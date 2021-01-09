https://ria.ru/20210109/aktsii-1592385062.html
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Акции компании Twitter на фоне блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа снизились на 3,77 процента — до 49,54 доллара, сообщил... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:16
2021-01-09T12:16
2021-01-09T12:16
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Акции компании Twitter на фоне блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа снизились на 3,77 процента — до 49,54 доллара, сообщил FOXBusiness.Издание напомнило, что торги закрылись спустя чуть более, чем полтора часа после введения ограничений.Накануне Twitter заблокировал личную страницу американского лидера из-за "риска подстрекательства к насилию". Позднее в официальном профиле президента США Трамп опубликовал заявление, в котором говорится, что его не заставят молчать. Этот пост был удален модераторами соцсети. Аккаунт предвыборного штаба Трампа также заблокирован.Twitter, Instagram, Facebook и другие соцсети закрывали доступ к профилям Трампа на разные сроки. Поводом для подобных действий стали обращения Трампа к протестующим. Они 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп назвал их патриотами и настаивал, что выборы были фальсифицированы. При этом он призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия.Позднее в Twitter заявили, что намерены пресекать попытки Трампа обходить блокировку его аккаунта. При этом доступ к профилям @POTUS и @WhiteHouse, не будет приостановлен, однако будут приняты меры по ограничению их использования.
https://ria.ru/20210109/twitter-1592382104.html
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дональд трамп, сша, twitter, в мире
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Акции компании Twitter
на фоне блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа
снизились на 3,77 процента — до 49,54 доллара, сообщил FOXBusiness
.
Издание напомнило, что торги закрылись спустя чуть более, чем полтора часа после введения ограничений.
Накануне Twitter заблокировал личную страницу американского лидера из-за "риска подстрекательства к насилию". Позднее в официальном профиле президента США Трамп опубликовал заявление, в котором говорится, что его не заставят молчать. Этот пост был удален модераторами соцсети. Аккаунт предвыборного штаба Трампа также заблокирован.
Twitter, Instagram, Facebook и другие соцсети закрывали доступ к профилям Трампа на разные сроки. Поводом для подобных действий стали обращения Трампа к протестующим. Они 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп назвал их патриотами и настаивал, что выборы были фальсифицированы. При этом он призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия.
Позднее в Twitter заявили, что намерены пресекать попытки Трампа обходить блокировку его аккаунта. При этом доступ к профилям @POTUS и @WhiteHouse, не будет приостановлен, однако будут приняты меры по ограничению их использования.