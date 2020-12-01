https://ria.ru/20201201/oskar-1587196898.html

Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"

Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"

Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке",... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:39

2020-12-01T17:39

2020-12-01T17:39

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новости культуры

оскар (премия)

белоруссия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщили РИА Новости в компании "Белые ночи"."Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" выдвинут на "Оскар" от Белоруссии. Картина создана в копродукции России, Германии и Белоруссии, где проходили съемки драмы", - сообщили в пресс-службе.Действие фильма разворачивается в оккупированной Европе в годы войны. Героем фильма становится заключенный концлагеря Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Оказавшись в лагере, он попадает в распоряжение немецкого офицера Клауса Коха — тот мечтает после войны переехать в Тегеран и открыть там свой ресторан. Для этого ему необходимо знание фарси, которому его должен научить Жиль. Главные роли сыграли Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт.Мировая премьера картины прошла на Берлинском кинофестивале. На данный момент она продана для проката в более чем 30 стран мира. Планируется, что в российский прокат фильм выйдет весной 2021 года.В 2004 году дебютная картина Перельмана "Дом из песка и тумана" была отмечена тремя номинациями на "Оскар".

https://ria.ru/20200310/1568252567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим перельман, кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), белоруссия