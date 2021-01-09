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Новое оружие России
https://ria.ru/20210109/s-350-1592367657.html
В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
Министерство обороны раскрыло планы по перевооружению Воздушно-космических войск в 2021 году. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T06:08
2021-01-09T14:30
новое оружие россии
россия
с-300пс
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
самарское
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министерство обороны раскрыло планы по перевооружению Воздушно-космических войск в 2021 году.Как сообщает пресс-служба военного ведомства, в этом году ВКС перевооружат первый полк на новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 "Витязь", а также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и комплексов "Панцирь-С".В Минобороны напомнили, что в прошлом году в ВКС поступило четыре полковых комплекта С-400 и 24 "Панциря-С". Их получили подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях. Кроме того, для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр в Ленинградской области поставили первый комплекс С-350.Как заявляли военные, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в два — два с половиной раза. Система призвана заменить С-300ПС с ракетами типа В55Р. Она способна уничтожать воздушные цели на дальности более 120 километров и высоте более 30 километров. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности. До 2028 года армия получит еще 144 пусковые установки системы "Витязь".
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россия, с-300пс, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, самарское, панцирь-с1, с-400 «триумф», ленинградская область, безопасность

В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году

06:08 09.01.2021 (обновлено: 14:30 09.01.2021)
 
© Фото : Минобороны РФЗенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы РФ
Зенитная ракетная система С-350 Витязь поступила в Воздушно-космические силы РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министерство обороны раскрыло планы по перевооружению Воздушно-космических войск в 2021 году.
Как сообщает пресс-служба военного ведомства, в этом году ВКС перевооружат первый полк на новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 "Витязь", а также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и комплексов "Панцирь-С".
В Минобороны напомнили, что в прошлом году в ВКС поступило четыре полковых комплекта С-400 и 24 "Панциря-С". Их получили подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях. Кроме того, для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр в Ленинградской области поставили первый комплекс С-350.
Как заявляли военные, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в два — два с половиной раза. Система призвана заменить С-300ПС с ракетами типа В55Р. Она способна уничтожать воздушные цели на дальности более 120 километров и высоте более 30 километров. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности.
До 2028 года армия получит еще 144 пусковые установки системы "Витязь".
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Новое оружие РоссииРоссияС-300ПСВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииСамарскоеПанцирь-С1С-400 «Триумф»Ленинградская областьБезопасность
 
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