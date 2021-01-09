Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:51 09.01.2021 (обновлено: 15:02 09.01.2021)
© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При необходимости подросток, пострадавший при сходе лавины в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае, может быть доставлен на лечение в Москву, ситуация находится на контроле Минздрава России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, снегом засыпало несколько строений. В результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены. В Норильске 10 января объявлен днем траура.
"Проводятся все необходимые мероприятия для спасения жизни и здоровья пациента. В случае необходимости пострадавший может быть доставлен на лечение в Москву... Ситуация находится на контроле Минздрава России",- говорится в сообщении.
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко к лечению подростка подключились московские специалисты, проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского, в ходе которой выработана тактика лечения.