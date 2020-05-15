Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры

По информации издания, в январе 2019 года актриса объединилась с французским домом моды Ashoka Paris и модельером Дэвидом Матео (разработал дизайн), чтобы создать веганскую линию аксессуаров.

В коллекцию вошло всего четыре предмета красного, терракотового, черного и розового оттенков. Все они украшены золотистой фурнитурой, логотипом бренда, а внутри подкладка с принтом в стиле поп-арт, сшитая из материала, созданного из переработанных пластиковых бутылок. Кожу для сумок производят в Италии из отходов от изготовления яблочного сока.