Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210109/trubnikov-1592369498.html
Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям
Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям
Создатель брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал в интервью журналу Forbes, как бы хотел... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T07:40
2021-01-09T09:29
natura siberica
андрей трубников
россия
forbes
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592305363_0:165:1080:773_1920x0_80_0_0_ead20fc8551c1de306f19c9f9e145cc5.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Создатель брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал в интервью журналу Forbes, как бы хотел распорядиться своим наследством. Ранее представитель Natura Siberica сообщил РИА Новости, что бизнесмен ушел из жизни в возрасте 61 года.В беседе с изданием в конце декабря Трубников признался, что не стал бы оставлять состояние детям.Предприниматель отметил, что его дети уже взрослые и могут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Также Трубников подчеркнул, что хотел бы оставить после себя "какой-нибудь бренд".
https://ria.ru/20201130/aleksandrov-1586953421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592305363_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e31489ed6639da3f158bed3849d9ee94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
natura siberica, андрей трубников, россия, forbes, общество

Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям

07:40 09.01.2021 (обновлено: 09:29 09.01.2021)
 
© Фото : @trubnikov_fly_or_die/InstagramСоздатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников
Создатель брендов Рецепты бабушки Агафьи и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : @trubnikov_fly_or_die/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Создатель брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал в интервью журналу Forbes, как бы хотел распорядиться своим наследством.
Ранее представитель Natura Siberica сообщил РИА Новости, что бизнесмен ушел из жизни в возрасте 61 года.
В беседе с изданием в конце декабря Трубников признался, что не стал бы оставлять состояние детям.
"Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?" — заявил Трубников.
Предприниматель отметил, что его дети уже взрослые и могут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
Борис Александров. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 13:51
Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"
Также Трубников подчеркнул, что хотел бы оставить после себя "какой-нибудь бренд".
 
Natura SibericaАндрей ТрубниковРоссияForbesОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния