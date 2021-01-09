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https://ria.ru/20210109/kino-1591581850.html
Просто Мария и спасительница Малибу. Кем стали звезды популярных сериалов
Просто Мария и спасительница Малибу. Кем стали звезды популярных сериалов
Мы делали стрижку "как у Памелы", красили волосы "чтобы как у Анджелы", учились драться как Геракл и искали джинсовку как у Брендона. Герои сериалов 1980-х и... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T08:00
2021-01-09T08:06
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Мы делали стрижку "как у Памелы", красили волосы "чтобы как у Анджелы", учились драться как Геракл и искали джинсовку как у Брендона. Герои сериалов 1980-х и 90-х по-прежнему с нами. О том, чем занимаются звезды популярных шоу и кто из них до сих пор в тренде, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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что посмотреть , звезды, вероника кастро, кино и сериалы, знаменитости, фрэнсис форд коппола, робин райт, дэвид линч, оливер стоун, джаред лето, фото, памела андерсон

Просто Мария и спасительница Малибу. Кем стали звезды популярных сериалов

08:00 09.01.2021 (обновлено: 08:06 09.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Мы делали стрижку "как у Памелы", красили волосы "чтобы как у Анджелы", учились драться как Геракл и искали джинсовку как у Брендона. Герои сериалов 1980-х и 90-х по-прежнему с нами. О том, чем занимаются звезды популярных шоу и кто из них до сих пор в тренде, — в материале РИА Новости.
© Televisa S.A. de C.V. (1987-1988), AP/Eduardo Verdugo

Вероника Кастро известна прежде всего по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза".

Они были настолько популярны в СССР, что перипетии сюжета обсуждали и дома, и в магазинах, и в транспорте.

После этих проектов Кастро вела шоу-программы на ТВ, сделав перерыв в актерской карьере.

Вернулась в 2018-м с сериалом "Дом цветов" на Netflix (про владелицу цветочного бизнеса), а в 2019-м заявила об окончании кинокарьеры.

Актриса Вероника Кастро в сериале Дикая роза и на церемонии вручения премии Fenix Iberoamerican Film Awards в Театре Эсперанса Ирис в Мехико
1 из 10

Вероника Кастро известна прежде всего по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза".

Они были настолько популярны в СССР, что перипетии сюжета обсуждали и дома, и в магазинах, и в транспорте.

После этих проектов Кастро вела шоу-программы на ТВ, сделав перерыв в актерской карьере.

Вернулась в 2018-м с сериалом "Дом цветов" на Netflix (про владелицу цветочного бизнеса), а в 2019-м заявила об окончании кинокарьеры.

© Televisa S.A. de C.V. (1987-1988), AP/Eduardo Verdugo
© Dobson Productions (1984-1993),  AP/Willy Sanjuan

"Санта-Барбара" — первая американская мыльная опера, которую показали в России. Проблемы богатой семьи Кэпвеллов волновали всю страну почти десять лет. Одну из ролей, Келли Кэпвелл, сыграла Робин Райт — это ее дебют на ТВ. Актриса сразу прославилась и получила три номинации на Дневную премию "Эмми".

Это сейчас мы знаем Райт как обладательницу "Золотого глобуса" за сериал "Карточный домик". Но после "Санта-Барбары" прошло несколько лет, прежде чем актрису оценили в кино благодаря роли в фильме "Форрест Гамп".

Потом были "Человек, который изменил все", "Бегущий по лезвию 2049", но знаковой ролью для Робин стала именно Клэр Андервуд из "Карточного домика".

Актриса Робин Райт в сериале Санта Барбара и на мероприятии мероприятие FYC Netflix Карточный домик
2 из 10

"Санта-Барбара" — первая американская мыльная опера, которую показали в России. Проблемы богатой семьи Кэпвеллов волновали всю страну почти десять лет. Одну из ролей, Келли Кэпвелл, сыграла Робин Райт — это ее дебют на ТВ. Актриса сразу прославилась и получила три номинации на Дневную премию "Эмми".

Это сейчас мы знаем Райт как обладательницу "Золотого глобуса" за сериал "Карточный домик". Но после "Санта-Барбары" прошло несколько лет, прежде чем актрису оценили в кино благодаря роли в фильме "Форрест Гамп".

Потом были "Человек, который изменил все", "Бегущий по лезвию 2049", но знаковой ролью для Робин стала именно Клэр Андервуд из "Карточного домика".

© Dobson Productions (1984-1993),  AP/Willy Sanjuan
© Televisa S.A. de C.V. (1989-1990), CC BY-SA 4.0/Los 40Mexico

В начале 90-х сериал "Просто Мария" тоже собирал у телевизоров в России всю семью. За трудной судьбой юной крестьянки (Виктория Руффо) следили не один год.

Особым шиком считалось разбираться, кто кому приходится братом, сватом или деверем. Добавьте непростую историю любви, и идеальный латиноамериканский ТВ-проект готов.

До "Просто Марии" Виктория снялась в нескольких довольно популярных проектах, но в мире прославил ее именно этот сериал. Затем на несколько лет она пропала с экранов, но в нулевых вернулась. И сейчас совмещает работу в театре и на ТВ.

Актриса Виктория Руффо в сериале Просто Мария и на дне рождения своей дочери
3 из 10

В начале 90-х сериал "Просто Мария" тоже собирал у телевизоров в России всю семью. За трудной судьбой юной крестьянки (Виктория Руффо) следили не один год.

Особым шиком считалось разбираться, кто кому приходится братом, сватом или деверем. Добавьте непростую историю любви, и идеальный латиноамериканский ТВ-проект готов.

До "Просто Марии" Виктория снялась в нескольких довольно популярных проектах, но в мире прославил ее именно этот сериал. Затем на несколько лет она пропала с экранов, но в нулевых вернулась. И сейчас совмещает работу в театре и на ТВ.

© Televisa S.A. de C.V. (1989-1990), CC BY-SA 4.0/Los 40Mexico
© GTG Entertainment (1989-2001), AP/Francois Mori

Команда в красных купальниках в 1990-х покоряла не только пляжи, но и зрителей. "Спасатели Малибу" открыли нескольких звезд, и в первую очередь Памелу Андерсон.

Она сразу стала эталоном красоты, на нее хотели быть похожими, копировали прическу и поведение дерзкой спасительницы.

После закрытия сериала Памела снималась в кино и откровенных фотосессиях, но второго такого успешного и популярного проекта у нее уже не было.

Актриса увлеклась благотворительностью, выступает за права животных и стала активисткой многих кампаний. Недавно выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры. Неоднократно приезжала в Россию.

Актриса Памела Андерсон в сериале Спасатели Малибу и на церемонии UNFP
4 из 10

Команда в красных купальниках в 1990-х покоряла не только пляжи, но и зрителей. "Спасатели Малибу" открыли нескольких звезд, и в первую очередь Памелу Андерсон.

Она сразу стала эталоном красоты, на нее хотели быть похожими, копировали прическу и поведение дерзкой спасительницы.

После закрытия сериала Памела снималась в кино и откровенных фотосессиях, но второго такого успешного и популярного проекта у нее уже не было.

Актриса увлеклась благотворительностью, выступает за права животных и стала активисткой многих кампаний. Недавно выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры. Неоднократно приезжала в Россию.

© GTG Entertainment (1989-2001), AP/Francois Mori
© Universal TV (1982-1986), AP/Richard Shotwell

Еще одна звезда "Спасателей Малибу" — Дэвид Хассельхофф. До этого он был известен по научно-фантастическому сериалу 1980-х "Рыцарь дорог" о приключениях бывшего полицейского и его машины с искусственным интеллектом.

Бесстрашному стражу порядка и спасателю подражали все мальчишки, заучивая реплики Дэвида.

После Хассельхофф выступал на Бродвее, снимался в компьютерных играх, исполнял песни для фильмов (в детстве он вообще мечтал стать музыкантом).

Но настоящим возвращением на широкие экраны можно считать камео в фильмах "Спасатели Малибу" 2017 года и второй части франшизы "Стражи Галактики".

Актер Дэвид Хассельхофф в сериале Рыцарь дорог и на показе в Лос-Анджелесе
5 из 10

Еще одна звезда "Спасателей Малибу" — Дэвид Хассельхофф. До этого он был известен по научно-фантастическому сериалу 1980-х "Рыцарь дорог" о приключениях бывшего полицейского и его машины с искусственным интеллектом.

Бесстрашному стражу порядка и спасателю подражали все мальчишки, заучивая реплики Дэвида.

После Хассельхофф выступал на Бродвее, снимался в компьютерных играх, исполнял песни для фильмов (в детстве он вообще мечтал стать музыкантом).

Но настоящим возвращением на широкие экраны можно считать камео в фильмах "Спасатели Малибу" 2017 года и второй части франшизы "Стражи Галактики".

© Universal TV (1982-1986), AP/Richard Shotwell
© AB Productions (1992-1994), AFP/Valery Hache

Сериал "Элен и ребята" о студентах факультета социологии, мечтающих стать музыкантами, был очень популярен среди молодежи. Главную женскую роль исполнила Элен Ролле. В жизни актриса параллельно со съемками записывала музыкальные альбомы, и даже сочинила несколько песен для сериала.

Но после завершения проекта отказалась участвовать в продолжении — сосредоточилась на музыке. Увлекалась также гончарным делом.

Ее экранного партнера Николя сыграл Патрик Пьюдеба. После завершения сериала он снимался в других ТВ-проектах, пробовал себя как сценарист и продюсер.

Элен Ролле и Патриком Пьюдеба в сериале Элен и Ребята и на телевизионном фестивале в Монте-Карло
6 из 10

Сериал "Элен и ребята" о студентах факультета социологии, мечтающих стать музыкантами, был очень популярен среди молодежи. Главную женскую роль исполнила Элен Ролле. В жизни актриса параллельно со съемками записывала музыкальные альбомы, и даже сочинила несколько песен для сериала.

Но после завершения проекта отказалась участвовать в продолжении — сосредоточилась на музыке. Увлекалась также гончарным делом.

Ее экранного партнера Николя сыграл Патрик Пьюдеба. После завершения сериала он снимался в других ТВ-проектах, пробовал себя как сценарист и продюсер.

© AB Productions (1992-1994), AFP/Valery Hache
© ABC Productions (1994-1995), AP/Evan Agostini

В 1995 году многие девушки красили волосы в красный цвет, чтобы быть похожими на Анджелу Чейс, подростка-интроверта из культового молодежного сериала "Моя так называемая жизнь". Эта роль принесла актрисе Клер Дейнс огромную популярность и ее первый "Золотой глобус". Кстати, вместе с Клер в этом сериале начал кинокарьеру Джаред Лето — сыграл возлюбленного Анджелы.

После этого проекта Дейнс появилась в картинах "Маленькие женщины", "Ромео + Джульетта", отказалась играть в "Титанике" и снялась у Фрэнсиса Форда Копполы и Оливера Стоуна. А затем сделала перерыв — чтобы продолжить учебу в Йельском университете.

Вернулась в кино громко — в оскароносном фильме "Часы" вместе с Мерил Стрип и Николь Кидман. А с 2010 года Дэйнс играла офицера ЦРУ в сериале "Родина". За эту роль получила "Эмми" и "Золотой глобус".

Актриса Клер Дейнс с актером Джаредом Лето в сериале Моя так называемая жизнь и Клер Дейнс в музее современного искусства в Нью-Йорке
7 из 10

В 1995 году многие девушки красили волосы в красный цвет, чтобы быть похожими на Анджелу Чейс, подростка-интроверта из культового молодежного сериала "Моя так называемая жизнь". Эта роль принесла актрисе Клер Дейнс огромную популярность и ее первый "Золотой глобус". Кстати, вместе с Клер в этом сериале начал кинокарьеру Джаред Лето — сыграл возлюбленного Анджелы.

После этого проекта Дейнс появилась в картинах "Маленькие женщины", "Ромео + Джульетта", отказалась играть в "Титанике" и снялась у Фрэнсиса Форда Копполы и Оливера Стоуна. А затем сделала перерыв — чтобы продолжить учебу в Йельском университете.

Вернулась в кино громко — в оскароносном фильме "Часы" вместе с Мерил Стрип и Николь Кидман. А с 2010 года Дэйнс играла офицера ЦРУ в сериале "Родина". За эту роль получила "Эмми" и "Золотой глобус".

© ABC Productions (1994-1995), AP/Evan Agostini
© Lynch/Frost Productions (1990-1991), AP/Chris Pizzello

Легендарный триллер "Твин Пикс" мгновенно прославил актрису Шерил Ли (она сыграла сразу две роли).

Но вот после сериала Дэвида Линча крупных успешных ролей у Шерил не было. Одна из ярких работ — проект "Пятый в квартете" 1994 года о становлении The Beatles. Ли исполнила роль фотографа Астрид Кирхгерр.

Потом Шерил появилась в проектах "Записки из подполья" (экранизации романа Достоевского), фильме Джона Карпентера "Вампиры". А еще играла в театре — в том числе с Аль Пачино в постановке "Саломея".

Но вернулась к публике снова с "Твин Пиксом", вернее в его продолжении, которое в 2017 году снял Линч.

Актриса Шерил Ли в сериале Твин Пикс и на премьере сериала Showtime в Лос-Анджелесе
8 из 10

Легендарный триллер "Твин Пикс" мгновенно прославил актрису Шерил Ли (она сыграла сразу две роли).

Но вот после сериала Дэвида Линча крупных успешных ролей у Шерил не было. Одна из ярких работ — проект "Пятый в квартете" 1994 года о становлении The Beatles. Ли исполнила роль фотографа Астрид Кирхгерр.

Потом Шерил появилась в проектах "Записки из подполья" (экранизации романа Достоевского), фильме Джона Карпентера "Вампиры". А еще играла в театре — в том числе с Аль Пачино в постановке "Саломея".

Но вернулась к публике снова с "Твин Пиксом", вернее в его продолжении, которое в 2017 году снял Линч.

© Lynch/Frost Productions (1990-1991), AP/Chris Pizzello
© MCA Television Entertainment Inc. (1995-1999), AP/Omar Vega

"Удивительные странствия Геракла" в середине и конце 1990-х смотрели не только мужчины, а главным героем в исполнении Кевина Сорбо восхищались буквально все.

После окончания приключений древнегреческого героя Сорбо в начале нулевых снимался в научно-фантастическом сериале "Андромеда". Потом часто появлялся на ТВ: в проектах "Одинокие сердца", "Два с половиной человека", в нескольких продолжениях картины "Широко шагая".

До сих пор Кевин успевает участвовать в нескольких проектах в год (преимущественно в сериалах). Среди недавних работ: "Прощенный", "Супергерл" и "Да будет свет".

Актер Кевин Сорбо в сериале Удивительные странствия Геркала и на презентации в Миннеаполисе
9 из 10

"Удивительные странствия Геракла" в середине и конце 1990-х смотрели не только мужчины, а главным героем в исполнении Кевина Сорбо восхищались буквально все.

После окончания приключений древнегреческого героя Сорбо в начале нулевых снимался в научно-фантастическом сериале "Андромеда". Потом часто появлялся на ТВ: в проектах "Одинокие сердца", "Два с половиной человека", в нескольких продолжениях картины "Широко шагая".

До сих пор Кевин успевает участвовать в нескольких проектах в год (преимущественно в сериалах). Среди недавних работ: "Прощенный", "Супергерл" и "Да будет свет".

© MCA Television Entertainment Inc. (1995-1999), AP/Omar Vega
© Spelling Television (1990-2000)

Один из самых популярных сериалов 1990-х — "Беверли-Хиллз, 90210" про золотую молодежь из Лос-Анджелеса. Главным героем был Брендон, которого сыграл Джейсон Пристли.

Он снимался в проекте несколько лет и продюсировал его. Потом Брендон как режиссер поставил несколько серий известных американских телешоу.

Профессионально увлекся автогонками, а в кино вернулся в середине нулевых, в основном в ролях-камео. Например, в "Меня зовут Эрл", "Ясновидце".

В последнее время Джейсон предпочитает снимать и продюсировать: сериалы "Ночная смена", "Ван Хельсинг", "БХ 90210" — продолжение культового проекта.

Актер Джейсон Пристли в сериале Беверли хиллз 90210 и на концерте iHeartRadio ALTer Ego 2020 в Инглвуде
10 из 10

Один из самых популярных сериалов 1990-х — "Беверли-Хиллз, 90210" про золотую молодежь из Лос-Анджелеса. Главным героем был Брендон, которого сыграл Джейсон Пристли.

Он снимался в проекте несколько лет и продюсировал его. Потом Брендон как режиссер поставил несколько серий известных американских телешоу.

Профессионально увлекся автогонками, а в кино вернулся в середине нулевых, в основном в ролях-камео. Например, в "Меня зовут Эрл", "Ясновидце".

В последнее время Джейсон предпочитает снимать и продюсировать: сериалы "Ночная смена", "Ван Хельсинг", "БХ 90210" — продолжение культового проекта.

© Spelling Television (1990-2000)
 
Культурачто посмотретьзвездыВероника КастроКино и сериалыЗнаменитостиФрэнсис Форд КопполаРобин РайтДэвид ЛинчОливер СтоунДжаред ЛетоПамела Андерсон
 
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