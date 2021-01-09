https://ria.ru/20210109/durov-1592372848.html

Дуров рассказал, как Facebook распространяет мифы о Telegram

Дуров рассказал, как Facebook распространяет мифы о Telegram

Владелец Telegram Павел Дуров написал в своем канале о мифах, связанных с мессенджером, которые корпорация Facebook "распространяет в борьбе за пользователей". РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T09:18

2021-01-09T09:18

2021-01-09T13:18

россия

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владелец Telegram Павел Дуров написал в своем канале о мифах, связанных с мессенджером, которые корпорация Facebook "распространяет в борьбе за пользователей".По словам Дурова, мифы, распускаемые конкурентами, касаются якобы связи Telegram с Россией, а также ставят под сомнение безопасность и секретность переписок в Telegram. Он подчеркнул, что у его компании нет офисов в России, а российское правительство блокировало работу его приложения с 2018 по 2020 годы. Также он добавил, что все чаты в Telegram защищены методом шифрования, а коды находятся в открытом доступе, так что надежность его слов можно легко проверить. Дуров уверен, что главный секрет, выгодно отличающий Telegram от Facebook, в том, что в его мессенджере пользователей уважают. Ранее WhatsApp изменил некоторые пункты пользовательского соглашения. Теперь клиенты обязаны принять важное обновление политики конфиденциальности: мессенджер начнет передавать все их личные данные корпорации Facebook, частью которой он и является. Несогласные не смогут общаться в WhatsApp. Многие пользователи восприняли это как угрозу их частной жизни и решили перейти в аналогичные приложения, как, например, Telegram.

https://ria.ru/20210109/telegram-1592361994.html

https://ria.ru/20201223/telegram-1590515246.html

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2021

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россия, telegram (приложение), павел дуров, технологии, в мире