https://ria.ru/20210109/besporyadki-1592408647.html

Полиция нашла возле Капитолия пикап с самодельными бомбами и оружием

Полиция нашла возле Капитолия пикап с самодельными бомбами и оружием

Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков, его владелец задержан, сообщает в... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T17:35

2021-01-09T17:35

2021-01-09T20:09

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков, его владелец задержан, сообщает в субботу телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру.Автомобиль, принадлежащий 70-летнему Лонни Лерою Коффману, находился в двух кварталах от Капитолия у Национального республиканского клуба. Помимо самодельных бомб, в нем были штурмовая винтовка М4, пистолет и снаряженные магазины к ним. Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.Коффман в своих показаниях заявил, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако полиция обнаружила там также куски ткани и запалы. По словам следователей, смесь этого при взрыве действует подобно напалму.Ранее сообщалось, что в день беспорядков были обнаружены и обезврежены еще два самодельных взрывных устройства: около штаб-квартиры Национального республиканского комитета и штаб-квартиры Национального демократического комитета. Подозреваемых разыскивают.В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой, Трамп говорил, что пойдет с ней к Капитолию.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них — сотрудник полиции Капитолия.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210109/kapitoliy-1592404109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, капитолий, сша, в мире