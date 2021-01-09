https://ria.ru/20210109/trolling-1592423340.html

Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter

Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter

Хиллари Клинтон припомнила действующему президенту США Дональду Трампу их перепалку в Twitter. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T21:01

2021-01-09T21:01

2021-01-09T22:14

захват капитолия в вашингтоне

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хиллари Клинтон припомнила действующему президенту США Дональду Трампу их перепалку в Twitter.Она репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила "галочкой".Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Только за первые пять часов он собрал более 270 тысяч репостов.Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". При этом в официальном аккаунте президента США после этого было опубликовано сообщение, где заявил, что его не заставят молчать. Этот пост также был удален модераторами.После этого в компании заявили, что будут пресекать попытки Трампа обойти блокировку.На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия. Митингующие ворвались в здание конгресса во время заседания, в ходе которого планировалось утвердить итоги президентских выборов, в результате беспорядков погибли несколько человек. В субботу демократы представили проект импичмента Трампа, где действующего президента обвинили в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210109/nhfvg-1592418544.html

https://ria.ru/20210109/epokha-1592412236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, хиллари клинтон, сша, twitter, в мире