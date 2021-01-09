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Путин выразил соболезнования в связи с падением самолета в Индонезии

Путин выразил соболезнования в связи с падением самолета в Индонезии

Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T18:10

2021-01-09T18:10

2021-01-09T18:54

джоко видодо

джакарта

крушение индонезийского boeing 737-500

ява (остров)

владимир путин

индонезия

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы, сообщается на сайте Кремля.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже >>

джакарта

ява (остров)

индонезия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сбор поисковой команды на место крушения самолета в Индонезии Сбор поисковой команды на место крушения самолета в Индонезии 2021-01-09T18:10 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джоко видодо, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, ява (остров), владимир путин, индонезия, в мире