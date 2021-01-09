https://ria.ru/20210109/bandera-1592404920.html
Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти
Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти
Украинские националисты оскорбили посла Польши Бартоша Цихоцки и призвали его покинуть страну после того, как он назвал лидера националистов Степана Бандеру... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T16:50
2021-01-09T16:50
2021-01-09T20:36
ситуация на украине
организация украинских националистов
степан бандера
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинские националисты оскорбили посла Польши Бартоша Цихоцки и призвали его покинуть страну после того, как он назвал лидера националистов Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений.Таким образом дипломат поддержал израильского коллегу, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры."Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки", — написал Цихоцки в Twitter.Он также отметил, что сторонники идеолога преступлений и ненависти должны "отступить назад и покрыться бесчестьем".Некоторые поддерживающие Бандеру пользователи написали дипломату оскорбительные комментарии."Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!" — написал один из них."Вы не дипломат", — заявили в комментариях."От Бандеры руки прочь", — написал пользователь соцсети.Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Цихоцки, напомнив, что Бандера был пособником нацистов."Я украинец и поддерживаю вас и посла Израиля", — отметили в комментариях."(Сторонники. — Прим. ред.) Бандеры не герои <...>. Стыдно, если честно, жить в одной стране с ними", — подчеркнул один из пользователей.Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА*, целью которой провозглашалась "борьба за независимость Украины". Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В России не раз выражали беспокойство из-за героизации УПА* и ее лидеров.Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что Степан Бандера является одним из главных предателей и палачей времен Второй мировой войны.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20200609/1572685664.html
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ситуация на украине, организация украинских националистов, степан бандера, польша, израиль, украина, соцсети, в мире
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Украинские националисты оскорбили посла Польши
Бартоша Цихоцки и призвали его покинуть страну после того, как он назвал лидера националистов Степана Бандеру
идеологом ненависти и преступлений.
Таким образом дипломат поддержал израильского коллегу, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры.
"Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки", — написал Цихоцки в Twitter
.
Он также отметил, что сторонники идеолога преступлений и ненависти должны "отступить назад и покрыться бесчестьем".
Некоторые поддерживающие Бандеру пользователи написали дипломату оскорбительные комментарии.
"Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!" — написал один из них.
"Вы не дипломат", — заявили в комментариях.
"От Бандеры руки прочь", — написал пользователь соцсети.
Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Цихоцки, напомнив, что Бандера был пособником нацистов.
"Я украинец и поддерживаю вас и посла Израиля", — отметили в комментариях.
"(Сторонники. — Прим. ред.) Бандеры не герои <...>. Стыдно, если честно, жить в одной стране с ними", — подчеркнул один из пользователей.
Бандера был лидером Организации украинских националистов
, одним из главных инициаторов создания УПА*, целью которой провозглашалась "борьба за независимость Украины". Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В России не раз выражали беспокойство из-за героизации УПА* и ее лидеров.
Президент России Владимир Путин
также подчеркивал, что Степан Бандера является одним из главных предателей и палачей времен Второй мировой войны.
*Запрещенная в России экстремистская организация.