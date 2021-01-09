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Пушков прокомментировал блокировку страницы Трампа в Twitter
Пушков прокомментировал блокировку страницы Трампа в Twitter
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:35
2021-01-09T11:35
2021-01-09T11:35
захват капитолия в вашингтоне
telegram (приложение)
дональд трамп
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сша
twitter
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в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter.Так, по мнению политика, американская компания объявила президенту США "беспощадную войну".Теперь, по словам Пушкова, интернет-платформы и сетевые компании в Соединенных штатах становятся "охранителями "либерального порядка"", а также силовыми информационными структурами.Говоря о том, что из Google Play была удалена соцсеть Parler, Пушков отметил, что Google подтверждает свою репутацию не информационных, а политических платформ.Компания, по его мнению, превратила цензуру в "неотъемлемую часть своего функционирования".Ранее Twitter заблокировал личную страницу Дональда Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". Однако он в официальном аккаунте президента США позднее опубликовал заявление, в котором говорится, что его не заставят молчать. Этот пост также был удален модераторами соцсети. Также был заблокирован и аккаунт предвыборного штаба Трампа.Позднее в Twitter заявили, что компания будет пресекать попытки Трампа обходить блокировку его учетной записи. При этом доступ к профилям @POTUS и @WhiteHouse, не будет приостановлен, однако меры по ограничению их использования также примут. Как пишет газета Politico, ссылаясь на источник в администрации президента, Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того, как его запись в Twitter заморозили.На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения Трампа к протестующим. Они 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что выборы были фальсифицированы.
https://ria.ru/20210109/twitter-1592366975.html
https://ria.ru/20210109/impichment-1592357984.html
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telegram (приложение), дональд трамп, google, алексей пушков, сша, twitter, технологии, в мире
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Российский сенатор Алексей Пушков
в своем Telegram
-канале прокомментировал ситуацию с блокировкой аккаунта Дональда Трампа
в Twitter
.
Так, по мнению политика, американская компания объявила президенту США
"беспощадную войну".
"Это еще один символ оруэлловского мира в США и сигнал всем, у кого на этот счет еще остались иллюзии", — посчитал политик.
Теперь, по словам Пушкова, интернет-платформы и сетевые компании в Соединенных штатах становятся "охранителями "либерального порядка"", а также силовыми информационными структурами.
Говоря о том, что из Google
Play была удалена соцсеть Parler, Пушков отметил, что Google подтверждает свою репутацию не информационных, а политических платформ.
Компания, по его мнению, превратила цензуру в "неотъемлемую часть своего функционирования".
Ранее Twitter заблокировал личную страницу Дональда Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". Однако он в официальном аккаунте президента США позднее опубликовал заявление, в котором говорится, что его не заставят молчать. Этот пост также был удален модераторами соцсети. Также был заблокирован и аккаунт предвыборного штаба Трампа.
Позднее в Twitter заявили, что компания будет пресекать попытки Трампа обходить блокировку его учетной записи. При этом доступ к профилям @POTUS и @WhiteHouse, не будет приостановлен, однако меры по ограничению их использования также примут. Как пишет газета Politico, ссылаясь на источник в администрации президента, Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того, как его запись в Twitter заморозили.
На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения Трампа к протестующим. Они 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что выборы были фальсифицированы.