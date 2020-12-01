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https://ria.ru/20201201/oskar-1587196898.html
Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке",... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:39
2020-12-01T17:39
культура
вадим перельман
кино и сериалы
новости культуры
оскар (премия)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщили РИА Новости в компании "Белые ночи"."Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" выдвинут на "Оскар" от Белоруссии. Картина создана в копродукции России, Германии и Белоруссии, где проходили съемки драмы", - сообщили в пресс-службе.Действие фильма разворачивается в оккупированной Европе в годы войны. Героем фильма становится заключенный концлагеря Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Оказавшись в лагере, он попадает в распоряжение немецкого офицера Клауса Коха — тот мечтает после войны переехать в Тегеран и открыть там свой ресторан. Для этого ему необходимо знание фарси, которому его должен научить Жиль. Главные роли сыграли Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт.Мировая премьера картины прошла на Берлинском кинофестивале. На данный момент она продана для проката в более чем 30 стран мира. Планируется, что в российский прокат фильм выйдет весной 2021 года.В 2004 году дебютная картина Перельмана "Дом из песка и тумана" была отмечена тремя номинациями на "Оскар".
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вадим перельман, кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), белоруссия

Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"

17:39 01.12.2020
 
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Уроки фарси"
Кадр из фильма Уроки фарси - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщили РИА Новости в компании "Белые ночи".
"Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" выдвинут на "Оскар" от Белоруссии. Картина создана в копродукции России, Германии и Белоруссии, где проходили съемки драмы", - сообщили в пресс-службе.
Действие фильма разворачивается в оккупированной Европе в годы войны. Героем фильма становится заключенный концлагеря Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Оказавшись в лагере, он попадает в распоряжение немецкого офицера Клауса Коха — тот мечтает после войны переехать в Тегеран и открыть там свой ресторан. Для этого ему необходимо знание фарси, которому его должен научить Жиль. Главные роли сыграли Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт.
"Наша картина удивительно актуальна времени. Эта глубокая, душераздирающая история наполнена трагедией, иронией, зарождением надежды и дружбы в самых невероятных обстоятельствах. Я особенно счастлив возможности широко показать наш фильм международной аудитории", - приводит слова Перельмана пресс-служба фильма.
Мировая премьера картины прошла на Берлинском кинофестивале. На данный момент она продана для проката в более чем 30 стран мира. Планируется, что в российский прокат фильм выйдет весной 2021 года.
В 2004 году дебютная картина Перельмана "Дом из песка и тумана" была отмечена тремя номинациями на "Оскар".
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КультураВадим ПерельманКино и сериалыНовости культурыОскар (премия)Белоруссия
 
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