https://ria.ru/20210109/twitter-1592382104.html

Пушков прокомментировал блокировку страницы Трампа в Twitter

Пушков прокомментировал блокировку страницы Трампа в Twitter

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:35

2021-01-09T11:35

2021-01-09T11:35

захват капитолия в вашингтоне

telegram (приложение)

дональд трамп

google

алексей пушков

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twitter

технологии

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter.Так, по мнению политика, американская компания объявила президенту США "беспощадную войну".Теперь, по словам Пушкова, интернет-платформы и сетевые компании в Соединенных штатах становятся "охранителями "либерального порядка"", а также силовыми информационными структурами.Говоря о том, что из Google Play была удалена соцсеть Parler, Пушков отметил, что Google подтверждает свою репутацию не информационных, а политических платформ.Компания, по его мнению, превратила цензуру в "неотъемлемую часть своего функционирования".Ранее Twitter заблокировал личную страницу Дональда Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". Однако он в официальном аккаунте президента США позднее опубликовал заявление, в котором говорится, что его не заставят молчать. Этот пост также был удален модераторами соцсети. Также был заблокирован и аккаунт предвыборного штаба Трампа.Позднее в Twitter заявили, что компания будет пресекать попытки Трампа обходить блокировку его учетной записи. При этом доступ к профилям @POTUS и @WhiteHouse, не будет приостановлен, однако меры по ограничению их использования также примут. Как пишет газета Politico, ссылаясь на источник в администрации президента, Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того, как его запись в Twitter заморозили.На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения Трампа к протестующим. Они 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что выборы были фальсифицированы.

https://ria.ru/20210109/twitter-1592366975.html

https://ria.ru/20210109/impichment-1592357984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/ssha-1592373489.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), дональд трамп, google, алексей пушков, сша, twitter, технологии, в мире