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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/zloradstvo-1592337865.html
Экс-министр рассказал о злорадстве украинцев из-за штурма Капитолия
Экс-министр рассказал о злорадстве украинцев из-за штурма Капитолия
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne рассказал о злорадстве соотечественников из-за беспорядков в Вашингтоне. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T17:33
2021-01-08T21:56
захват капитолия в вашингтоне
ситуация на украине
капитолий
виктор суслов (украинский экономист)
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
украина
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne рассказал о злорадстве соотечественников из-за беспорядков в Вашингтоне."У меня впечатление, что украинцы в огромной части воспринимают события в США как праздник, как определенный бумеранг, который вернулся", — сказал он.Суслов уточнил, что такая реакция, вероятнее всего, связана с действиями США в других регионах."Авторы всех этих идей цветных революций, внутренних переворотов, дестабилизации власти &lt;…&gt; вдруг оказались жертвами подобных технологий", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что события в Вашингтоне интересны именно из-за появившихся доказательств отсутствия демократии в США."Всегда считалось, что если президент США что-то говорит, то это правда. А теперь президент США, не желая отдавать власть, приложил большие усилия для дестабилизации обстановки — на сей раз не в какой-то слаборазвитой стране, а в собственной. &lt;…&gt; Это означает, что США не являются по-настоящему демократической страной", — резюмировал Суслов.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.Накануне конгресс утвердил победу Байдена. Это решение закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами выборов, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.
https://ria.ru/20210107/poroshenko-1592237301.html
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ситуация на украине, капитолий, виктор суслов (украинский экономист), дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире

Экс-министр рассказал о злорадстве украинцев из-за штурма Капитолия

17:33 08.01.2021 (обновлено: 21:56 08.01.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Leah Millis
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne рассказал о злорадстве соотечественников из-за беспорядков в Вашингтоне.
"У меня впечатление, что украинцы в огромной части воспринимают события в США как праздник, как определенный бумеранг, который вернулся", — сказал он.
Сотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 14:32Захват Капитолия в Вашингтоне
Порошенко эмоционально отреагировал на штурм Капитолия
Суслов уточнил, что такая реакция, вероятнее всего, связана с действиями США в других регионах.
"Авторы всех этих идей цветных революций, внутренних переворотов, дестабилизации власти <…> вдруг оказались жертвами подобных технологий", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что события в Вашингтоне интересны именно из-за появившихся доказательств отсутствия демократии в США.
"Всегда считалось, что если президент США что-то говорит, то это правда. А теперь президент США, не желая отдавать власть, приложил большие усилия для дестабилизации обстановки — на сей раз не в какой-то слаборазвитой стране, а в собственной. <…> Это означает, что США не являются по-настоящему демократической страной", — резюмировал Суслов.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 15:07Захват Капитолия в Вашингтоне
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В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.
Накануне конгресс утвердил победу Байдена. Это решение закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами выборов, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
 
Захват Капитолия в ВашингтонеСитуация на УкраинеКапитолийВиктор Суслов (украинский экономист)Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
 
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