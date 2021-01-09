Демократы представили проект импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Группа конгрессменов от Демократической партии подготовила проект импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа, которого обвинила в "подстрекательстве к мятежу". Документ опубликовал телеканал NBC.По мнению авторов проекта, Трамп добровольно делал заявления, которые привели к беспорядкам у Капитолия.Кроме того, утверждают конгрессмены, Трамп "подверг большой опасности безопасность США и институты власти", а также "угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу власти".Это не единственный проект импичмента — ранее свою версию подготовили конгрессмены Дэвид Сиссиллин, Тед Лью и Джеми Раскин. Сиссиллин, в частности, обвиняет действующего президента в "злоупотреблении служебным положением".В 2019 году демократы уже пытались объявить Трампу импичмент — они получили поддержку подконтрольной им палаты представителей, но республиканское большинство в сенате не допустило этого.Есть также возможность отстранить президента от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции. Если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета заявят о недееспособности Трампа, Пенс автоматически станет исполняющим обязанности президента, а дело перейдет в конгресс. При этом вице-президент будет исполнять обязанности главы государства в течение всего времени рассмотрения заявки, даже если законодатели затянут с принятием решения.Шестого января Трамп выступил на митинге своих сторонников, призвав их идти к Капитолию, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Это привело к беспорядкам: сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там погром. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Кроме того, один из полицейских получил тяжелое ранение и скончался в больнице.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Группа конгрессменов от Демократической партии подготовила проект импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа, которого обвинила в "подстрекательстве к мятежу". Документ опубликовал телеканал NBC.
По мнению авторов проекта, Трамп добровольно делал заявления, которые привели к беспорядкам у Капитолия.
"Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия", — говорится в документе.
Кроме того, утверждают конгрессмены, Трамп "подверг большой опасности безопасность США и институты власти", а также "угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу власти".
Это не единственный проект импичмента — ранее свою версию подготовили конгрессмены Дэвид Сиссиллин, Тед Лью и Джеми Раскин. Сиссиллин, в частности, обвиняет действующего президента в "злоупотреблении служебным положением".
В 2019 году демократы уже пытались объявить Трампу импичмент — они получили поддержку подконтрольной им палаты представителей, но республиканское большинство в сенате не допустило этого.
Есть также возможность отстранить президента от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции. Если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета заявят о недееспособности Трампа, Пенс автоматически станет исполняющим обязанности президента, а дело перейдет в конгресс. При этом вице-президент будет исполнять обязанности главы государства в течение всего времени рассмотрения заявки, даже если законодатели затянут с принятием решения.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Шестого января Трамп выступил на митинге своих сторонников, призвав их идти к Капитолию, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Это привело к беспорядкам: сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там погром. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Кроме того, один из полицейских получил тяжелое ранение и скончался в больнице.
Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.
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