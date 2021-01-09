https://ria.ru/20210109/tramp-1592394411.html

В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке

В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке

Действующий президент США Дональд Трамп является импульсивным политиком, но поведение избранного главы Джо Байдена в экстренных случаях предсказать также... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:27

2021-01-09T14:27

2021-01-09T15:14

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

госдума рф

елена панина

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп является импульсивным политиком, но поведение избранного главы Джо Байдена в экстренных случаях предсказать также сложно, поскольку он может забывать имена близких и последовательность некоторых событий, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что в пятницу обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли варианты ограничения возможностей действующего президента Дональда Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.По мнению Паниной, Трамп является весьма эмоциональным человеком, который временами действует агрессивно, однако новый президент Джон Байден внушает не меньшие опасения, "поскольку часто путает одних людей с другими, часто не помнит последовательности событий"."США постоянно обвиняют Россию или Китай в подрыве демократии, кибератаках и так далее. Создание баз ПРО США по периметру российских границ, выход из основополагающих международных договоров по контролю над вооружениями серьезно осложнили международную обстановку. Все это чревато возникновением непредсказуемых ситуаций. И как поведет себя в подобных ситуациях Байден?" — сказала РИА Новости Панина."Есть большой риск, что в кризисных ситуациях в диалоге с США нам придется иметь дело не с публичным лидером, несущим персональную ответственность, а с безликой и анонимной политической машиной", — добавила парламентарий.Ранее сообщалось, что Пелоси высказала предпочтение в пользу добровольного ухода Трампа или применения 25-й поправки к конституции, а не импичмента. Также в письме она пригрозила начать процедуру импичмента, если тот не покинет свой пост.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, умер полицейский, работавший в Капитолии, еще три человека скончались в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.

https://ria.ru/20210108/tramp-1592352561.html

https://ria.ru/20170216/1488104442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, в мире