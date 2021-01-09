https://ria.ru/20210109/viking-1592427171.html

В США предъявили обвинения "викингу", ворвавшемуся в Капитолий

В США предъявили обвинения "викингу", ворвавшемуся в Капитолий

Прокуратура предъявила обвинения молодому человеку, который во время беспорядков в Вашингтоне ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем, РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T22:55

2021-01-09T22:55

2021-01-09T23:36

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Прокуратура предъявила обвинения молодому человеку, который во время беспорядков в Вашингтоне ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем, получив известность как "викинг". Помимо этого, обвинения предъявили 36-летнему Адаму Джонсону, чье фото с трибуной спикера палаты представителей в руках широко разошлось в СМИ. Мужчину задержали накануне. Ему дополнительно вменили кражу государственной собственности.Ранее полиция задержала 60-летнего Ричарда Барнетта, который получил известность благодаря фотографии, где он сидит в кресле председателя палаты Нэнси Пелоси, положив ноги на стол. Его обвинили в проникновении и пребывании на режимной территории, вторжении с применением силы и краже общественной собственности.Барнетт признался, что взял именной конверт со стола Пелоси, но не украл его, а положил взамен 25 центов.Захват КапитолияВ Вашингтоне 6 января перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в результате протестов погибли пять человек.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Его инаугурация намечена на 20 января, Трамп уже заявил, что не пойдет на церемонию.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-09T22:55 true PT2M44S

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нэнси пелоси, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире