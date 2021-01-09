Просто Мария и спасительница Малибу. Кем стали звезды популярных сериалов

© Televisa S.A. de C.V. (1987-1988), AP/Eduardo Verdugo

Вероника Кастро известна прежде всего по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза".

Они были настолько популярны в СССР, что перипетии сюжета обсуждали и дома, и в магазинах, и в транспорте.

После этих проектов Кастро вела шоу-программы на ТВ, сделав перерыв в актерской карьере.

Вернулась в 2018-м с сериалом "Дом цветов" на Netflix (про владелицу цветочного бизнеса), а в 2019-м заявила об окончании кинокарьеры.