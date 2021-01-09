Сын Трампа заявил о насмешках всего мира после блокировки отца в Twitter
19:31 09.01.2021 (обновлено: 23:15 09.01.2021)
© AP Photo / Kathy WillensДональд Трамп младший, исполнительный вице-президент организации Trump
© AP Photo / Kathy Willens
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, после блокировки в Twitter аккаунта отца заявил, что мир смеется над Америкой, а свобода слова "мертва" и подконтрольна "могущественным левакам".
"Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками", - написал Трамп-младший в Twitter.
Он также разместил ссылку на свой собственный сайт, пояснив, что делает это на случай, если он станет "следующим", чей аккаунт в Twitter будет заблокирован.
Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что выборы были фальсифицированы.