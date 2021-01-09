Просто Мария и спасительница Малибу. Кем стали звезды популярных сериалов
Вероника Кастро известна прежде всего по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза".
Они были настолько популярны в СССР, что перипетии сюжета обсуждали и дома, и в магазинах, и в транспорте.
После этих проектов Кастро вела шоу-программы на ТВ, сделав перерыв в актерской карьере.
Вернулась в 2018-м с сериалом "Дом цветов" на Netflix (про владелицу цветочного бизнеса), а в 2019-м заявила об окончании кинокарьеры.
Вероника Кастро известна прежде всего по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза".
Они были настолько популярны в СССР, что перипетии сюжета обсуждали и дома, и в магазинах, и в транспорте.
После этих проектов Кастро вела шоу-программы на ТВ, сделав перерыв в актерской карьере.
Вернулась в 2018-м с сериалом "Дом цветов" на Netflix (про владелицу цветочного бизнеса), а в 2019-м заявила об окончании кинокарьеры.
"Санта-Барбара" — первая американская мыльная опера, которую показали в России. Проблемы богатой семьи Кэпвеллов волновали всю страну почти десять лет. Одну из ролей, Келли Кэпвелл, сыграла Робин Райт — это ее дебют на ТВ. Актриса сразу прославилась и получила три номинации на Дневную премию "Эмми".
Это сейчас мы знаем Райт как обладательницу "Золотого глобуса" за сериал "Карточный домик". Но после "Санта-Барбары" прошло несколько лет, прежде чем актрису оценили в кино благодаря роли в фильме "Форрест Гамп".
Потом были "Человек, который изменил все", "Бегущий по лезвию 2049", но знаковой ролью для Робин стала именно Клэр Андервуд из "Карточного домика".
"Санта-Барбара" — первая американская мыльная опера, которую показали в России. Проблемы богатой семьи Кэпвеллов волновали всю страну почти десять лет. Одну из ролей, Келли Кэпвелл, сыграла Робин Райт — это ее дебют на ТВ. Актриса сразу прославилась и получила три номинации на Дневную премию "Эмми".
Это сейчас мы знаем Райт как обладательницу "Золотого глобуса" за сериал "Карточный домик". Но после "Санта-Барбары" прошло несколько лет, прежде чем актрису оценили в кино благодаря роли в фильме "Форрест Гамп".
Потом были "Человек, который изменил все", "Бегущий по лезвию 2049", но знаковой ролью для Робин стала именно Клэр Андервуд из "Карточного домика".
В начале 90-х сериал "Просто Мария" тоже собирал у телевизоров в России всю семью. За трудной судьбой юной крестьянки (Виктория Руффо) следили не один год.
Особым шиком считалось разбираться, кто кому приходится братом, сватом или деверем. Добавьте непростую историю любви, и идеальный латиноамериканский ТВ-проект готов.
До "Просто Марии" Виктория снялась в нескольких довольно популярных проектах, но в мире прославил ее именно этот сериал. Затем на несколько лет она пропала с экранов, но в нулевых вернулась. И сейчас совмещает работу в театре и на ТВ.
В начале 90-х сериал "Просто Мария" тоже собирал у телевизоров в России всю семью. За трудной судьбой юной крестьянки (Виктория Руффо) следили не один год.
Особым шиком считалось разбираться, кто кому приходится братом, сватом или деверем. Добавьте непростую историю любви, и идеальный латиноамериканский ТВ-проект готов.
До "Просто Марии" Виктория снялась в нескольких довольно популярных проектах, но в мире прославил ее именно этот сериал. Затем на несколько лет она пропала с экранов, но в нулевых вернулась. И сейчас совмещает работу в театре и на ТВ.
Команда в красных купальниках в 1990-х покоряла не только пляжи, но и зрителей. "Спасатели Малибу" открыли нескольких звезд, и в первую очередь Памелу Андерсон.
Она сразу стала эталоном красоты, на нее хотели быть похожими, копировали прическу и поведение дерзкой спасительницы.
После закрытия сериала Памела снималась в кино и откровенных фотосессиях, но второго такого успешного и популярного проекта у нее уже не было.
Актриса увлеклась благотворительностью, выступает за права животных и стала активисткой многих кампаний. Недавно выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры. Неоднократно приезжала в Россию.
Команда в красных купальниках в 1990-х покоряла не только пляжи, но и зрителей. "Спасатели Малибу" открыли нескольких звезд, и в первую очередь Памелу Андерсон.
Она сразу стала эталоном красоты, на нее хотели быть похожими, копировали прическу и поведение дерзкой спасительницы.
После закрытия сериала Памела снималась в кино и откровенных фотосессиях, но второго такого успешного и популярного проекта у нее уже не было.
Актриса увлеклась благотворительностью, выступает за права животных и стала активисткой многих кампаний. Недавно выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры. Неоднократно приезжала в Россию.
Еще одна звезда "Спасателей Малибу" — Дэвид Хассельхофф. До этого он был известен по научно-фантастическому сериалу 1980-х "Рыцарь дорог" о приключениях бывшего полицейского и его машины с искусственным интеллектом.
Бесстрашному стражу порядка и спасателю подражали все мальчишки, заучивая реплики Дэвида.
После Хассельхофф выступал на Бродвее, снимался в компьютерных играх, исполнял песни для фильмов (в детстве он вообще мечтал стать музыкантом).
Но настоящим возвращением на широкие экраны можно считать камео в фильмах "Спасатели Малибу" 2017 года и второй части франшизы "Стражи Галактики".
Еще одна звезда "Спасателей Малибу" — Дэвид Хассельхофф. До этого он был известен по научно-фантастическому сериалу 1980-х "Рыцарь дорог" о приключениях бывшего полицейского и его машины с искусственным интеллектом.
Бесстрашному стражу порядка и спасателю подражали все мальчишки, заучивая реплики Дэвида.
После Хассельхофф выступал на Бродвее, снимался в компьютерных играх, исполнял песни для фильмов (в детстве он вообще мечтал стать музыкантом).
Но настоящим возвращением на широкие экраны можно считать камео в фильмах "Спасатели Малибу" 2017 года и второй части франшизы "Стражи Галактики".
Сериал "Элен и ребята" о студентах факультета социологии, мечтающих стать музыкантами, был очень популярен среди молодежи. Главную женскую роль исполнила Элен Ролле. В жизни актриса параллельно со съемками записывала музыкальные альбомы, и даже сочинила несколько песен для сериала.
Но после завершения проекта отказалась участвовать в продолжении — сосредоточилась на музыке. Увлекалась также гончарным делом.
Ее экранного партнера Николя сыграл Патрик Пьюдеба. После завершения сериала он снимался в других ТВ-проектах, пробовал себя как сценарист и продюсер.
Сериал "Элен и ребята" о студентах факультета социологии, мечтающих стать музыкантами, был очень популярен среди молодежи. Главную женскую роль исполнила Элен Ролле. В жизни актриса параллельно со съемками записывала музыкальные альбомы, и даже сочинила несколько песен для сериала.
Но после завершения проекта отказалась участвовать в продолжении — сосредоточилась на музыке. Увлекалась также гончарным делом.
Ее экранного партнера Николя сыграл Патрик Пьюдеба. После завершения сериала он снимался в других ТВ-проектах, пробовал себя как сценарист и продюсер.
В 1995 году многие девушки красили волосы в красный цвет, чтобы быть похожими на Анджелу Чейс, подростка-интроверта из культового молодежного сериала "Моя так называемая жизнь". Эта роль принесла актрисе Клер Дейнс огромную популярность и ее первый "Золотой глобус". Кстати, вместе с Клер в этом сериале начал кинокарьеру Джаред Лето — сыграл возлюбленного Анджелы.
После этого проекта Дейнс появилась в картинах "Маленькие женщины", "Ромео + Джульетта", отказалась играть в "Титанике" и снялась у Фрэнсиса Форда Копполы и Оливера Стоуна. А затем сделала перерыв — чтобы продолжить учебу в Йельском университете.
Вернулась в кино громко — в оскароносном фильме "Часы" вместе с Мерил Стрип и Николь Кидман. А с 2010 года Дэйнс играла офицера ЦРУ в сериале "Родина". За эту роль получила "Эмми" и "Золотой глобус".
В 1995 году многие девушки красили волосы в красный цвет, чтобы быть похожими на Анджелу Чейс, подростка-интроверта из культового молодежного сериала "Моя так называемая жизнь". Эта роль принесла актрисе Клер Дейнс огромную популярность и ее первый "Золотой глобус". Кстати, вместе с Клер в этом сериале начал кинокарьеру Джаред Лето — сыграл возлюбленного Анджелы.
После этого проекта Дейнс появилась в картинах "Маленькие женщины", "Ромео + Джульетта", отказалась играть в "Титанике" и снялась у Фрэнсиса Форда Копполы и Оливера Стоуна. А затем сделала перерыв — чтобы продолжить учебу в Йельском университете.
Вернулась в кино громко — в оскароносном фильме "Часы" вместе с Мерил Стрип и Николь Кидман. А с 2010 года Дэйнс играла офицера ЦРУ в сериале "Родина". За эту роль получила "Эмми" и "Золотой глобус".
Легендарный триллер "Твин Пикс" мгновенно прославил актрису Шерил Ли (она сыграла сразу две роли).
Но вот после сериала Дэвида Линча крупных успешных ролей у Шерил не было. Одна из ярких работ — проект "Пятый в квартете" 1994 года о становлении The Beatles. Ли исполнила роль фотографа Астрид Кирхгерр.
Потом Шерил появилась в проектах "Записки из подполья" (экранизации романа Достоевского), фильме Джона Карпентера "Вампиры". А еще играла в театре — в том числе с Аль Пачино в постановке "Саломея".
Но вернулась к публике снова с "Твин Пиксом", вернее в его продолжении, которое в 2017 году снял Линч.
Легендарный триллер "Твин Пикс" мгновенно прославил актрису Шерил Ли (она сыграла сразу две роли).
Но вот после сериала Дэвида Линча крупных успешных ролей у Шерил не было. Одна из ярких работ — проект "Пятый в квартете" 1994 года о становлении The Beatles. Ли исполнила роль фотографа Астрид Кирхгерр.
Потом Шерил появилась в проектах "Записки из подполья" (экранизации романа Достоевского), фильме Джона Карпентера "Вампиры". А еще играла в театре — в том числе с Аль Пачино в постановке "Саломея".
Но вернулась к публике снова с "Твин Пиксом", вернее в его продолжении, которое в 2017 году снял Линч.
"Удивительные странствия Геракла" в середине и конце 1990-х смотрели не только мужчины, а главным героем в исполнении Кевина Сорбо восхищались буквально все.
После окончания приключений древнегреческого героя Сорбо в начале нулевых снимался в научно-фантастическом сериале "Андромеда". Потом часто появлялся на ТВ: в проектах "Одинокие сердца", "Два с половиной человека", в нескольких продолжениях картины "Широко шагая".
До сих пор Кевин успевает участвовать в нескольких проектах в год (преимущественно в сериалах). Среди недавних работ: "Прощенный", "Супергерл" и "Да будет свет".
"Удивительные странствия Геракла" в середине и конце 1990-х смотрели не только мужчины, а главным героем в исполнении Кевина Сорбо восхищались буквально все.
После окончания приключений древнегреческого героя Сорбо в начале нулевых снимался в научно-фантастическом сериале "Андромеда". Потом часто появлялся на ТВ: в проектах "Одинокие сердца", "Два с половиной человека", в нескольких продолжениях картины "Широко шагая".
До сих пор Кевин успевает участвовать в нескольких проектах в год (преимущественно в сериалах). Среди недавних работ: "Прощенный", "Супергерл" и "Да будет свет".
Один из самых популярных сериалов 1990-х — "Беверли-Хиллз, 90210" про золотую молодежь из Лос-Анджелеса. Главным героем был Брендон, которого сыграл Джейсон Пристли.
Он снимался в проекте несколько лет и продюсировал его. Потом Брендон как режиссер поставил несколько серий известных американских телешоу.
Профессионально увлекся автогонками, а в кино вернулся в середине нулевых, в основном в ролях-камео. Например, в "Меня зовут Эрл", "Ясновидце".
В последнее время Джейсон предпочитает снимать и продюсировать: сериалы "Ночная смена", "Ван Хельсинг", "БХ 90210" — продолжение культового проекта.
Один из самых популярных сериалов 1990-х — "Беверли-Хиллз, 90210" про золотую молодежь из Лос-Анджелеса. Главным героем был Брендон, которого сыграл Джейсон Пристли.
Он снимался в проекте несколько лет и продюсировал его. Потом Брендон как режиссер поставил несколько серий известных американских телешоу.
Профессионально увлекся автогонками, а в кино вернулся в середине нулевых, в основном в ролях-камео. Например, в "Меня зовут Эрл", "Ясновидце".
В последнее время Джейсон предпочитает снимать и продюсировать: сериалы "Ночная смена", "Ван Хельсинг", "БХ 90210" — продолжение культового проекта.