https://ria.ru/20210109/lavina-1592396163.html

Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске

Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске

При необходимости подросток, пострадавший при сходе лавины в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае, может быть... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:51

2021-01-09T14:51

2021-01-09T15:02

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

сход лавины под норильском

норильск

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При необходимости подросток, пострадавший при сходе лавины в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае, может быть доставлен на лечение в Москву, ситуация находится на контроле Минздрава России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, снегом засыпало несколько строений. В результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены. В Норильске 10 января объявлен днем траура.По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко к лечению подростка подключились московские специалисты, проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского, в ходе которой выработана тактика лечения.

https://ria.ru/20210109/traur-1592387969.html

красноярский край

норильск

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михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, сход лавины под норильском, норильск, происшествия