https://ria.ru/20210109/tramp-1592391865.html

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Эпоха Дональда Трампа в Twitter подошла к концу практически одновременно с завершением его первого президентского срока. Комментарий-обращение политика в... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:02

2021-01-09T14:02

2021-01-09T14:02

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Эпоха Дональда Трампа в Twitter подошла к концу практически одновременно с завершением его первого президентского срока. Комментарий-обращение политика в соцсети к своим соратникам и случившийся после этого штурм Капитолия повлекли пожизненную блокировку его аккаунта. Деятельность Трампа в Twitter была яркой, бурной, неоднозначной.Начало концаШестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". Также в различных соцсетях, в том числе в Twitter, президент призвал соратников вести себя мирно и разойтись по домам, но при этом назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы его оппонента на прошедших в ноябре президентских выборах – демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. На фоне случившегося лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.Twitter через некоторое время заявил, что блокирует личный аккаунт политика из-за риска подстрекательства к насилию.Там добавили, что Twitter также будет пресекать все попытки президента Трампа обойти блокировку его учетной записи. При этом Twitter отметил, что не будет приостанавливать действия правительственных учетных записей, таких как @POTUS и @WhiteHouse, но примет меры по ограничению их использования.На момент блокировки аккаунта Трампа в Twitter на него были подписаны 89 миллионов человек.Помимо личного аккаунта политика Twitter также приостановил действие учетной записи предвыборного штаба Трампа, который ранее опубликовал изображение логотипа соцсети c серпом и молотом.Обещание не сдаваться"Нас не заставишь замолчать!" - говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом. Такое же заявление появилось в официальном аккаунте президента США, но Twitter тут же удалил его.Трамп сказал, что предсказывал подобное развитие событий. Политик пообещал изучить возможность построить собственную платформу в ближайшем будущем.По мнению Трампа, Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, и работники соцсети сговорились с демократами и радикальными левыми, удалив его аккаунт с платформы.Как отмечает газета Politico со ссылкой на источник в администрации, Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того как Twitter заморозил его учетную запись на постоянной основе, и "в срочном порядке пытается выяснить, какие у него есть варианты".Twit-политика ТрампаДональд Трамп за время своего президентства активно пользовался социальными сетями, в частности, он очень любил делать записи в Twitter. Аккаунт политика на протяжении многих лет задавал тон в международной повестке дня.Трамп прославился тем, что был сам себе ньюсмейкер: принимал решения, ни с кем не советуясь, и сообщал об этом читателям, минуя традиционные СМИ и даже тех, кому его сообщения предназначались. Так, из твита госсекретарь США Рекс Тиллерсон узнал, что отправлен в отставку, а Майк Помпео - что его назначили госсекретарем вместо Тиллерсона."Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу! Джина Хаспел станет новой главой ЦРУ и первой женщиной, избранной на этот пост", - говорилось в твите Трампа.У президента за время правления сложились неоднозначные взаимоотношения со СМИ. Политик вел неустанную войну с ними, называл их "фейковыми новостями". Он даже называл журналистов "врагами народа".Значительное количество твитов в своем аккаунте Трамп посвятил "борьбе" со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследовавшим его "российские связи", и с минюстом, который, по мнению президента США, прикрывал Мюллера. Некоторые твиты из этой истории были понятны из контекста: "ОХОТА НА ВЕДЬМ!"По словам Трампа, "российское расследование", кончившееся практически ничем, помогает "фейковым новостям" отвлекать умы граждан от его достижений. Он называл расследование помешательством: "Некоторые люди ненавидят тот факт, что я поладил с президентом России Путиным. Им лучше устроить войну, чем увидеть что-то подобное. Это называется синдром помешательства на Трампе!"Список людей, с которыми Трамп сводил счеты через Twitter или просто оскорблял их, занимает много страниц. Мелочные склоки занимали значительную часть аккаунта Трампа.Когда его соперник по праймериз Тед Круз опубликовал давнюю откровенную фотосессию жены Трампа Меланьи, Трамп не стерпел и пригрозил распустить слухи о жене самого Круза. "Лживый Тед Круз использовал изображение Меланьи из съемки для (журнала) G.Q. в целях своей рекламы. Будь осторожен, лживый Тед, или я проболтаюсь о твоей жене!" - ответил Трамп Крузу через свой аккаунт.Трамп заочно воевал через Twitter и с бывшим президентом Бараком Обамой. Он обвинял его в прослушивании его телефонов. Оказалось немного не так: телефоны прослушивали не у Трампа, а у "мелких сошек" его предвыборного штаба, подозревая их в "российском сговоре".При этом нападки на Обаму Трамп совершал и до своего избрания. Политик прославился как знаменосец движения "рожденцев", продвигавших теорию, что Барак Обама будто бы не родился в США, а потому не может быть по закону президентом. Самое интересное, что Обама в конце концов сдался и опубликовал свое свидетельство о рождении. Вот твит Трампа от 2012 года: "Один "исключительно заслуживающий доверия источник" позвонил в мой офис и сказал мне, что свидетельство о рождении Барака Обамы - подделка".Угрозы, шутки, иронияИногда Дональд Трамп своими сообщениями мог по-настоящему напугать, но и одновременно насмешить весь мир. В январе 2018 года политик пригрозил КНДР атомной войной и заявил, что у него "кнопка больше, чем у Ким Чен Ына"."Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что у него на столе всегда есть ядерная кнопка. Пожалуйста, кто-нибудь из его опустошенного, голодающего режима, напомните ему, что у меня тоже есть Ядерная Кнопка, но она намного больше и мощнее, чем у него, и моя кнопка работает!" - написал Трамп.Иногда твиты вызывали недоумение у читателей. Например, в 2017 году он порадовал читателей сообщением, которое оборвалось на полуслове. Получилось что-то непонятное: "Несмотря на продолжающееся негативное covfefe в прессе...". Продолжения этому сообщению не последовало, зато возникло множество мемов.Иногда из твитов Трампа было непонятно, над кем он смеется - над адресатом твита или над самим собой. "Компания Coca-Cola мной недовольна - ну и ладно, я по-прежнему продолжу пить эти помои", - написал однажды Трамп.Самый лучший твитСамое большое количество лайков и ретвитов за все время собрал твит политика о том, что он вместе с первой леди Меланьей заразился коронавирусом.В итоге твит собрал почти 2 миллиона лайков и больше миллиона ретвитов. Секрет успеха: болезнь Трампа вызвала как сочувствие, так и злорадство, следовательно, запись привлекла и сторонников, и противников.

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https://ria.ru/20200218/1564945845.html

https://ria.ru/20210108/sotsseti-1592286298.html

https://ria.ru/20170816/1500476225.html

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вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, twitter, в мире