https://ria.ru/20210109/twitter-1592367443.html

Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа

Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа

Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T06:04

2021-01-09T06:04

2021-01-09T07:45

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

москва

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа.Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

москва

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, москва, сша, twitter, в мире