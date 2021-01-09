Дуров рассказал, как Facebook распространяет мифы о Telegram
09:18 09.01.2021 (обновлено: 13:18 09.01.2021)
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владелец Telegram Павел Дуров написал в своем канале о мифах, связанных с мессенджером, которые корпорация Facebook "распространяет в борьбе за пользователей".
"Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, где занимаются выяснением того, почему Telegram так популярен. Мы также обнаружили ботов, которые распространяют слухи о нашем мессенджере в социальных сетях", — считает он.
По словам Дурова, мифы, распускаемые конкурентами, касаются якобы связи Telegram с Россией, а также ставят под сомнение безопасность и секретность переписок в Telegram.
Он подчеркнул, что у его компании нет офисов в России, а российское правительство блокировало работу его приложения с 2018 по 2020 годы. Также он добавил, что все чаты в Telegram защищены методом шифрования, а коды находятся в открытом доступе, так что надежность его слов можно легко проверить.
Дуров уверен, что главный секрет, выгодно отличающий Telegram от Facebook, в том, что в его мессенджере пользователей уважают.
Ранее WhatsApp изменил некоторые пункты пользовательского соглашения. Теперь клиенты обязаны принять важное обновление политики конфиденциальности: мессенджер начнет передавать все их личные данные корпорации Facebook, частью которой он и является. Несогласные не смогут общаться в WhatsApp. Многие пользователи восприняли это как угрозу их частной жизни и решили перейти в аналогичные приложения, как, например, Telegram.
23 декабря 2020, 10:56Дуров объявил о планах по монетизации Telegram за счет новых функций