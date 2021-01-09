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Сын Трампа заявил о насмешках всего мира после блокировки отца в Twitter
Сын Трампа заявил о насмешках всего мира после блокировки отца в Twitter
Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, после блокировки в Twitter аккаунта отца заявил, что мир смеется над Америкой, а свобода РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T19:31
2021-01-09T23:15
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп-младший
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, после блокировки в Twitter аккаунта отца заявил, что мир смеется над Америкой, а свобода слова "мертва" и подконтрольна "могущественным левакам".Он также разместил ссылку на свой собственный сайт, пояснив, что делает это на случай, если он станет "следующим", чей аккаунт в Twitter будет заблокирован.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что выборы были фальсифицированы.
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дональд трамп-младший, дональд трамп, сша, twitter, в мире

Сын Трампа заявил о насмешках всего мира после блокировки отца в Twitter

19:31 09.01.2021 (обновлено: 23:15 09.01.2021)
 
© AP Photo / Kathy WillensДональд Трамп младший, исполнительный вице-президент организации Trump
Дональд Трамп младший, исполнительный вице-президент организации Trump - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Kathy Willens
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, после блокировки в Twitter аккаунта отца заявил, что мир смеется над Америкой, а свобода слова "мертва" и подконтрольна "могущественным левакам".

"Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками", - написал Трамп-младший в Twitter.

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Он также разместил ссылку на свой собственный сайт, пояснив, что делает это на случай, если он станет "следующим", чей аккаунт в Twitter будет заблокирован.
Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что выборы были фальсифицированы.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеДональд Трамп-младшийДональд ТрампСШАTwitterВ мире
 
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