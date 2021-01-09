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Фильм "Уроки фарси" Вадима Перельмана не сможет претендовать на "Оскар"
Фильм "Уроки фарси" Вадима Перельмана не сможет претендовать на "Оскар"
Картину “Уроки фарси" Вадима Перельмана, выдвинутую на "Оскар" от Белоруссии лишили права претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T20:07
2021-01-09T20:40
культура
культура
вадим перельман
ларс айдингер
оскар (премия)
франция
белоруссия
европа
сша
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Картину “Уроки фарси" Вадима Перельмана, выдвинутую на "Оскар" от Белоруссии лишили права претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает Variety.com.По данным издания, Американская академия кинематографических искусств и наук сняла картину с рассмотрения, потому что она не соответствовала требованиям, согласно которым большинство творческих позиций в фильме должны занимать жители страны, подавшей заявку.Драма времен Второй мировой войны, мировая премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году, разворачивается в оккупированной Франции в 1942 году. Героем фильма становится заключенный концлагеря Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Его призывают преподавать фарси, на котором он не говорит, немецкому офицеру Клаусу Коху. Главные роли сыграли Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.Для фильма даже изобрели фальшивую версию фарси: специальную грамматику и словарь на 600 слов.Картина создана в копродукции России, Германии и Белоруссии, где проходили съемки драмы.Илья Стюарт, продюсер фильма, подтвердил, что "Уроки фарси" сняли с гонки."Белорусский комитет и наши партнеры-продюсеры посчитали, что картина отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на премию "Оскар", – сказал Стюарт. – Однако тот факт, что фильм является международным, и что основной его язык – не официальный язык, представившей его страны, означает, что наш случай оказался совершенно уникальным”.Он подчеркнул, что создатели картины уважают решение академии и надеются на дальнейший путь драмы к международной аудитории, "несмотря на языковой барьер, который, по иронии судьбы, является темой и предметом фильма".Картина "Уроки фарси" будет выпущен в США и странах Европы в первом квартале 2021 года. Планируется, что в российский прокат фильм выйдет весной 2021 года.
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культура, вадим перельман, ларс айдингер, оскар (премия), франция, белоруссия, европа, сша

Фильм "Уроки фарси" Вадима Перельмана не сможет претендовать на "Оскар"

20:07 09.01.2021 (обновлено: 20:40 09.01.2021)
 
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Картину “Уроки фарси" Вадима Перельмана, выдвинутую на "Оскар" от Белоруссии лишили права претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает Variety.com.
По данным издания, Американская академия кинематографических искусств и наук сняла картину с рассмотрения, потому что она не соответствовала требованиям, согласно которым большинство творческих позиций в фильме должны занимать жители страны, подавшей заявку.
Драма времен Второй мировой войны, мировая премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году, разворачивается в оккупированной Франции в 1942 году. Героем фильма становится заключенный концлагеря Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Его призывают преподавать фарси, на котором он не говорит, немецкому офицеру Клаусу Коху. Главные роли сыграли Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.
Для фильма даже изобрели фальшивую версию фарси: специальную грамматику и словарь на 600 слов.
Картина создана в копродукции России, Германии и Белоруссии, где проходили съемки драмы.
Илья Стюарт, продюсер фильма, подтвердил, что "Уроки фарси" сняли с гонки.
"Белорусский комитет и наши партнеры-продюсеры посчитали, что картина отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на премию "Оскар", – сказал Стюарт. – Однако тот факт, что фильм является международным, и что основной его язык – не официальный язык, представившей его страны, означает, что наш случай оказался совершенно уникальным”.
Он подчеркнул, что создатели картины уважают решение академии и надеются на дальнейший путь драмы к международной аудитории, "несмотря на языковой барьер, который, по иронии судьбы, является темой и предметом фильма".
Картина "Уроки фарси" будет выпущен в США и странах Европы в первом квартале 2021 года. Планируется, что в российский прокат фильм выйдет весной 2021 года.
Кадр из фильма Уроки фарси - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 17:39Культура
Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
 
КультураКультураВадим ПерельманЛарс АйдингерОскар (премия)ФранцияБелоруссияЕвропаСША
 
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