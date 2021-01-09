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Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
Мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками "историческим", парализовал Мадрид. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T14:06
2021-01-09T14:06
таррагона
мадрид (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 9 янв – РИА Новости. Мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками "историческим", парализовал Мадрид.Из-за снега полностью остановлено железнодорожное сообщение – как пригородное, так и дальнего следования, сообщила железнодорожная компания Renfe. В городе прекращено движение автобусов, на некоторых линиях метро также задержки.Власти столицы убедительно просят местных жителей не выезжать на автомобилях, делать это можно только в случае крайней необходимости и с цепями. Кроме того, мэр города Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился к горожанам с просьбой не выходить из дома.Работа аэропорта "Барахас", остановленная накануне вечером, не будет возобновлена минимум до вечера субботы.Военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются спасением водителей, которые не могут выбраться из-за снежных заносов. За ночь была оказана помощь около ста водителям.Мэр Мадрида заявил, что это самый сильный снегопад в городе за 80 лет. Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало снежную бурю "беспрецедентной с начала этого века".Все культурные и развлекательные мероприятия отменены, не будет и сбора мусора из-за опасности, что машины может занести.Запрещено движение грузового транспорта во всем сообществе Мадрид.Снегопад в Мадриде продолжится до понедельника.Сложная ситуация сложилась и в других центральных районах Испании. В Толедо, который был парализован еще накануне, к очистке улиц от снега также привлечены военные.Всего затруднения движения на сотнях дорогах страны, десятки полностью закрыты.Буря Филомена обрушилась на Пиренейский полуостров в четверг, принеся с собой снег, дожди, порывы ветра – в зависимости от региона. В десяти провинциях, включая Мадрид, Таррагону, Валенсию, Сарагосу, введен красный уровень опасности. В 19 провинциях действует оранжевый уровень.С понедельника в Испании ожидается понижение температуры.
таррагона
мадрид (город)
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РИА Новости
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таррагона, мадрид (город), испания, в мире

Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад

14:06 09.01.2021
 
© REUTERS / Juan MedinaСнегопад в Мадриде
Снегопад в Мадриде - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Juan Medina
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МАДРИД, 9 янв – РИА Новости. Мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками "историческим", парализовал Мадрид.
Из-за снега полностью остановлено железнодорожное сообщение – как пригородное, так и дальнего следования, сообщила железнодорожная компания Renfe. В городе прекращено движение автобусов, на некоторых линиях метро также задержки.
Власти столицы убедительно просят местных жителей не выезжать на автомобилях, делать это можно только в случае крайней необходимости и с цепями. Кроме того, мэр города Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился к горожанам с просьбой не выходить из дома.
Работа аэропорта "Барахас", остановленная накануне вечером, не будет возобновлена минимум до вечера субботы.
Военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются спасением водителей, которые не могут выбраться из-за снежных заносов. За ночь была оказана помощь около ста водителям.
Мэр Мадрида заявил, что это самый сильный снегопад в городе за 80 лет. Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало снежную бурю "беспрецедентной с начала этого века".
Все культурные и развлекательные мероприятия отменены, не будет и сбора мусора из-за опасности, что машины может занести.
Запрещено движение грузового транспорта во всем сообществе Мадрид.
Снегопад в Мадриде продолжится до понедельника.
Сложная ситуация сложилась и в других центральных районах Испании. В Толедо, который был парализован еще накануне, к очистке улиц от снега также привлечены военные.
Всего затруднения движения на сотнях дорогах страны, десятки полностью закрыты.
Буря Филомена обрушилась на Пиренейский полуостров в четверг, принеся с собой снег, дожди, порывы ветра – в зависимости от региона. В десяти провинциях, включая Мадрид, Таррагону, Валенсию, Сарагосу, введен красный уровень опасности. В 19 провинциях действует оранжевый уровень.
С понедельника в Испании ожидается понижение температуры.
 
ТаррагонаМадрид (город)ИспанияВ мире
 
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