Полиция нашла возле Капитолия пикап с самодельными бомбами и оружием

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков, его владелец задержан, сообщает в субботу телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру.Автомобиль, принадлежащий 70-летнему Лонни Лерою Коффману, находился в двух кварталах от Капитолия у Национального республиканского клуба. Помимо самодельных бомб, в нем были штурмовая винтовка М4, пистолет и снаряженные магазины к ним. Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.Коффман в своих показаниях заявил, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако полиция обнаружила там также куски ткани и запалы. По словам следователей, смесь этого при взрыве действует подобно напалму.Ранее сообщалось, что в день беспорядков были обнаружены и обезврежены еще два самодельных взрывных устройства: около штаб-квартиры Национального республиканского комитета и штаб-квартиры Национального демократического комитета. Подозреваемых разыскивают.В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой, Трамп говорил, что пойдет с ней к Капитолию.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них — сотрудник полиции Капитолия.
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков, его владелец задержан, сообщает в субботу телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру.
Автомобиль, принадлежащий 70-летнему Лонни Лерою Коффману, находился в двух кварталах от Капитолия у Национального республиканского клуба. Помимо самодельных бомб, в нем были штурмовая винтовка М4, пистолет и снаряженные магазины к ним. Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.
Коффман в своих показаниях заявил, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако полиция обнаружила там также куски ткани и запалы. По словам следователей, смесь этого при взрыве действует подобно напалму.
Ранее сообщалось, что в день беспорядков были обнаружены и обезврежены еще два самодельных взрывных устройства: около штаб-квартиры Национального республиканского комитета и штаб-квартиры Национального демократического комитета. Подозреваемых разыскивают.
В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой, Трамп говорил, что пойдет с ней к Капитолию.
Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них — сотрудник полиции Капитолия.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
12 из 12
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.