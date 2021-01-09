https://ria.ru/20210109/trubnikov-1592369498.html
Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям
Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям
Создатель брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал в интервью журналу Forbes, как бы хотел... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T07:40
2021-01-09T07:40
2021-01-09T09:29
natura siberica
андрей трубников
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Создатель брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал в интервью журналу Forbes, как бы хотел распорядиться своим наследством. Ранее представитель Natura Siberica сообщил РИА Новости, что бизнесмен ушел из жизни в возрасте 61 года.В беседе с изданием в конце декабря Трубников признался, что не стал бы оставлять состояние детям.Предприниматель отметил, что его дети уже взрослые и могут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Также Трубников подчеркнул, что хотел бы оставить после себя "какой-нибудь бренд".
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natura siberica, андрей трубников, россия, forbes, общество
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Создатель брендов Natura Siberica
и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников
незадолго до смерти рассказал в интервью журналу Forbes
, как бы хотел распорядиться своим наследством.
Ранее представитель Natura Siberica сообщил РИА Новости, что бизнесмен ушел из жизни в возрасте 61 года.
В беседе с изданием в конце декабря Трубников признался, что не стал бы оставлять состояние детям.
"Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?" — заявил Трубников.
Предприниматель отметил, что его дети уже взрослые и могут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
Также Трубников подчеркнул, что хотел бы оставить после себя "какой-нибудь бренд".