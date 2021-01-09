https://ria.ru/20210109/pushkov-1592364664.html

Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене

Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене

Сенатор Алексей Пушков в Telegram спрогнозировал внешнюю политику США при избранном президенте Джо Байдене. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T03:49

2021-01-09T03:49

2021-01-09T04:28

россия

telegram (приложение)

алексей пушков

джо байден

москва

китай

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram спрогнозировал внешнюю политику США при избранном президенте Джо Байдене.Как считает политик, Соединенные Штаты намерены противостоять Китаю и России, которые рассматриваются как противники Вашингтона. Однако, указывает парламентарий, новый американский лидер по-разному относится к Пекину и Москве, воспринимая Китай как конкурента, а Россию как врага.Парламентарий подчеркивает, что подобная коалиция против России уже существует на основе НАТО, но антикитайский альянс Соединенным Штатам еще только предстоит создать.Политик предполагает, что США могут попытаться распространить влияние Запада и на азиатские страны, кроме того, особое значение приобретут государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы (прежде всего, Белоруссия и Украина), расположенные между "западным альянсом" и Россией с Китаем.Эти регионы, как указывает сенатор, станут зоной соперничества между противостоящими друг другу "либерально-демократическим" и "авторитарным" "типами миропорядка". Особую роль в новой доктрине США парламентарий отводит сочетанию геополитического соперничества с идеологическим подходомПолитик заключает, что в новой внешнеполитической американской доктрине наблюдается объединение агрессивно-либеральных и неоконсервативных установок, которые объединены желанием "восстановления американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка".

https://ria.ru/20210108/akhineya-1592341834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/pushkov-1592254759.html

россия

москва

китай

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), алексей пушков, джо байден, москва, китай, белоруссия, сша, в мире