https://ria.ru/20210109/basilashvili-1592397794.html

Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19

Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19

Народного артиста СССР Олега Басилашвили, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, в субботу выписывают из больницы, сообщили РИА Новости в Большом... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T15:23

2021-01-09T15:23

2021-01-09T15:23

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большой драматический театр товстоногова

курортный район

ссср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Басилашвили, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, в субботу выписывают из больницы, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова.Ранее сообщалось, что Басилашвили был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Городскую больницу №40 Курортного района. Также была госпитализирована супруга артиста, они оба находились в обычной палате."Олега Валериановича Басилашвили сегодня выписывают из больницы", — сообщили в БДТ.Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, где является одним из ведущих актеров. Творчество артиста отмечено многими наградами и премиями, также он – почетный гражданин Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394824.html

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