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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/besporyadki-1592408647.html
Полиция нашла возле Капитолия пикап с самодельными бомбами и оружием
Полиция нашла возле Капитолия пикап с самодельными бомбами и оружием
Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков, его владелец задержан, сообщает в... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T17:35
2021-01-09T20:09
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
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в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков, его владелец задержан, сообщает в субботу телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру.Автомобиль, принадлежащий 70-летнему Лонни Лерою Коффману, находился в двух кварталах от Капитолия у Национального республиканского клуба. Помимо самодельных бомб, в нем были штурмовая винтовка М4, пистолет и снаряженные магазины к ним. Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.Коффман в своих показаниях заявил, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако полиция обнаружила там также куски ткани и запалы. По словам следователей, смесь этого при взрыве действует подобно напалму.Ранее сообщалось, что в день беспорядков были обнаружены и обезврежены еще два самодельных взрывных устройства: около штаб-квартиры Национального республиканского комитета и штаб-квартиры Национального демократического комитета. Подозреваемых разыскивают.В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой, Трамп говорил, что пойдет с ней к Капитолию.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них — сотрудник полиции Капитолия.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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вашингтон, капитолий, сша, в мире

Полиция нашла возле Капитолия пикап с самодельными бомбами и оружием

17:35 09.01.2021 (обновлено: 20:09 09.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков, его владелец задержан, сообщает в субботу телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру.
Автомобиль, принадлежащий 70-летнему Лонни Лерою Коффману, находился в двух кварталах от Капитолия у Национального республиканского клуба. Помимо самодельных бомб, в нем были штурмовая винтовка М4, пистолет и снаряженные магазины к ним. Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Коффман в своих показаниях заявил, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако полиция обнаружила там также куски ткани и запалы. По словам следователей, смесь этого при взрыве действует подобно напалму.
Ранее сообщалось, что в день беспорядков были обнаружены и обезврежены еще два самодельных взрывных устройства: около штаб-квартиры Национального республиканского комитета и штаб-квартиры Национального демократического комитета. Подозреваемых разыскивают.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
Вчера, 16:38Захват Капитолия в Вашингтоне
СМИ: погибшая в Капитолии женщина была сторонницей теории заговора
В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой, Трамп говорил, что пойдет с ней к Капитолию.
Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них — сотрудник полиции Капитолия.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтонКапитолийСШАВ мире
 
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