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https://ria.ru/20210109/durov-1592372848.html
Дуров рассказал, как Facebook распространяет мифы о Telegram
Дуров рассказал, как Facebook распространяет мифы о Telegram
Владелец Telegram Павел Дуров написал в своем канале о мифах, связанных с мессенджером, которые корпорация Facebook "распространяет в борьбе за пользователей". РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T09:18
2021-01-09T13:18
россия
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владелец Telegram Павел Дуров написал в своем канале о мифах, связанных с мессенджером, которые корпорация Facebook "распространяет в борьбе за пользователей".По словам Дурова, мифы, распускаемые конкурентами, касаются якобы связи Telegram с Россией, а также ставят под сомнение безопасность и секретность переписок в Telegram. Он подчеркнул, что у его компании нет офисов в России, а российское правительство блокировало работу его приложения с 2018 по 2020 годы. Также он добавил, что все чаты в Telegram защищены методом шифрования, а коды находятся в открытом доступе, так что надежность его слов можно легко проверить. Дуров уверен, что главный секрет, выгодно отличающий Telegram от Facebook, в том, что в его мессенджере пользователей уважают. Ранее WhatsApp изменил некоторые пункты пользовательского соглашения. Теперь клиенты обязаны принять важное обновление политики конфиденциальности: мессенджер начнет передавать все их личные данные корпорации Facebook, частью которой он и является. Несогласные не смогут общаться в WhatsApp. Многие пользователи восприняли это как угрозу их частной жизни и решили перейти в аналогичные приложения, как, например, Telegram.
https://ria.ru/20210109/telegram-1592361994.html
https://ria.ru/20201223/telegram-1590515246.html
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россия, telegram (приложение), павел дуров, технологии, в мире

Дуров рассказал, как Facebook распространяет мифы о Telegram

09:18 09.01.2021 (обновлено: 13:18 09.01.2021)
 
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владелец Telegram Павел Дуров написал в своем канале о мифах, связанных с мессенджером, которые корпорация Facebook "распространяет в борьбе за пользователей".

"Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, где занимаются выяснением того, почему Telegram так популярен. Мы также обнаружили ботов, которые распространяют слухи о нашем мессенджере в социальных сетях", — считает он.

По словам Дурова, мифы, распускаемые конкурентами, касаются якобы связи Telegram с Россией, а также ставят под сомнение безопасность и секретность переписок в Telegram.
Он подчеркнул, что у его компании нет офисов в России, а российское правительство блокировало работу его приложения с 2018 по 2020 годы. Также он добавил, что все чаты в Telegram защищены методом шифрования, а коды находятся в открытом доступе, так что надежность его слов можно легко проверить.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram
Дуров уверен, что главный секрет, выгодно отличающий Telegram от Facebook, в том, что в его мессенджере пользователей уважают.
Ранее WhatsApp изменил некоторые пункты пользовательского соглашения. Теперь клиенты обязаны принять важное обновление политики конфиденциальности: мессенджер начнет передавать все их личные данные корпорации Facebook, частью которой он и является. Несогласные не смогут общаться в WhatsApp. Многие пользователи восприняли это как угрозу их частной жизни и решили перейти в аналогичные приложения, как, например, Telegram.
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