https://ria.ru/20210109/aktsii-1592385062.html

Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа

Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа

Акции компании Twitter на фоне блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа снизились на 3,77 процента — до 49,54 доллара, сообщил... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:16

2021-01-09T12:16

2021-01-09T12:16

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Акции компании Twitter на фоне блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа снизились на 3,77 процента — до 49,54 доллара, сообщил FOXBusiness.Издание напомнило, что торги закрылись спустя чуть более, чем полтора часа после введения ограничений.Накануне Twitter заблокировал личную страницу американского лидера из-за "риска подстрекательства к насилию". Позднее в официальном профиле президента США Трамп опубликовал заявление, в котором говорится, что его не заставят молчать. Этот пост был удален модераторами соцсети. Аккаунт предвыборного штаба Трампа также заблокирован.Twitter, Instagram, Facebook и другие соцсети закрывали доступ к профилям Трампа на разные сроки. Поводом для подобных действий стали обращения Трампа к протестующим. Они 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп назвал их патриотами и настаивал, что выборы были фальсифицированы. При этом он призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия.Позднее в Twitter заявили, что намерены пресекать попытки Трампа обходить блокировку его аккаунта. При этом доступ к профилям @POTUS и @WhiteHouse, не будет приостановлен, однако будут приняты меры по ограничению их использования.

https://ria.ru/20210109/twitter-1592382104.html

https://ria.ru/20210109/ssha-1592382922.html

сша

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дональд трамп, сша, twitter, в мире