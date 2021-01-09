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https://ria.ru/20210109/basilashvili-1592397794.html
Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
Народного артиста СССР Олега Басилашвили, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, в субботу выписывают из больницы, сообщили РИА Новости в Большом... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T15:23
2021-01-09T15:23
звезды
культура
культура
коронавирус covid-19
новости культуры
олег басилашвили
большой драматический театр товстоногова
курортный район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Басилашвили, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, в субботу выписывают из больницы, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова.Ранее сообщалось, что Басилашвили был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Городскую больницу №40 Курортного района. Также была госпитализирована супруга артиста, они оба находились в обычной палате."Олега Валериановича Басилашвили сегодня выписывают из больницы", — сообщили в БДТ.Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, где является одним из ведущих актеров. Творчество артиста отмечено многими наградами и премиями, также он – почетный гражданин Санкт-Петербурга.
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звезды, культура, коронавирус covid-19, новости культуры, олег басилашвили , большой драматический театр товстоногова, курортный район, ссср, санкт-петербург

Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19

15:23 09.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктер Олег Басилашвили с наградой "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"
Актер Олег Басилашвили с наградой За выдающийся вклад в развитие театрального искусства - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Басилашвили, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, в субботу выписывают из больницы, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова.
Ранее сообщалось, что Басилашвили был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Городскую больницу №40 Курортного района. Также была госпитализирована супруга артиста, они оба находились в обычной палате.
"Олега Валериановича Басилашвили сегодня выписывают из больницы", — сообщили в БДТ.
Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, где является одним из ведущих актеров. Творчество артиста отмечено многими наградами и премиями, также он – почетный гражданин Санкт-Петербурга.
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КультуразвездыКультураКоронавирус COVID-19Новости культурыОлег БасилашвилиБольшой драматический театр ТовстоноговаКурортный районСССРСанкт-Петербург
 
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