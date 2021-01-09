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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/impichment-1592357984.html
Демократы представили проект импичмента Трампа
Демократы представили проект импичмента Трампа
Группа конгрессменов от Демократической партии подготовила проект импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа, которого обвинила в... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T00:24
2021-01-09T14:53
капитолий
дональд трамп
джо байден
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Группа конгрессменов от Демократической партии подготовила проект импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа, которого обвинила в "подстрекательстве к мятежу". Документ опубликовал телеканал NBC.По мнению авторов проекта, Трамп добровольно делал заявления, которые привели к беспорядкам у Капитолия.Кроме того, утверждают конгрессмены, Трамп "подверг большой опасности безопасность США и институты власти", а также "угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу власти".Это не единственный проект импичмента — ранее свою версию подготовили конгрессмены Дэвид Сиссиллин, Тед Лью и Джеми Раскин. Сиссиллин, в частности, обвиняет действующего президента в "злоупотреблении служебным положением".В 2019 году демократы уже пытались объявить Трампу импичмент — они получили поддержку подконтрольной им палаты представителей, но республиканское большинство в сенате не допустило этого.Есть также возможность отстранить президента от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции. Если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета заявят о недееспособности Трампа, Пенс автоматически станет исполняющим обязанности президента, а дело перейдет в конгресс. При этом вице-президент будет исполнять обязанности главы государства в течение всего времени рассмотрения заявки, даже если законодатели затянут с принятием решения.Шестого января Трамп выступил на митинге своих сторонников, призвав их идти к Капитолию, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Это привело к беспорядкам: сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там погром. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Кроме того, один из полицейских получил тяжелое ранение и скончался в больнице.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон, сша, в мире

Демократы представили проект импичмента Трампа

00:24 09.01.2021 (обновлено: 14:53 09.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Группа конгрессменов от Демократической партии подготовила проект импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа, которого обвинила в "подстрекательстве к мятежу". Документ опубликовал телеканал NBC.
По мнению авторов проекта, Трамп добровольно делал заявления, которые привели к беспорядкам у Капитолия.

"Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия", — говорится в документе.

Кроме того, утверждают конгрессмены, Трамп "подверг большой опасности безопасность США и институты власти", а также "угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу власти".
Это не единственный проект импичмента — ранее свою версию подготовили конгрессмены Дэвид Сиссиллин, Тед Лью и Джеми Раскин. Сиссиллин, в частности, обвиняет действующего президента в "злоупотреблении служебным положением".
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
В 2019 году демократы уже пытались объявить Трампу импичмент — они получили поддержку подконтрольной им палаты представителей, но республиканское большинство в сенате не допустило этого.
Есть также возможность отстранить президента от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции. Если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета заявят о недееспособности Трампа, Пенс автоматически станет исполняющим обязанности президента, а дело перейдет в конгресс. При этом вице-президент будет исполнять обязанности главы государства в течение всего времени рассмотрения заявки, даже если законодатели затянут с принятием решения.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Шестого января Трамп выступил на митинге своих сторонников, призвав их идти к Капитолию, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Это привело к беспорядкам: сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там погром. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Кроме того, один из полицейских получил тяжелое ранение и скончался в больнице.
Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.
Ситуация в здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:10Захват Капитолия в Вашингтоне
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтонСШАВ мире
 
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