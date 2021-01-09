https://ria.ru/20210109/tramp-1592370016.html
Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку
Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку
Twitter будет пресекать все попытки действующего президента США Дональда Трампа обойти блокировку его учетной записи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T07:44
2021-01-09T07:44
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Twitter будет пресекать все попытки действующего президента США Дональда Трампа обойти блокировку его учетной записи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.В компании добавили, что не будут приостанавливать доступ к правительственным учетным записям, таким как @POTUS и @WhiteHouse, но примут меры по ограничению их использования. Кроме того, политика платформы запрещает управлять аккаунтом кому-либо еще по указанию Трампа.Twitter заблокировал личную страницу Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". Тот опубликовал уже в официальном аккаунте президента США заявление о том, что его не заставят замолчать, но модераторы удалили и этот твит. Кроме того, администрация Twitter заблокировала и аккаунт предвыборного штаба Трампа после того, как там появилась картинка, на которой логотип сервиса стал красным с серпом и молотом. На этой неделе Twitter, Facebook, YouТube, Instagram и другие соцсети уже закрывали доступ к аккаунтам Трампа на разный срок. Поводом стали его обращения к протестующим, которые 6 января захватили здание конгресса США. С одной стороны, Трам призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но с другой — называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации выборов.Парламентарии от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве и призывают отстранить его от власти.
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facebook, капитолий, дональд трамп, youtube, сша, twitter, в мире
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Twitter
будет пресекать все попытки действующего президента США Дональда Трампа
обойти блокировку его учетной записи, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на заявление компании.
"Если очевидно, что другой аккаунт используется с целью обхода блокировки, его действие также будет приостановлено", — говорится в заявлении.
В компании добавили, что не будут приостанавливать доступ к правительственным учетным записям, таким как @POTUS и @WhiteHouse, но примут меры по ограничению их использования. Кроме того, политика платформы запрещает управлять аккаунтом кому-либо еще по указанию Трампа.
Twitter заблокировал личную страницу Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". Тот опубликовал уже в официальном аккаунте президента США заявление о том, что его не заставят замолчать, но модераторы удалили и этот твит. Кроме того, администрация Twitter заблокировала и аккаунт предвыборного штаба Трампа после того, как там появилась картинка, на которой логотип сервиса стал красным с серпом и молотом.
На этой неделе Twitter, Facebook, YouТube
, Instagram и другие соцсети уже закрывали доступ к аккаунтам Трампа на разный срок. Поводом стали его обращения к протестующим, которые 6 января захватили здание конгресса США. С одной стороны, Трам призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но с другой — называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации выборов.
Парламентарии от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве и призывают отстранить его от власти.