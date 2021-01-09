https://ria.ru/20210109/indoneziya-1592411955.html
Путин выразил соболезнования в связи с падением самолета в Индонезии
Путин выразил соболезнования в связи с падением самолета в Индонезии
Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T18:10
2021-01-09T18:10
2021-01-09T18:54
джоко видодо
джакарта
крушение индонезийского boeing 737-500
ява (остров)
владимир путин
индонезия
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы, сообщается на сайте Кремля.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже >>
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Сбор поисковой команды на место крушения самолета в Индонезии
Сбор поисковой команды на место крушения самолета в Индонезии
2021-01-09T18:10
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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джоко видодо, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, ява (остров), владимир путин, индонезия, в мире