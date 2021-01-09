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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210109/aktsiya-1592384861.html
Медиакорпорация Китая запустила акцию "Китайские бренды – великая страна"
Медиакорпорация Китая запустила акцию "Китайские бренды – великая страна"
Медиакорпорация Китая запустила в Пекине и Ухане благотворительную акцию 2021 года "Китайские бренды – великая страна". РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:09
2021-01-09T12:09
россия-китай: главное
россия
шэнь хайсюн
мун чжэ ин
хубэй
си цзиньпин
китай
ухань
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МОСКВА, 9 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая запустила в Пекине и Ухане благотворительную акцию 2021 года "Китайские бренды – великая страна". Цель мероприятия заключается в содействии восстановлению экономики провинции Хубэй. На церемонии присутствовали замглавы Отдела пропаганды ЦК КПК, директор Медиакорпорации Шэнь Хайсюн и секретарь парткома, глава Постоянного комитета Собрания народных представителей (ПК СНП) провинции Хубэй Ин Юн.В свой речи Шэнь Хайсюн указал, что в прошлом году жители провинции Хубэй, и в частности горожане Уханя преодолели огромные трудности и одержали уверенную победу над эпидемией, продемонстрировав самоотдачу и самопожертвование. "Секрет успеха кроется в твёрдом руководстве ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, а также в усилиях, приложенных парткомом и правительством провинции Хубэй", -- заявил Шэнь Хайсюн. Он особо отметил быстрое восстановление экономики в провинции, подчеркнув, что Медиакорпорация Китая будет прилагать совместные с населением провинции Хубэй усилия в дальнейшей борьбе за светлое будущее.Реализация благотворительной акции 2021 года "Китайские бренды – великая страна" -- еще одна мера Медиакорпорации Китая по содействию восстановлению экономики в провинции Хубэй. "Мы намерены продолжать предоставлять более качественные ресурсы, еще больше платформ и более качественные услуги, включая бесплатные рекламные ресурсы, Интернет-стриминг на площадках электронной коммерции по реализации местной продукции", -- заявил Шэнь Хайсюн.Генеральный секретарь паркомитета провинции Хубэй Ин Юн от имени паркомитета, правительства и граждан провинции выразил сердечную благодарность и высокое уважение Отделу пропаганды ЦК КПК и Медиакорпорации Китая. Он сказал, что Медиакорпорация Китая своими практическими действиями внесла важный вклад в победу в борьбе Уханя с эпидемией, борьбе Хубэя с эпидемией и восстановление нормального общественного порядка в провинции Хубэй. Он выразил уверенность в том, что под твёрдым и уверенным руководством ЦК КПК и при поддержке народа всей страны провинция Хубэй непременно сможет показать ещё более блестящие достижения в развитии.Ин Юн и Шэнь Хайсюн по видеосвязи совместно запустили благотворительную акцию "Китайские бренды – великая страна" совместно.
https://ria.ru/20210108/khuamin-1592342446.html
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россия, шэнь хайсюн, мун чжэ ин, хубэй, си цзиньпин, китай, ухань, в мире

Медиакорпорация Китая запустила акцию "Китайские бренды – великая страна"

12:09 09.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая запустила в Пекине и Ухане благотворительную акцию 2021 года "Китайские бренды – великая страна".
Цель мероприятия заключается в содействии восстановлению экономики провинции Хубэй. На церемонии присутствовали замглавы Отдела пропаганды ЦК КПК, директор Медиакорпорации Шэнь Хайсюн и секретарь парткома, глава Постоянного комитета Собрания народных представителей (ПК СНП) провинции Хубэй Ин Юн.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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В свой речи Шэнь Хайсюн указал, что в прошлом году жители провинции Хубэй, и в частности горожане Уханя преодолели огромные трудности и одержали уверенную победу над эпидемией, продемонстрировав самоотдачу и самопожертвование. "Секрет успеха кроется в твёрдом руководстве ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, а также в усилиях, приложенных парткомом и правительством провинции Хубэй", -- заявил Шэнь Хайсюн. Он особо отметил быстрое восстановление экономики в провинции, подчеркнув, что Медиакорпорация Китая будет прилагать совместные с населением провинции Хубэй усилия в дальнейшей борьбе за светлое будущее.
Реализация благотворительной акции 2021 года "Китайские бренды – великая страна" -- еще одна мера Медиакорпорации Китая по содействию восстановлению экономики в провинции Хубэй. "Мы намерены продолжать предоставлять более качественные ресурсы, еще больше платформ и более качественные услуги, включая бесплатные рекламные ресурсы, Интернет-стриминг на площадках электронной коммерции по реализации местной продукции", -- заявил Шэнь Хайсюн.
Генеральный секретарь паркомитета провинции Хубэй Ин Юн от имени паркомитета, правительства и граждан провинции выразил сердечную благодарность и высокое уважение Отделу пропаганды ЦК КПК и Медиакорпорации Китая. Он сказал, что Медиакорпорация Китая своими практическими действиями внесла важный вклад в победу в борьбе Уханя с эпидемией, борьбе Хубэя с эпидемией и восстановление нормального общественного порядка в провинции Хубэй. Он выразил уверенность в том, что под твёрдым и уверенным руководством ЦК КПК и при поддержке народа всей страны провинция Хубэй непременно сможет показать ещё более блестящие достижения в развитии.
Ин Юн и Шэнь Хайсюн по видеосвязи совместно запустили благотворительную акцию "Китайские бренды – великая страна" совместно.
Строительство газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 12:04Россия-Китай: Главное
Началось сооружение южной ветки китайско-российского газопровода
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияШэнь ХайсюнМун Чжэ ИнХубэйСи ЦзиньпинКитайУханьВ мире
 
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