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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/tramp-1592394411.html
В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
Действующий президент США Дональд Трамп является импульсивным политиком, но поведение избранного главы Джо Байдена в экстренных случаях предсказать также... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T14:27
2021-01-09T15:14
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
госдума рф
елена панина
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп является импульсивным политиком, но поведение избранного главы Джо Байдена в экстренных случаях предсказать также сложно, поскольку он может забывать имена близких и последовательность некоторых событий, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что в пятницу обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли варианты ограничения возможностей действующего президента Дональда Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.По мнению Паниной, Трамп является весьма эмоциональным человеком, который временами действует агрессивно, однако новый президент Джон Байден внушает не меньшие опасения, "поскольку часто путает одних людей с другими, часто не помнит последовательности событий"."США постоянно обвиняют Россию или Китай в подрыве демократии, кибератаках и так далее. Создание баз ПРО США по периметру российских границ, выход из основополагающих международных договоров по контролю над вооружениями серьезно осложнили международную обстановку. Все это чревато возникновением непредсказуемых ситуаций. И как поведет себя в подобных ситуациях Байден?" — сказала РИА Новости Панина."Есть большой риск, что в кризисных ситуациях в диалоге с США нам придется иметь дело не с публичным лидером, несущим персональную ответственность, а с безликой и анонимной политической машиной", — добавила парламентарий.Ранее сообщалось, что Пелоси высказала предпочтение в пользу добровольного ухода Трампа или применения 25-й поправки к конституции, а не импичмента. Также в письме она пригрозила начать процедуру импичмента, если тот не покинет свой пост.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, умер полицейский, работавший в Капитолии, еще три человека скончались в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
https://ria.ru/20210108/tramp-1592352561.html
https://ria.ru/20170216/1488104442.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, в мире

В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке

14:27 09.01.2021 (обновлено: 15:14 09.01.2021)
 
© AP Photo / Alex Brandon"Ядерный чемоданчик" президента США Дональда Трампа
Ядерный чемоданчик президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп является импульсивным политиком, но поведение избранного главы Джо Байдена в экстренных случаях предсказать также сложно, поскольку он может забывать имена близких и последовательность некоторых событий, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что в пятницу обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли варианты ограничения возможностей действующего президента Дональда Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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Пелоси заявила об угрозе прощального ядерного удара от Трампа
По мнению Паниной, Трамп является весьма эмоциональным человеком, который временами действует агрессивно, однако новый президент Джон Байден внушает не меньшие опасения, "поскольку часто путает одних людей с другими, часто не помнит последовательности событий".
"США постоянно обвиняют Россию или Китай в подрыве демократии, кибератаках и так далее. Создание баз ПРО США по периметру российских границ, выход из основополагающих международных договоров по контролю над вооружениями серьезно осложнили международную обстановку. Все это чревато возникновением непредсказуемых ситуаций. И как поведет себя в подобных ситуациях Байден?" — сказала РИА Новости Панина.
"Есть большой риск, что в кризисных ситуациях в диалоге с США нам придется иметь дело не с публичным лидером, несущим персональную ответственность, а с безликой и анонимной политической машиной", — добавила парламентарий.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.02.2017
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Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа
Ранее сообщалось, что Пелоси высказала предпочтение в пользу добровольного ухода Трампа или применения 25-й поправки к конституции, а не импичмента. Также в письме она пригрозила начать процедуру импичмента, если тот не покинет свой пост.
В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, умер полицейский, работавший в Капитолии, еще три человека скончались в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
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Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампГосдума РФЕлена ПанинаДжо БайденСШАВ мире
 
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