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Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter
Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter
Хиллари Клинтон припомнила действующему президенту США Дональду Трампу их перепалку в Twitter. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T21:01
2021-01-09T22:14
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хиллари Клинтон припомнила действующему президенту США Дональду Трампу их перепалку в Twitter.Она репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила "галочкой".Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Только за первые пять часов он собрал более 270 тысяч репостов.Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". При этом в официальном аккаунте президента США после этого было опубликовано сообщение, где заявил, что его не заставят молчать. Этот пост также был удален модераторами.После этого в компании заявили, что будут пресекать попытки Трампа обойти блокировку.На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия. Митингующие ворвались в здание конгресса во время заседания, в ходе которого планировалось утвердить итоги президентских выборов, в результате беспорядков погибли несколько человек. В субботу демократы представили проект импичмента Трампа, где действующего президента обвинили в подстрекательстве к мятежу.
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капитолий, дональд трамп, хиллари клинтон, сша, twitter, в мире

Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter

21:01 09.01.2021 (обновлено: 22:14 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХилари Клинтон
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хиллари Клинтон припомнила действующему президенту США Дональду Трампу их перепалку в Twitter.
Она репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила "галочкой".
Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Только за первые пять часов он собрал более 270 тысяч репостов.
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". При этом в официальном аккаунте президента США после этого было опубликовано сообщение, где заявил, что его не заставят молчать. Этот пост также был удален модераторами.
Дональд Трамп младший, исполнительный вице-президент организации Trump - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия. Митингующие ворвались в здание конгресса во время заседания, в ходе которого планировалось утвердить итоги президентских выборов, в результате беспорядков погибли несколько человек.
В субботу демократы представили проект импичмента Трампа, где действующего президента обвинили в подстрекательстве к мятежу.
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