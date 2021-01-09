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Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T06:04
2021-01-09T07:45
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
москва
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twitter
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа.Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.
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дональд трамп, москва, сша, twitter, в мире

Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа

06:04 09.01.2021 (обновлено: 07:45 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа.
Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.
Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.
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