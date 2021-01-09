https://ria.ru/20210109/snegopad-1592392593.html

Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад

Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад

Мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками "историческим", парализовал Мадрид. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:06

2021-01-09T14:06

2021-01-09T14:06

таррагона

мадрид (город)

испания

в мире

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МАДРИД, 9 янв – РИА Новости. Мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками "историческим", парализовал Мадрид.Из-за снега полностью остановлено железнодорожное сообщение – как пригородное, так и дальнего следования, сообщила железнодорожная компания Renfe. В городе прекращено движение автобусов, на некоторых линиях метро также задержки.Власти столицы убедительно просят местных жителей не выезжать на автомобилях, делать это можно только в случае крайней необходимости и с цепями. Кроме того, мэр города Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился к горожанам с просьбой не выходить из дома.Работа аэропорта "Барахас", остановленная накануне вечером, не будет возобновлена минимум до вечера субботы.Военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются спасением водителей, которые не могут выбраться из-за снежных заносов. За ночь была оказана помощь около ста водителям.Мэр Мадрида заявил, что это самый сильный снегопад в городе за 80 лет. Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало снежную бурю "беспрецедентной с начала этого века".Все культурные и развлекательные мероприятия отменены, не будет и сбора мусора из-за опасности, что машины может занести.Запрещено движение грузового транспорта во всем сообществе Мадрид.Снегопад в Мадриде продолжится до понедельника.Сложная ситуация сложилась и в других центральных районах Испании. В Толедо, который был парализован еще накануне, к очистке улиц от снега также привлечены военные.Всего затруднения движения на сотнях дорогах страны, десятки полностью закрыты.Буря Филомена обрушилась на Пиренейский полуостров в четверг, принеся с собой снег, дожди, порывы ветра – в зависимости от региона. В десяти провинциях, включая Мадрид, Таррагону, Валенсию, Сарагосу, введен красный уровень опасности. В 19 провинциях действует оранжевый уровень.С понедельника в Испании ожидается понижение температуры.

таррагона

мадрид (город)

испания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таррагона, мадрид (город), испания, в мире