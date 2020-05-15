Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Актриса, фотомодель, а также известная зоозащитница Памела Андерсон выпустила мини-коллекцию сумок, сделанных из переработанной яблочной кожуры, сообщает Plant Based News.
По информации издания, в январе 2019 года актриса объединилась с французским домом моды Ashoka Paris и модельером Дэвидом Матео (разработал дизайн), чтобы создать веганскую линию аксессуаров.
В коллекцию вошло всего четыре предмета красного, терракотового, черного и розового оттенков. Все они украшены золотистой фурнитурой, логотипом бренда, а внутри подкладка с принтом в стиле поп-арт, сшитая из материала, созданного из переработанных пластиковых бутылок. Кожу для сумок производят в Италии из отходов от изготовления яблочного сока.
Известно, что по результатам этого сотрудничества бренд Ashoka Paris пожертвует часть доходов с продаж благотворительному фонду актрисы, который в течение последних 25 лет занимается защитой прав человека, животных и окружающей среды.
Сумки доступны на официальном сайте модного дома.
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