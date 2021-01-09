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Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа после блокировки его аккаунта опубликовал в Twitter изображение с птичкой, логотипом соцсети,... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T05:50
2021-01-09T05:50
2021-01-09T07:44
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа после блокировки его аккаунта опубликовал в Twitter изображение с птичкой, логотипом соцсети, окрашенной в красный цвет с серпом и молотом.Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.После этого, штаб Трампа опубликовал картинку с логотипом Twitter, но не в традиционном голубом цвете, а в красном и с изображением серпа и молота. Вся композиция напоминает государственный флаг СССР. Вероятно, таким образом в штабе Трампа хотели намекнуть на ущемление свободы слова, в чем Трамп неоднократно обвинял соцсеть.
https://ria.ru/20210109/trump-1592365451.html
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дональд трамп, москва, ссср, сша, twitter, в мире