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Путин выразил соболезнования в связи с падением самолета в Индонезии
Путин выразил соболезнования в связи с падением самолета в Индонезии
Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T18:10
2021-01-09T18:54
джоко видодо
джакарта
крушение индонезийского boeing 737-500
ява (остров)
владимир путин
индонезия
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы, сообщается на сайте Кремля.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
джакарта
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Сбор поисковой команды на место крушения самолета в Индонезии
Сбор поисковой команды на место крушения самолета в Индонезии
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джоко видодо, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, ява (остров), владимир путин, индонезия, в мире

Путин выразил соболезнования в связи с падением самолета в Индонезии

18:10 09.01.2021 (обновлено: 18:54 09.01.2021)
 
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы, сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.
Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже >>
 
Джоко ВидодоДжакартаКрушение индонезийского Boeing 737-500Ява (остров)Владимир ПутинИндонезияВ мире
 
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