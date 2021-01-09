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Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
Сенатор Алексей Пушков в Telegram спрогнозировал внешнюю политику США при избранном президенте Джо Байдене. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T03:49
2021-01-09T04:28
россия
telegram (приложение)
алексей пушков
джо байден
москва
китай
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram спрогнозировал внешнюю политику США при избранном президенте Джо Байдене.Как считает политик, Соединенные Штаты намерены противостоять Китаю и России, которые рассматриваются как противники Вашингтона. Однако, указывает парламентарий, новый американский лидер по-разному относится к Пекину и Москве, воспринимая Китай как конкурента, а Россию как врага.Парламентарий подчеркивает, что подобная коалиция против России уже существует на основе НАТО, но антикитайский альянс Соединенным Штатам еще только предстоит создать.Политик предполагает, что США могут попытаться распространить влияние Запада и на азиатские страны, кроме того, особое значение приобретут государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы (прежде всего, Белоруссия и Украина), расположенные между "западным альянсом" и Россией с Китаем.Эти регионы, как указывает сенатор, станут зоной соперничества между противостоящими друг другу "либерально-демократическим" и "авторитарным" "типами миропорядка". Особую роль в новой доктрине США парламентарий отводит сочетанию геополитического соперничества с идеологическим подходомПолитик заключает, что в новой внешнеполитической американской доктрине наблюдается объединение агрессивно-либеральных и неоконсервативных установок, которые объединены желанием "восстановления американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка".
https://ria.ru/20210108/akhineya-1592341834.html
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россия
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китай
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россия, telegram (приложение), алексей пушков, джо байден, москва, китай, белоруссия, сша, в мире

Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене

03:49 09.01.2021 (обновлено: 04:28 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram спрогнозировал внешнюю политику США при избранном президенте Джо Байдене.
Как считает политик, Соединенные Штаты намерены противостоять Китаю и России, которые рассматриваются как противники Вашингтона. Однако, указывает парламентарий, новый американский лидер по-разному относится к Пекину и Москве, воспринимая Китай как конкурента, а Россию как врага.
"В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего — "все более настойчивому Китаю". При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда — идея "глобальной коалиции демократий" против "авторитарных режимов" в лице Китая, а также России", — пишет Пушков.
Парламентарий подчеркивает, что подобная коалиция против России уже существует на основе НАТО, но антикитайский альянс Соединенным Штатам еще только предстоит создать.
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Политик предполагает, что США могут попытаться распространить влияние Запада и на азиатские страны, кроме того, особое значение приобретут государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы (прежде всего, Белоруссия и Украина), расположенные между "западным альянсом" и Россией с Китаем.
Эти регионы, как указывает сенатор, станут зоной соперничества между противостоящими друг другу "либерально-демократическим" и "авторитарным" "типами миропорядка". Особую роль в новой доктрине США парламентарий отводит сочетанию геополитического соперничества с идеологическим подходом
"Идеологизация геополитического соперничества характерна для "холодной войны" и возрождает ее в новой форме — как конфронтацию между "альянсом демократий" и "альянсом диктатур", — объясняет Пушков.
Политик заключает, что в новой внешнеполитической американской доктрине наблюдается объединение агрессивно-либеральных и неоконсервативных установок, которые объединены желанием "восстановления американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка".
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