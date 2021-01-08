https://ria.ru/20210108/zloradstvo-1592337865.html

Экс-министр рассказал о злорадстве украинцев из-за штурма Капитолия

Экс-министр рассказал о злорадстве украинцев из-за штурма Капитолия

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne рассказал о злорадстве соотечественников из-за беспорядков в Вашингтоне. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T17:33

2021-01-08T17:33

2021-01-08T21:56

захват капитолия в вашингтоне

ситуация на украине

капитолий

виктор суслов (украинский экономист)

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

украина

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne рассказал о злорадстве соотечественников из-за беспорядков в Вашингтоне."У меня впечатление, что украинцы в огромной части воспринимают события в США как праздник, как определенный бумеранг, который вернулся", — сказал он.Суслов уточнил, что такая реакция, вероятнее всего, связана с действиями США в других регионах."Авторы всех этих идей цветных революций, внутренних переворотов, дестабилизации власти <…> вдруг оказались жертвами подобных технологий", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что события в Вашингтоне интересны именно из-за появившихся доказательств отсутствия демократии в США."Всегда считалось, что если президент США что-то говорит, то это правда. А теперь президент США, не желая отдавать власть, приложил большие усилия для дестабилизации обстановки — на сей раз не в какой-то слаборазвитой стране, а в собственной. <…> Это означает, что США не являются по-настоящему демократической страной", — резюмировал Суслов.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.Накануне конгресс утвердил победу Байдена. Это решение закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами выборов, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.

https://ria.ru/20210107/poroshenko-1592237301.html

https://ria.ru/20210108/ukraina-1592326710.html

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

украина

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ситуация на украине, капитолий, виктор суслов (украинский экономист), дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире