https://ria.ru/20210109/podlodka-1592362653.html

КНДР завершила разработку новой ядерной подлодки

КНДР завершила разработку новой ядерной подлодки

Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на 8-м съезде партии заявил, что страна завершила разработку новой ядерной подлодки, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T02:39

2021-01-09T02:39

2021-01-09T09:56

ким чен ын

сеул

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на 8-м съезде партии заявил, что страна завершила разработку новой ядерной подлодки, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологи нанесения превентивных и ответных ударов.КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее. Точное расписание съезда не было обнародовано, предыдущий съезд длился четыре дня.

https://ria.ru/20210109/vrag-1592359248.html

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кндр (северная корея)

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ким чен ын, сеул, кндр (северная корея), в мире