https://ria.ru/20210109/nhfvg-1592418544.html

Сын Трампа заявил о насмешках всего мира после блокировки отца в Twitter

Сын Трампа заявил о насмешках всего мира после блокировки отца в Twitter

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, после блокировки в Twitter аккаунта отца заявил, что мир смеется над Америкой, а свобода РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T19:31

2021-01-09T19:31

2021-01-09T23:15

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп-младший

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, после блокировки в Twitter аккаунта отца заявил, что мир смеется над Америкой, а свобода слова "мертва" и подконтрольна "могущественным левакам".Он также разместил ссылку на свой собственный сайт, пояснив, что делает это на случай, если он станет "следующим", чей аккаунт в Twitter будет заблокирован.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что выборы были фальсифицированы.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

сша

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дональд трамп-младший, дональд трамп, сша, twitter, в мире