трех кварталов до 286 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года.

https://ria.ru/20210108/nalog-1592294217.html

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андрей русецкий, россия, вклады, центральный банк рф (цб рф), москва, общество, экономика