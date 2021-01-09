https://ria.ru/20210109/telegram-1592361994.html
Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram
Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram
Новая политика WhatsApp ускорила переход его пользователей в другой мессенджер — Telegram, считает Павел Дуров. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:25
2021-01-09T02:25
2021-01-09T13:14
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новая политика WhatsApp ускорила переход его пользователей в другой мессенджер — Telegram, считает Павел Дуров.Так создатель Telegram прокомментировал обновленное пользовательское соглашение WhatsApp, согласно которому мессенджер теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.По его мнению, Telegram, который сейчас насчитывает порядка 500 миллионов пользователей, стал серьезной проблемой для Facebook, тем более что отток пользователей из WhatsApp еще и ускорился.Дуров рассказал также, что Telegram обнаружил ботов, которые распространяют в соцсетях дезинформацию о мессенджере.Один из таких мифов связан с тем, что код Telegram якобы не является открытым, пояснил он."На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Наше шифрование и API полностью задокументированы и тысячи раз проверялись экспертами по безопасности", — заверил Дуров.А вот проверить шифрование и конфиденциальность WhatsApp нереально, поскольку код этого мессенджера скрыт, добавил он.Кроме того, отметил Дуров, у Telegram фактически нет серверов или офисов в России, где мессенджер был заблокирован с 2018 по 2020 год. Что касается шифрования, то у каждого чата в Telegram, по словам его создателя, оно есть с момента запуска, тогда как WhatsApp долгое время не использовал шифрование и только затем перешел к нему, но по протоколу, финансируемому американским правительством.
https://ria.ru/20201223/telegram-1590515246.html
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РИА Новости
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telegram (приложение), whatsapp inc., google android, apple ios, павел дуров, москва, технологии, общество
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Новая политика WhatsApp
ускорила переход его пользователей в другой мессенджер — Telegram
, считает Павел Дуров
.
Так создатель Telegram прокомментировал обновленное пользовательское соглашение WhatsApp, согласно которому мессенджер теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.
"Миллионы людей возмущены последним изменением условий WhatsApp, в котором теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook", — написал Дуров в своем канале.
По его мнению, Telegram, который сейчас насчитывает порядка 500 миллионов пользователей, стал серьезной проблемой для Facebook, тем более что отток пользователей из WhatsApp еще и ускорился.
Дуров рассказал также, что Telegram обнаружил ботов, которые распространяют в соцсетях дезинформацию о мессенджере.
Один из таких мифов связан с тем, что код Telegram якобы не является открытым, пояснил он.
"На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Наше шифрование и API полностью задокументированы и тысячи раз проверялись экспертами по безопасности", — заверил Дуров.
А вот проверить шифрование и конфиденциальность WhatsApp нереально, поскольку код этого мессенджера скрыт, добавил он.
Кроме того, отметил Дуров, у Telegram фактически нет серверов или офисов в России, где мессенджер был заблокирован с 2018 по 2020 год.
Что касается шифрования, то у каждого чата в Telegram, по словам его создателя, оно есть с момента запуска, тогда как WhatsApp долгое время не использовал шифрование и только затем перешел к нему, но по протоколу, финансируемому американским правительством.